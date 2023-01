Loppiaisviikonloppua vietettiin koko Suomessa talvisessa pakkassäässä. Nyt säätilanne ottaa käännöksen, joka uhkaa sulattaa eteläisimmän Suomen lumet.

Loppiaisviikonloppua vietettiin koko Suomessa purevassa pakkassäässä. Viikonloppua edeltäneet lumisateet mahdollistivat sen, että etelässäkin päästiin nauttimaan hyvistä hiihtokeleistä.

Nyt säätilanne on kuitenkin kääntymässä. Lähes koko maassa ajellaan maanantaina huonossa kelissä lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi, varoittaa Ilmatieteen laitos. Ilmatieteen laitoksen mukaan lumisade on etelärannikolla runsasta. Lounaissaaristossa sade tulee vetenä.

Sää lauhtuu erityisesti tiistain aikana, ja keskiviikkona nollaraja kulkee jo Etelä-Lapissa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso. Loppuviikkokin näyttää tässä vaiheessa lauhalta.

Viikon mittaan Suomen yli on liikkeellä lukuisia matalapaineita ja sadealueita. Forecan ennusteen mukaan erityisesti etelä- ja länsirannikon lumet ovat vaarassa sulaa kokonaan pois sään voimakkaan lauhtumisen ja ajoittaisten vesisateiden takia.

”Kun sää lauhtuu tiistaina, etelärannikon tuntumassa voi tulla vettä. Seuraava sadealue tulee keskiviikkoiltana ja se voi alkaa lumisena”, Forecan meteorologi Joonas Koskela sanoo.

Koskelan mukaan lumipeite hupenee varmasti. Kysymys on lähinnä siitä, kuinka paljon.

”Vaikka vettä ei tulisikaan, niin yötä päivää ollaan plussalla tiistai-iltapäivästä ties kuinka pitkään”, hän sanoo.

”Kyllä siinä etelän hiihtokelit ovat vaarassa, vaikka jonkun verran tulisikin lunta.”

Ilmatieteen laitoksen Laakso on hieman varovaisempi sanoissaan.

”Pääkaupunkiseudullekin on tullut reilummin lunta. Tietysti se painuu ja menee kasaan, mutta tuskinpa kaikki lähtee.”

Pitkin talvea erityisesti eteläisemmässä Suomessa on saattanut tuntua siltä, että sää vaihtelee nopeasti talvisten pakkaskelien ja loskaisen suojasään välillä. Yhtenä päivänä taivaalta sataa lunta, toisena vettä. Lämpötila sahaa nollan molemmin puolin ja sää tuhoaa hiihtoladut, joista on päästy vasta hetken aikaa kunnolla nauttimaan.

”Tunnistan ilmiön ja sanotaanko, että kaikkein pahin tilanne on ollut ihan etelärannikon tuntumassa. Ei ole tarvinnut mennä kauhean pitkälle sisämaahan, että lunta on ollut sen verran, että jonkinlaiset hiihtoladut on voitu pitää yllä”, Forecan Koskela sanoo.

Mitään poikkeuksellista ilmiössä ei kuitenkaan ole. Voimakaskin lämpötilojen ja sademäärien vaihtelu kuuluu Suomen normaaliin talvisäähän, sanovat sekä Koskela että Laakso.

Tämä johtuu Suomen sijainnista leveyspiireillä matala- ja korkeapaineiden reitillä. Erityisesti Atlantin valtameren yllä muodostuvia matalapaineita liikkuu usein Suomen yli kohti koillista Kuolan niemimaalle päin.

”Matalapaineiden yhteydessä virtaa välillä lauhaa ilmaa etelästä ja sitten taas matalapaineen jälkipuolella tulee kylmää ilmaa pohjoisesta”, Koskela selittää.

Viime viikolla Suomen yllä taas oli lyhytkestoinen korkeapaineen alue, joka sai pakkasen kiristymään erityisesti pohjoisessa.

Säävaihtelu johtuu siis siitä, että Suomi kuuluu vyöhykkeeseen, jossa kulkee paljon matala- ja korkeapaineita.

”Jos verrataan vaikka tropiikkiin, niin siellä on paljon tasaisemmat olosuhteet. Päiväntasaajan seudulla on pelkästään lämmintä ilmamassaa ja sää vaihtelee päivästä toiseen todella vähän”, Koskela sanoo.

”Täällä ilmamassat vaihtelevat paljon matala- ja korkeapaineiden myötä. Tämä on ihan tavallista säätä.”