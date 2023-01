Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö ei saa jäätyä, mutta sen alle kertyvä jää kertoo vain hyvästä asiasta.

Päijät-Hämeessä asuvaa Tatu Ylhäistä odotti yllättävä näky, kun hän kävi viime viikonvaihteessa mökillään Hollolassa tarkastamassa talvista tilannetta.

Ylhäinen lämmittää mökkiään talvisin ilmalämpöpumpulla, joka on toiminut hyvin. Toiminnassa se oli nytkin, mutta lämpöpumpun ulkoyksikkö oli saanut tukevan jääkuorrutteen.

”Ulkoyksikkö oli aikalailla jään peitossa. Jäätä oli tullut niin, että puhallinropeli otti jäähän kiinni ja piti kauheaa meteliä. Ropeli oli tehnyt jäähän itselleen tilaa pyöriä”, Ylhäinen kertoo.

Ilmalämpöpumppu on ollut mökillä seitsemän vuotta. Aiempina talvina ei ole tapahtunut vastaavaa.

”Nytkin se teki kyllä mökissä lämpöä, mutta ei ihan niin tehokkaasti kuin normaalisti”, Tatu Ylhäinen kertoo.

Ylhäinen lämmitti saunan padassa vettä ja sulatti jään kuumalla vedellä. Ilmalämpöpumppu virkosi siitä heti. Se alkoi tuottaa lämpöä tehokkaammin ja on sen jälkeen toiminut hyvin.

Ylhäinen tilasi ilmalämpöpumpulleen kuitenkin varmuuden vuoksi huollon. Huoltaja tulee paikalle vasta keväämmällä, mikäli lämpöpumppu toimii hyvin eikä jäätä enää muodostu.

”Se on ihan oikea toimi”, sanoo Lämpöpumppuyhdistys Sulpu ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Hänen mukaansa ilmalämpöpumppu kannattaa sulattaa lämpimän veden avulla. Jäätä ei kannata yrittää poistaa mekaanisesti työkalun avulla, sillä se voi rikkoa ulkoyksikön kennoa.

"Kuumaa vettä kastelukannullinen, ja siinä menee muutama minuutti. Ennen sitä kannattaa muistaa sammuttaa se pumppu, muuten sieltä saa kuumat vedet silmille”, Hirvonen sanoo.

Hänen mukaansa pohjoisen oloihin soveltuvat ilmalämpöpumput toimivat mainiosti myös talvisissa oloissa ja kovassakin pakkasessa.

Joskus ulkoyksikköön pääsee kuitenkin kertymään jäätä, vaikka ilmiö on Hirvosen mukaan harvinainen. Hänen mukaansa jäätä voi syntyä kolmesta syystä.

Tavallisimpana syynä ovat erityisen haastavat sääolosuhteet.

Ilmalämpöpumpun toimiessa pumpun ulkoyksikön kennoon kondensoituu vettä, joka valuu kennosta pumpun alle.

Pakkasella ulkoyksikön pintaan muodostuu huurretta, mutta pumpussa toimii sulatusjärjestelmä. Pumppu sulattaa huurretta säännöllisin väliajoin.

Joskus sääolosuhteet ovat kuitenkin sellaiset, ettei ulkoyksikkö pystykään sulattamaan kaikkea jäätä. Hirvosen mukaan erityisen haastavia voivat olla esimerkiksi nopeat säävaihtelut tai lumituisku, joka yhdistyy lähellä nollaa olevaan lämpötilaan.

”Syntyy jään kerääntymisilmiö. Mökkiolosuhteissa se voi olla useamman viikon prosessi niin, että jäätä on lopulta paljon. Minulla on mökillä kolme kappaletta 16 vuotta vanhoja pumppuja, joista yhdestä pumpusta on lähtenyt muutamina vuosina tällainen jäätymisilmiö. Siitä syystä ulkoyksikköä tulisi käydä vilkaisemassa aina silloin tällöin”, Hirvonen sanoo.

”Tämä on tuiki harvinaista nykyisillä pumpuilla. Se ei ollut harvinaista kymmenen vuotta sitten. Erityisesti mökkikäytössä oli tämäntyyppisiä ongelmia. Nyt pumput ja sulatusohjelmat ovat parantuneet.”

Hirvosen mukaan joskus jään muodostumisen syynä voi olla myös se, että ilmalämpöpumpun kylmäaine on päässyt vähenemään.

Kylmäaine kiertää sisä- ja ulkoyksiköiden välillä ja mahdollistaa ilmalämpöpumpun toiminnan. Jos kylmäainekierrossa on vuoto, se voi näkyä myös jäätymisenä.

”Vuoto on tosi harvinaista. Yleensä se johtuu siitä, että asennuksessa on jäänyt joku hitaasti vuotava liitos. Yleensä kylmäaine säilyy siellä muuttumattomana kymmeniä vuosia. Omissa 16 vuotta vanhoissa pumpuissa ei ole ollut vuotoja, ja ne toimivat täysin”, Hirvonen sanoo.

Hän huomauttaa, että kylmäainetilanteen voi tarkastaa ja korjata vain ilmalämpöpumpputoimija, jolla on myös kylmäalan pätevyys.

Kolmas syy pumpun ulkoyksikön jäätymiseen voi olla pumpun automatiikan rikkoutuminen tai automatiikan poikkeustila. Hirvosen mukaan se on kuitenkin sääolosuhteita ja kylmäainevuotoakin harvinaisempaa.

Lämpöpumpun ulkoyksikön ei kuulu jäätyä, mutta sen sijaan jään kertyminen ulkoyksikön alle kuuluu asiaan. Ulkoyksiköstä valuva vesi jäätyy usein keoksi.

”Mitä isompi jääkeko alla, sen parempi. Se merkitsee sitä, että ulkoilmasta on otettu paljon energiaa, on ollut paljon jään poistotarvetta, ja se näkyy siellä pumpun alla. Mitä isompi keko, sen parempi pumppu ja sen parempi lopputulos”, Hirvonen sanoo.

Hänen mukaansa on kuitenkin tarkkailtava, ettei jääkeko kuitenkaan kasva niin suureksi, että pääsee vaurioittamaan ulkoyksikköä.

Osa ihmisistä kerää valuvan veden astiaan. Hirvosen mukaan keräysastioina käytetään sankoja, pulkkia, betonipaljuja, lasten ammeita.

Hänen mielestään vettä ei kerry niin paljon, että rakennuksen rakenteet olisivat vaarassa. Sokkelia voi kuitenkin suojata levyllä.

"Ja jos vettä ohjaa viemäröintiin, viemäröinnissä pitää käyttää saattokaapelia, joka pitää sen sulana”, hän sanoo.

Sisäyksikön asetukset Jussi Hirvonen patistaa kääntämään talvisin kaakkoon. Hänen mukaansa kovinta puhallintehoa kannattaa käyttää, mikäli ääni ei häiritse. Silloin lämpöpumppu liikuttelee tehokkaasti ilmaa huoneesta toiseen.

Hirvosen mukaan lämpötilakin kannattaa säätää yli toivotun, koska pumpun puhaltama ilma leviää huoneeseen ja sekoittuu huoneilmaan. Jos siis tavoitteena on 20 asteen huonelämpötila, lämpöpumppu kannattaa säätää esimerkiksi 23:een.

”Kannattaa piiskata pumppua. Mitä enemmän ulkoyksiköstä tulee vettä, sitä enemmän sähköä on todennäköisesti säästetty, ja sitä enemmän on saatu pumpusta tehoa”, Hirvonen sanoo.

”Pumpulta pitää vaatia paljon. Se on suunniteltu niin, että se kestää.”