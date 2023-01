Perjantaina 13. tammikuuta maksetaan palkat noin 15 000 työntekijälle.

Perjantaina 13. tammikuuta on hyvinvointialueiden hallinnon ensimmäinen suuri testi. Päivä on hyvinvointialueiden, Husin ja Helsingin vakituisten työntekijöiden ensimmäinen palkanmaksupäivä. Palkat maksetaan noin 150 000 työntekijälle.

”Viime viikot ovat olleet melkoista hurlumheitä hyvinvointialueilla. Nyt kaikki näyttää yllättävänkin hyvältä. Olen yllättynyt, että Uudenmaan alueellakaan häiriöitä ei ole tulossa kovin paljon”, muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä sanoo.

Hurlumhei on tarkoittanut sitä, että henkilöstöhallinnon lomia on peruttu, on palkattu lisää ihmisiä huolehtimaan palkanmaksusta ja henkilöstölle on viestitty muutoksista päivittäin.

Ahosen mukaan torstaihin mennessä palkka-ajot oli jo tehty ja henkilöstö on päässyt tarkistamaan palkkatietojaan. Tämän perusteella palkanmaksupäivänä ei pitäisi olla tulossa kaaosta.

”Virheitä tulee varmasti, mutta keskeistä on että ne korjataan nopeasti”, hän sanoo.

Kuntalehden mukaan esimerkiksi Satakunnan hyvinvointialueella palkat eivät tule perjantaina 50 hengelle, mutta ne pyritään saamaan maksuun maanantaina.

”Määrittelen palkanmaksukaaoksen niin, että suurelle joukolle jää palkka kokonaan tulematta tai tulee liian vähän tai liikaa. Lisäksi, jos palkanmaksun virheet ehtisivät vaikuttaa ihmisten verotukseen, se olisi suuri ongelma”, Ahonen sanoo.

Tammikuun lopussa edessä saattaa olla haasteellisempi palkanmaksupäivä, sillä silloin hyvinvointialueiden määräaikainen henkilöstö, noin 50 000 ihmistä, saa palkkansa.

”Määräaikaisten palkanmaksu on vaikeampaa, koska heillä on paljon enemmän liikkuvia palkanosia ja riippuvuutta tuntikirjauksista”, Ahonen sanoo.