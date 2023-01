Pieksämäellä nainen sairastui syksyllä legionellabakteerin aiheuttamaan vakavaan legionelloosiin ja joutui teho-osastolle.

Terveysviranomaiset odottavat edelleen, miten joulua ennen tehty veden klooripuhdistus on toiminut Pieksämäen uimahallin suihkuvedestä löytynyttä legionellaa vastaan.

Aiemmin syksyllä pieksämäkeläinen perheenäiti sairastui legionelloosiin. Nainen sai keuhkokuumeen syyslomansa jälkeen. Hänen tilansa huononi lopulta niin, että häntä hoidettiin lopulta tehohoidossa hengityskoneessa. Taudin syyksi selvisi lopulta legionellabakteeri.

Tartuntalähteen epäillään olevan Keski-Savossa sijaitseva Pieksämäen uimahalli, josta löytyi legionellabakteeria yli kolminkertainen määrä sallittua enemmän. Nainen oli käynyt myös Leppävirralla Vesileppis-kylpylässä, josta löytyi myös rajan ylittänyt määrä legionellabakteeria.

Pieksämäkeläiset ovat saaneet tietää uimahallin legionellasta tällä viikolla mediasta, kun asiasta kertoi Yle.

”Keskustelimme kaupungin johdon ja uimahallin toimijan kanssa, mitä tiedotetaan. Uimahallin työntekijöille tiedotettiin legionellasta, kun halli suljettiin puhdistuksen ajaksi (17-18. joulukuuta). Yleisö ei tällöin tiennyt”, Keski-Savon terveysvalvonnan johtaja Merja Voutilainen sanoo.

Pieksämäen kaupunginjohtaja Ulla Nykänen pitää legionellan aiheuttamaa sairastumista erittäin ikävänä. Silti hänestä on turhaa etsiä syyllisiä asiaan.

”Itse sain kuulla asiasta, kun toimiin oli ryhdytty joulukuussa. Terveysvalvonnallakin on ollut vaikeutta siinä, milloin tämä asia on saatu kiinni. THL:n ohjeiden mukaan on toimittu ja nyt on vielä tehostettu kaikkia mahdollisia toimia”, Nykänen sanoo.

Kuinka kauan kesti, että legionellabakteeria löytyi Pieksämäen uimahallista ja miksi näytteitä ei heti otettu sieltä? Merja Voutilainen kertoo nyt, kuinka tartuntalähdettä etsittiin.

”Saimme tiedon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, että alueellamme on legionellan aiheuttamaan tautiin sairastunut potilas”, Voutilainen sanoo.

Naisen diagnoosi oli varmistunut 14. lokakuuta 2022. Hän oli ollut Pieksämäen uimahallissa syys–lokakuun vaihteessa.

Pieksämäen uimahalli oli auennut kesätauon jälkeen elo-syyskuun vaihteessa.

”Minun veikkaukseni on, että legionellapitoista vettä on ollut uimahallin suihkuvedessä jo tuolloin. Tuskin se sinne pulpahti syyslomaviikolla”, Voutilainen sanoo.

THL ohjeisti Keski-Savon terveysvalvontaa tutkimaan potilaan kodin ja lähipiirin suihkut. Aikaa kului, että Pieksämäelle saatiin postitse pullopaketit ja näytteet otettiin 21. lokakuuta. Terveystarkastaja ajoi näytteet Kuopioon vesimikrobiologian laboratorioon tutkittavaksi. Legionellabakteerin tutkiminen vesinäytteestä laboratoriossa kestää kymmenen päivää.

”Olisin tietysti voinut pullikoida THL:n ohjeistusta vastaan ja katsoa, että näytteet pitää heti hakea uimahallistakin. En tullut kysyneeksi, miksi näytteitä otetaan suppeasti”, Merja Voutilainen sanoo.

”Legionellan tutkiminen on ärsyttävän hidasta”, hän sanoo.

Vasta tämän jälkeen, 1. marraskuuta Pieksämäen uimahallista otettiin legionellanäytteet. Näytteitä otettiin pyydetyn mukaisesti uintialtaista ja lisäksi yksi suihkuista naisten pesutiloista. Näytteenottoon valittiin suihku, jota todennäköisesti käytetään vähiten. Tällöin vesi ehtii seistä putkissa pidempään ja bakteerit kasvaa.

