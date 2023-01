Hukkuneet ovat usein iäkkäitä ja miehiä.

Suomessa hukkui vuonna 2022 huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin. Tieto tulee ilmi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) median välityksellä kerätyistä ennakkotiedoista.

Viime vuonna Suomessa hukkui SUH:n ennakkotietojen mukaan yhteensä 94 ihmistä. Hukkuneita oli 63 vähemmän kuin vuonna 2021.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on hukkunut tapaturmaisesti keskimäärin 147 ihmistä vuodessa. Liiton mukaan vielä 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä Suomessa hukkui keskimäärin 200 ihmistä vuodessa.

”Vaikka hukkumiset ovat vähentyneet, on määrä silti merkittävä. Valitettava totuus on, että suurin osa hukkumisista on ehkäistävissä. Toimintakyvyn lasku, riskikäyttäytyminen, puutteellinen varustautuminen ja varautuminen vesillä ja jäällä sekä päihteet ovat suurimpia myötävaikuttajia hukkumistapaturmissa”, sanoo SUH:n hengenpelastuksen koulutussuunnittelija Aleksandr Efimov tiedotteessa.

Suurimmassa osassa viime vuoden hukkumisista tapahtumien kulkua ei mediatietojen perusteella voida vahvistaa.

Vesiliikenteen yhteydessä hukkui 21 ihmistä ja uinnin tai vedessä vilvoittelun yhteydessä 20 ihmistä. Jäihin vajoamisen seurauksena hukkui kahdeksan ja rannalta tai laiturilta tahattomasti veteen putoamisen seurauksena yksi ihminen.

Hukkuneista 54 oli miehiä, kahdeksan naisia ja lopuissa tapauksista sukupuoli ei ole selvillä.

Suurimmat erot vuosien 2021 ja 2022 ennakkotilastoissa nousevat esiin kesäkuukausien aikana tapahtuneissa hukkumistapauksissa sekä jäihin vajoamisen seurauksena hukkuneissa, SUH kertoo. Molemmissa hukkuneiden määrä oli viime vuonna edeltävää vuotta pienempi.

Eniten hukkuneita oli kesän aikana: viime vuonna 55 ja sitä edellisenä peräti 87. Syytä vuosien väliselle erolle on Efimovin mukaan vaikea arvioida.

”Ehkä vuoden 2021 kesän poikkeuksellinen jo kesäkuussa alkanut hellejakso houkutti ennätysmäärän ihmisiä vesille ja veden äärelle vilvoittelemaan, mikä näkyi etenkin ikääntyneiden lisääntyneinä hukkumisina.”

Sääolosuhteiden Efimov arvelee olleen syynä myös sille, miksi jäihin vajonneiden määrä oli vuonna 2022 huomattavasti pienempi kuin sitä edeltävänä vuonna.

”Syy tähän voi olla se, että joulukuu 2021 oli kylmä ja vähäsateinen ja jäät vahvistuivat tuolloin nopeasti ja loivat hyvän pohjan vuoden 2022 jäille. Kun taas vuosi 2020 oli hyvin lämmin säävuosi joulukuuhun saakka, ja alkutalven 2021 jäät olivat heikkoja.”