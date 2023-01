Palvelutalojen lämpötilat nousevat jo nyt korkeiksi. Ilman lisätoimia terveyshaitat lisääntyvät huomattavasti, kertoo tuore tutkimus.

Muuttuva ilmasto lisää suomalaisten rakennusten ylilämpenemistä sekä rakenteiden homehtumisriskiä.

Palvelutalojen sekä asuntojen lämpötilat nousevat korkeiksi jo nyt. Ilman lisätoimia tulevat korkeiden lämpötilojen terveyshaitat lisääntymään huomattavasti lähitulevaisuudessa väestön ikääntyessä, todetaan Tampereen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston valtioneuvostolle laatimassa tutkimuksessa.

Palvelutaloja ja asuntoja voidaan viilentää merkittävästi ja kustannustehokkaasti passiivisilla aurinkosuojilla kuten kaihtimilla ja tuuletusikkunoiden käytöllä. Ne eivät kuitenkaan yksistään riitä torjumaan ylilämpenemistä tyypillisissä suomalaisissa rakennuksissa. Niiden lisäksi tarvitaan myös aktiivista jäähdytystä erityisesti helleaaltojen aikana, todetaan valtioneuvoston tiedotteessa.

Jäähdytystä tulisi tutkimuksen mukaan lisätä ensisijaisesti rakennuksissa, joissa on yli 65-vuotiaita tai kroonista sairauksista kärsiviä. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan selkeimmin tällaisia kohteita ovat sairaalat ja palvelutalot, mutta myös esimerkiksi asunnot, joissa on kotihoidon piiriin kuuluvia.

Tutkimuksen mukaan homehtumisriski nousee sellaisissa ulkoseinärakenteissa, jotka päästävät viistosadetta lävitseen, pidättävät vettä rakenteen huokosverkostossa kuten tiilissä ja läpäisevässä betonissa, ja tuuletus on heikkoa. Vakavin tilanne sekä nyt että ilmaston muuttuessa on puurunkoisissa omakoti-, pari- ja rivitaloissa, joissa julkisivuna on tiiliverhous huonosti toimivalla tuuletusraolla.

Säälle alttiissa rakenteissa kosteus ei joko saisi kertyä rakenteisiin, tai jos niin käy, sen pitää päästä myös hallitusti kuivumaan.

Suurin osa Suomessa yleisesti käytössä olevista ulkoseinärakenteista pärjää kuitenkin myös muuttuvassa ilmastossa, tiedotteessa todetaan.