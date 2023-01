Suomessa valitettiin viime vuoden lopulla siitä, että äitiyspakkauksen vaatteet eivät mene kaupaksi kirpputoreilla. Osa kirpputoreista ei ota pakkauksen tuotteita edes myyntiin.

Samaan aikaan moni ulkomailla asuva suomalainen on valmis maksamaan äitiyspakkauksesta jopa ylimääräistä.

”Minun kohdallani tunsin, että äitiys kulminoitui tuohon pakettiin – sen saa vain, jos tulee äidiksi. Vähän kuin ylioppilaana sain ylioppilaslakin”, sanoo Nürnbergin lähistöllä Saksassa asuva Miina Ritterbusch.

Ritterbuschin ensimmäinen lapsi syntyi syksyllä 2018. Hän ei ollut vielä edes ehtinyt ajatella äitiyspakkausta, sillä heti kun kriittiset viikot olivat kasassa, postissa putkahti laatikko – ja kyynelvirrat olivat taatut.

”Sisko oli ostanut paketin ystävältään, joka sai toisen lapsensa eikä halunnut pakettia. Hän oli heti hihkaissut, että ostaa sen.”

Miina Ritterbuschille äitiyspakkauksen vaatteissa tärkeää on muun muassa vaatteiden sukupuolineutraalius. Kuvassa vanhempi tytär.

Vuonna 2020 Ritterbusch odotti toista lastaan.

”Minulle oli selvää, että haluan jälleen pakkauksen.”

Hän alkoi etsiä Facebook-ryhmästä jotakuta, joka oli suunnitellut ottavansa äitiyspakkauksensa rahana ja olisi valmis tekemään hänelle palveluksen.

”Kolmekin äitiä oli heti valmis auttamaan. Kyllä äiti haluaa tukea toista äitiä.”

Hän maksoi pakkausta vastaavan rahasumman, postit Saksaan ja vaivanpalkkaa pari kymppiä. Hintaa tuli noin 230 euroa.

Netissä on myynnissä myös kaupallisia versioita äitiyspakkauksesta. Sellaista Ritterbusch ei halunnut.

”Minulle oli tärkeää saada juuri se Kelan äitiyspakkaus, jonka laatikossa lapsi voi nukkua. Halusin, että pakkauksessa on myös se tietty haalari ja makuupussi, samankaltainen kuin itsellänikin oli lapsena. Omani oli ruskea ja siinä oli pilkkuja.”

Tärkeää oli myös vaatteiden sukupuolineutraalius.

”Saksassa sellaisten löytäminen on vaikeaa. Olen näyttänyt suomalaisia vaatteita tutuilleni ylpeillen ja kertonut, että nämä sopivat kaikille.”

Miina Ritterbuschin nuorempi tytär päällään äitiyspakkauksen toppahaalari.

Ulkomailla asuvilta suomalaisilta tulee vuosittain ”korkeintaan joitain kymmeniä tiedusteluja” äitiyspakkauksista, kertoo Kelan kansainvälisistä perhe-etuuksista ja äitiysavustuksesta vastaava Anniina Kuokka.

”Kyselijät ovat esimerkiksi Suomessa asuvia isovanhempia, joiden perheenjäseniä asuu ulkomailla ja isovanhemmat haluaisivat lähettää heille pakkauksen.”

Kela ei myy äitiyspakkauksia, sillä se on lakiin perustuva sosiaaliturvaetuus. Äitiysavustuksen voi valita joko äitiyspakkauksena tai 170 euron verottomana rahasummana.

Avustuksen saaminen edellyttää vakituista asumista Suomessa.

Myös ulkomailla oleskelevilla, mutta Suomen sosiaaliturvaan oikeutetuilla henkilöillä kuten lähetetyillä työntekijöillä, virkamiehillä, opiskelijoilla ja heidän Suomen sosiaaliturvaan oikeutetuilla perheenjäsenillä on oikeus äitiysavustukseen Suomesta, Kuokka huomauttaa.

Vuonna 2019 Jenna Pellikka Pellikka opiskeli ulkomailla, mutta hän oli kirjoilla Suomessa. Hän oli siis oikeutettu saamaan äitiyspakkauksen. Elokuussa pakkaus saapui Pellikan osoitteeseen.Tämä lähetti paketin edelleen tyttärelleen Pohjois-Carolinaan. Postikuluja tuli noin 70 euroa.

Yhdysvalloissa asuvalla Jenna Pellikalla on kaksi lasta, Noah Keller ja sylissä Elsa Keller.

”Pakkaus oli ehdoton. Se on perinnejuttu, joka tuntui kivalta. Olin aina kuvitellut, että asun Suomessa ja saan lapset Suomessa, mutta se ei mennytkään niin”, Pellikka kertoo.

