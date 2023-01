Suomen pitäisi Naton jäsenenä pyytää maahan Nato-joukkoja, koska se vahvistaisi sotilasliiton itäsiiven puolustusta.

Näin toteaa tunnetun amerikkalaisen ajatushautomon Atlantic Councilin tuore raportti How allied Sweden and Finland can secure Northern Europe.

Raportti esittää Suomeen samanlaisia monikansallisia Naton taisteluosastoja, joita on nyt jo lähes kaikissa Naton itäsiiven jäsenmaissa.

Taisteluosastoja on perustettu Baltian maihin, Puolaan, Slovakiaan, Unkariin, Bulgariaan ja Romaniaan.

Atlantic Council on yli 60 vuotta vanha ajatushautomo, joka on keskittynyt transatlanttisiin suhteisiin.

Se jakaa vuosittain muun muassa arvostettua Global Citizen -palkintoa ihmisille, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi transatlanttisten suhteiden edistämiseen. Viime vuonna yksi palkinnon saajista oli tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Atlantic Councilin raportin ovat kirjoittaneet Anna Wieslander, Eric Adamson ja Jesper Lehto.

Raportissa sanotaan, että monikansallisen taisteluosaston sijoittaminen Suomeen ”osoittaisi selvästi liittokunnan sitoutumista artikla 5:een ja lähettäisi voimakkaan pelotesignaalin Venäjälle”.

Kirjoittajien mukaan Ruotsin pitäisi Nato-jäsenenä sitoutua pysyvästi kierrättämään joukkojaan Viroon, Latviaan ja Liettuaan sijoitetuissa Naton taisteluosastoissa ja myöhemmin myös Suomeen mahdollisesti tulevassa osastossa.

Ruotsalaisjoukon pitäisi olla riittävän vahva eli rauhan aikana mieluiten pataljoona, jota tarpeen vaatiessa voitaisiin kasvattaa prikaatiksi.

Edellä mainittu edellyttäisi sitä, että Ruotsi panostaisi huomattavasti nykyistä enemmän maavoimiensa kehittämiseen.

Raportin mukaan Suomen ja Ruotsin pitäisi myös ajoittain osallistua muihin Naton itäsiiven taisteluosastoihin. Se osoittaisi sitoutumista ja solidaarisuutta muita Nato-liittolaisia kohtaan.

Atlantic Councilin raportin keskeinen ajatus on se, että Pohjois-Eurooppaan pitäisi luoda niin sanottu ”deterrence-by-denial”-kupla.

Käytännössä käsitteellä tarkoitetaan sitä, että Pohjois-Eurooppaan sijoitettaisiin niin vahvat paikalliset asevoimat, ettei Venäjä uskalla hyökätä sinne tai ettei se voi luottaa siihen, että se hyökätessään voittaisi.

Ajattelutapa muistuttaa Suomessakin esillä ollutta niin kutsuttua Pohjolan linnake -kielikuvaa.

Raportin mukaan nyt olisi oivallinen hetki luoda pohjoiseen tällainen pelotevaikutus, koska Venäjä on niin sidoksissa hyökkäykseensä Ukrainassa.

Atlantic Councilin raportissa Pohjois-Eurooppaan luetaan Pohjoismaat, Baltian maat, Puola, Saksa ja Britannia.

”Pohjoiseurooppalaisten valtioiden pitäisi kehittää kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka auttaisi niitä samalla vastaamaan revisionistiselle Venäjälle ja sille riskille, joka liittyy Yhdysvaltojen vähenevään sitoutumiseen Euroopassa”, lukee raportissa.

Atlantic Councilin raportissa muistutetaan Naton uuden ohjausasiakirjan eli strategisen konseptin linjauksesta.

Siinä vaaditaan eteen sijoitettua puolustusta, joka toimii useissa toimintaympäristöissä (ilma, meri, maa, kyber ja avaruus), on taisteluvalmiina ja jolla on etukäteen sijoitetut varusteet ja laajennetut komentorakenteet.

Raportissa esitetäänkin useita keinoja Pohjois-Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi.

Yksi keskeisistä toimenpiteistä olisi rakentaa vahva ilma- ja ohjustorjunta koko pohjoiselle alueelle. Sen keskiössä voisi olla European Sky Shield Initiative -hanke, jossa Suomikin on mukana.

Tämä Saksan alulle panema aloite kattaa kaikki ilma- ja ohjustorjunnan kantavuudet lyhyen kantaman järjestelmistä ballististen ohjusten torjuntaan.

Siihen kuuluvia ohjusjärjestelmiä olisivat julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan todennäköisesti ainakin Patriot- ja Iris-T sekä mahdollisesti Arrow 3.

Raportissa esitetään myös esimerkiksi sitä, että Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska loisivat yhteisen pohjoisen ilmavoiman.

Yhteinen Pohjolan ilmavoima voisi toimia esteettä maiden rajojen yli. Samalla sille pitäisi perustaa oma yhteinen ilmaoperaatioiden johtokeskus.