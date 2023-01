Stefanie Babstin mukaan Naton pitäisi lyhentää jäsenyysprosessiaan Suomen ja Ruotsin osalta.

Naton apulaispääsihteerinä ja strategisen ennakoinnin osaston päällikkönä toiminut Stefanie Babst ehdottaa Lännen Median haastattelussa, että Naton pitäisi lyhentää jäsenyysprosessiaan Suomen ja Ruotsin osalta.

”Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia tekoja. Liittolaisina meidän täytyy lyhentää jäsenyysprosessia. Nyt [Venäjän presidentti Vladimir] Putin nauraa Moskovassa, kun Suomi ja Ruotsi istuvat odotushuoneessa”, Babst sanoi Lännen Medialle antamassaan haastattelussa.

Babstin mukaan Naton ei tulisi odottaa Turkin ja Unkarin päätöstä Suomen ja Ruotsin hakemusten ratifioinnista. Babst toivoo, että jäsenyyden jo ratifioineet maat voisivat sopia yhteisesti, että viidennen artiklan mukaiset turvatakuut koskisivat Suomea ja Ruotsia, vaikka jäsenyysprosessi on kesken.

”Minun ehdotukseni on se, että ei odoteta [Turkin presidentti Recep Tayyip] Erdoğanin ja [Unkarin presidentti Viktor] Orbánin heräävän jonakin kauniina päivänä siihen, että nyt on hyvä hetki viedä jäsenyysasia parlamenttiin. 28 ratifioijamaata voisivat ilmoittaa yhdessä paperilla, että me olemme valmiita tarjoamaan Suomelle ja Ruotsille viidennen artiklan mukaiset turvatakuut. Siitähän tässä on kyse”, Babst lisäsi.