Jos Pellikka ei olisi ollut oikeutettu pakkaukseen, hän olisi luultavasti ostanut sen nettikirppiksen kautta.

Jenna Pellikka sai äitiyspakkauksen vuonna 2019. ”Osa tuotteista oli kivoja, mutta esimerkiksi kirkkaan vihreät ja oranssit vaatteet jäivät käyttämättä, koska ne eivät osuneet omaan tyyliin”, Pellikka sanoo.

Kuvanottohetkellä 4 kuukauden ikäiset Noah Keller ja perheen 6-vuotias rottweiler Urho rentoutuvat. Noahin päällä on äitiyspakkauksesta saatu collegehaalari.

”Toisen lapsen kohdalla en ollut enää oikeutettu pakkaukseen ja tuntui hölmöltä ostaa koko pakkaus, joten olen ostanut Facebook-ryhmistä yksittäisiä tuotteita.”

Ensimmäinen löytö oli alunperin vuoden 2018 äitiyspakkauksessa olleet Suomi-huopikkaat. Pellikan äiti toi huopikkaat mukanaan Yhdysvaltoihin, kun hän tuli käymään.

Nuorempi lapsi Elsa Keller Suomi 100 -teemaisissa huopatossuissaan.

Muita kirppislöytöjä ovat olleet muun muassa unilelut. Vanhemmalle lapselleen Noah Kellerille, 3, Pellikka on tilannut varalle toisen unilelun. Äitiyspakkauksen harmaa pupu kun on hieman kärsinyt ja se on Noahin suosikki. Kesäkuussa syntyneelle Elsa Kellerille Pellikka puolestaan tilasi vuoden 2022 pakkauksen unilelu-karhun.

Pellikka kertoo yhdys­valtalaisten ystäviensä ihailleen äitiyspakkauksen ideaa.

”Toisaalta täällä on baby shower -kulttuuri, josta moni saa vastaavan määrän tavaraa.”

Osa vaatteista on ollut käytössä molemmilla Jenna Pellikan lapsilla. Vasemmalla vanhemman lapsen Noahin tyylinäyte keväältä 2020 ja oikealla nuoremman lapsen Elsan vuodelta 2022.

Ulkosuomalaisten äitiyspakkausintoilussa ei suinkaan ole kyse uudesta ilmiöstä.

Esimerkiksi Lontoossa asuva Katja Pesari hankki äitiyspakkauksen jo vuonna 2013. Idean hän sai ulkosuomalaiselta tuttavaltaan.

Katja Pesari

Facebook-ryhmissä keskustelu ei ollut vielä tuolloin yhtä aktiivista kuin nykyään. Pesari metsästikin pakkausta Facebookin sijaan erilaisista netin keskustelu­ryhmistä kuten vauva.fi:n odottavien äitien ryhmästä.

”Kirjoitin ryhmään, että jos joku odottava suomalainen äiti harkitsee pakkauksen sijaan rahan ottamista, olisin valmis ostamaan pakkauksen jos hän olisi valmis sen lähettämään ulkomaille.”

Myös Pesari maksoi pakkauksesta sen rahallisen vastineen, postikulut ja muutaman kympin vaivanpalkkaa.

”Kun paketti tuli, olihan se uusi ja jännä juttu. Odotin sitä.”

” ”Kyse on suomalaisesta äitiyskokemuksesta.”

Katja Pesari otti äitiyspakkauksen koko sisällöstä kuvat heti kun pakkaus saapui postissa.

Pesari kokee saaneensa arvollisesti enemmän kuin maksoi.

”Tavaran arvo on mielestäni enemmän kuin rahallinen korvaus. Mutta ennen kaikkea siksi halusin pakkauksen, koska se on suomalainen instituutio. On ihanaa, että lapseni sai samat tavarat kuin samana vuonna syntyneet suomalaisvauvat.”

Oleellista Pesarille onkin juuri se, että kyseessä on Kelan äitiyspakkaus eikä kaupallinen vastine.

”Kyse on suomalaisesta äitiyskokemuksesta.”

Vuoden 2013 paketista erityisen teki myös se, että laatikko oli poikkeuksellisen kaunis, Pesari sanoo. Pakkauksen kuviona oli itse täytettävä sukupuu.

Saman pakkauksen saivat prinssi William ja herttuatar Catherine, joiden esikoinen prinssi George syntyi vuonna 2013. Kuninkaallisen perheen lapsista julkaistaan aika vähän kuvia, mutta niissä joita julkaistiin, ei valitettavasti näkynyt samoja asuja kuin Pesarin lapsella.

Laatikko on vieläkin Pesarin varastossa. Nyt se on täynnä vauva-ajan muistoja.