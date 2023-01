Kalastaja ilmoitti kuolleesta hylkeestä maanantaina.

Erittäin uhanalainen saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä.

Viime talvena syntynyt saimaannorppa kuoli kalaverkkoon Savonlinnan Pihlajavedellä, tiedottaa Metsähallitus.

Kalastaja ilmoitti kuhaverkkoon takertuneesta norpasta Metsähallitukselle maanantaina. Verkko oli noin 12 metrin syvyydessä ja sen solmuväli oli 50 millimetriä, langan paksuus 0,17 millimetriä, korkeus kolme metriä ja pituus 60 metriä, kertoo Metsähallitus.

Kuollut eläin toimitetaan Ruokavirastoon ruumiinavaukseen.

Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä ja erittäin uhanalainen. Kannan koko on nykyisin noin 430–440 yksilöä, kertoo Metsähallitus. Viime vuosina on syntynyt vuosittain noin 90 poikasta.

Saimaannorppia uhkaa kalastuksen lisäksi muun muassa ilmastonmuutos ja muu ihmisestä aiheutuva toiminta, kuten rakentaminen.