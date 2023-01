Rikosepäilyistä vakavin koskee 50 kilon amfetamiinierän ja kilon kokaiinierän maahantuontia Ruotsin kautta Suomeen.

Syyttäjä on nostanut syytteet laajassa huumeisiin, ampuma-aseisiin ja dopingaineisiin liittyvässä rikosvyyhdissä.

Syytteen sai kaikkiaan yhdeksän henkilöä. Noin 30–40 vuotiaista epäillyistä seitsemän on parhaillaan yhä vangittuina.

Syytteitä nostettiin yhteensä viidestä törkeästä huumausainerikoksesta. Näistä rikosepäilyistä vakavin koskee 50 kilon amfetamiinierän ja kilon kokaiinierän maahantuontia Ruotsin kautta Suomeen vuosi sitten vuodenvaihteessa.

Muina rikosnimikkeinä kokonaisuudessa ovat muun muassa törkeä dopingrikos ja törkeä ampuma-aserikos, syyttäjälaitoksen tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi kertoi aiemmin epäilevänsä, että Suomeen tuotiin syksyn 2021 ja kesän 2022 välisenä aikana yhteensä 54 kiloa amfetamiinia ja kaksi kiloa kokaiinia.

Poliisin arvion mukaan huumeiden katukauppa-arvo olisi ollut noin kolme miljoonaa euroa ja huumeiden salakuljetus- ja levittämisoperaatio ”poikkeuksellisen suuri”.

”Poliisin käsityksen mukaan epäillyillä on ollut tietyt johtosuhteet ja hierarkia siten, että kahdella epäillyllä on ollut aktiivisin rooli päätöstentekijöinä. Lisäksi on ollut toteuttajaporukkaa, joka on osallistunut esimerkiksi aineiden sekä rahavarojen siirtelyyn ja säilyttämiseen”, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ari Rutanen kertoi tiedotteessa tammikuun alussa.

Esitutkinnassa poliisi takavarikoi noin 30 kiloa amfetamiinia ja runsaasti dopingaineita, useita sarjatuliaseita, 44 000 euroa käteistä sekä autoja ja moottoripyöriä.

Esitutkinnassa rikosepäilyihin liittyi yli kymmenen epäiltyä. Poliisin mukaan epäillyt eivät kuulu tunnettuihin rikollisjengeihin.