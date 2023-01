Palkkojen mahdolliset virheet johtuvat muutosjohtajan mukaan usein siitä, että palkanmaksujärjestelmään siirtyneet tiedot eivät ole ajan tasalla.

Kaikkien hyvinvointialueiden palkansaajista noin kolme neljästä saa ensimmäisen palkkansa perjantaina, arvioi muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä STT:lle keskiviikkona. Ahosen mukaan palkat saapuvat tällä viikolla lähinnä hyvinvointialueiden vakituiselle henkilöstölle.

Palkat saadaan Ahosen mukaan pääosin maksettua perjantaina, mutta yksittäisten työntekijöiden osalta palkkoja jää maksamatta kokonaan. Virheet pyritään hänen mukaansa kuitenkin korjaamaan heti seuraavina arkipäivinä, jotta puuttuvat palkat saadaan maksettua.

”Tämän hetken tilannekuva on yllättävän rauhallinen, eli valtaosalla alueista palkanmaksu onnistuu yllättävän pienillä häiriöillä perjantaina.”

Työntekijöiden tulee kuitenkin varautua Ahosen mukaan siihen, että virheitä palkanmaksussa tulee olemaan kaikilla alueilla Suomessa. Hän kehottaa henkilöstöä lukemaan tarkasti ohjeet siihen, miten palkkoihin voi pyytää korjauksia.

”Olen luottavaisin mielin siitä, että vaikka virheitä tulee, niin ne korjataan kyllä nopealla aikataululla.”

Palkkojen mahdolliset virheet johtuvat Ahosen mukaan usein siitä, että palkanmaksujärjestelmään siirtyneet tiedot eivät ole ajan tasalla. Kyse voi olla myös inhimillisestä virheestä, jos esimerkiksi esihenkilö ei ole käynyt hyväksymässä työntekijän palkkaa.

Muutosjohtajan mukaan suurempia riskejä virheiden määrässä liittyy tammikuun lopussa maksettaviin, muun muassa määräaikaisten työntekijöiden palkkoihin.

”Tällä tietoa olen itse eniten huolissani siitä kuun lopun palkanmaksusta. Tammikuun lopulla määräaikaiset työntekijät, joita hyvinvointialueilla on noin 20–25 prosenttia henkilöstöstä, saavat ensimmäistä kertaa palkat. Lisäksi erilaiset etuudet ja avustukset maksetaan ensimmäistä kertaa kuun lopulla.”

Syy Ahosen huoleen on se, että esimerkiksi määräaikaisten, tuntityöntekijöiden ja sijaisten tuntikirjaukset on tehty vanhassa järjestelmässä, josta on paljon monimutkaisempaa siirtää tietoja uuteen järjestelmään.