”Suihkuvedestä legionella löytyi”, Voutilainen kertoo.

Näytteitä otettaessa terveystarkastajat huomasivat, että uimahallissa suihkuveden lämpötilat eivät olleet tarpeeksi kuumat. Kuuman veden on oltava 55-asteista suihkusta ulos tullessa.

”Kehotimme uimahallin henkilökuntaa mittaamaan veden lämpötilan eikä pelkästään luottamaan siihen, että valvomossa käännetään nuppia”, Merja Voutilainen sanoo.

Se täytyy todentaa, että riittääkö lämpötila äärimmäisessäkin päässä. Lämpömittari on hyvä apuväline.

Pieksämäen uimahallissa on kaksi kiertoa uimavettä. Toinen on kuntouintiallas, jossa on 27-asteista vettä ja toinen 31-asteista vettä, joka on lastenaltaassa, jumppa-altaassa ja altaassa, jossa on vesihierontasuihkuja. Uimavedestä legionellaa ei ole löytynyt.

”Tuolloin pohdittiin, laitetaanko halli kiinni, kun meillä on yksi sairastunut ihminen. Emme tienneet, mitä muiden uinti- ja käyntipaikkojen näytteistä löytyisi. Kysymys on, olisiko laitettu uimahalli epäilystä kiinni. Meidän piti saada varmuus siitä, että löytynyt legionella on pneumophila-tyyppiä”, Merja Voutilainen kertaa.

Tuoreen asetuksen mukaan uimahallin toimintaa pyörittävä taho tekee halin riskiarvion ja terveysvalvonta arvioi, onko se riittävä.

Ensimmäisten näytteiden jälkeen uimahallilla tehtiin veden runsasta juoksutusta, koska se on yksi nopeasti toteutettavista toimenpiteistä.

Uudet näytteet otettiin 22. marraskuuta. Ne otettiin myös miesten suihkuista. Sieltäkin löytyi legionellaa.

”Tällöin varmistui, että legionellaa on uimahallin koko suihkuvesimassassa”, Merja Voutilainen sanoo.

Uimahallin suihkuvedessä kyseessä oli legionella pneumophila. Potilaan kotoa oli kuitenkin löytynyt myös maaperäistä legionella anisaa.

Joulun alla 17.–18. joulukuuta koko uimahalli suljettiin ja ja suihkuvesijärjestelmän läpi annosteltiin klooria. Kloorin annettiin vaikuttaa noin vuorokausi ja sitten klooripitoinen vesi juoksutettiin putkistosta pois kaikkien kiinteistön hanojen kautta.

”Me emme valitettavasti tiedä, onnistuiko tämä toimenpide”, Voutilainen sanoo.

THL:ssä otettiin viimeiset näytteet vastaan 8. joulukuuta. Sen jälkeen ilmoitettiin, että näytteitä ei enää voida ottaa loppuvuoden aikana vastaan.

Ensi viikolla terveystarkastaja käy hakemassa Pieksämäen uimahallista näytteet ja toimittaa ne Kuopioon. Vähän alle kymmenen päivän sisään saadaan tietää alustavia suuntaa antavia tuloksia. Kymmenen päivän päästä tulos on selvä.

”Jos todella kova klooraus ei ole auttanut, mietimme jo nyt etukäteen, mitä voimme tehdä. Uimavedessähän ei ole legionellaa”, Merja Voutilainen sanoo.

Legionellan valvonta ei kuulu säännölliseen valvontaan.

”Legionella on ollut kaukainen peikko, ja sitä ei ole osattu pitää merkittävänä riskinä. Tuleeko siitä jatkossa asia, jota pitää säännöllisesti valvoa? Se ei ole huono asia, jos laboratorioiden kapasiteetti riittää”, Voutilainen sanoo.

Voutilaisen mukaan ensi viikolla otettavat näytteet selventävät tilannetta. Pieksämäellä on herännyt huoli siitä, ettei legionellabakteeri pääsisi leviämään esimerkiksi vanhusten hoivakoteihin.