Puolivalmis hotelli keskellä toria odottaa uutta omistajaa, jonka kaupunki uskoo vielä löytyvän.

Nyt myös Oulun torihotellin rakennuttajayritys on päätynyt konkurssiin.

Oulun käräjäoikeus asetti alkuviikosta konkurssiin epäonnen hotellia rakennuttaneen MGP Services Oy:n, joka oli aiemmin teknologiayhtiö Uroksen liikekuvioista tunnetun liikemies Jyrki Hallikaisen ja perheensä yritys.

Hän erosi siitä lokakuussa.

Oulun torihotelli taas on ikuisuushanke, josta muistuttaa keskellä toria vähän yli puoli­välin rakennettu hotelli. Se on ollut valmisteilla yli 14 vuotta.

Jo aiemmin, viime elokuussa, konkurssiin meni hotellin kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Oulun Torihotelli, ja nyt siis myös sen rakennuttaja MGP Services.

Työt hotellityömaalla keskeytettiin viime talvena. Rakentajana toimineella rakennusliike SRV:llä on miljoonien saatavat kiinteistöyhtiöltä.

Hallikaisen bisnesten tunnetuin nimi, teknologiayhtiö Uros, puolestaan asetettiin konkurssiin viime vuoden helmikuussa. Oulun poliisi sai vastikään valmiiksi Urokseen kohdistuvan esitutkinnan, jossa se epäilee törkeää avustuspetosta.

Oulun kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläinen uskoo, että tuoreimmalla konkurssilla ei ole enää merkittävää vaikutusta hotellin valmistumiseen.

Kiinteistöyhtiön pesänhoitaja etsii sille ostajia, ja Kilpeläisen tietojen mukaan kiinnostusta on ollut. Kaupungin intressissä olisi, että joku taas omistaisi hotellin ja saattaisi sen valmiiksi. Hän uskoo, että asia etenee lähikuukausina.

”Kiinnostusta on, ja tarjouksia on saatu. Olettaisin, että sopimus jonkun kiinnostuneen kanssa syntyy. Sitten kun työmaalla on taas omistaja, niin keskustelu jatkuu.”