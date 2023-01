Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala kommentoi sekä ateria- ja puhtauspalveluiden tarjouskilpailun voittajan salausta sekä aurauskohua. Jatkossa aurata voisi tietyillä ehdoilla.

Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala on ollut viime päivät kiireinen mies. Janakkalan kunnan ympärillä on pyörinyt kaksi kohua: ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisen voittaja päätettiin olla julkaisematta väärin perustein ja kunta oli kieltänyt yksityishenkilön auraamisen.

”Onhan tässä ollut kaikenlaista, mutta ihan aiheesta. Meillä on näillä näkymin tapahtunut ihan selkeitä virheitä. Aiheesta on pyöritykseen jouduttu”, Siltala kertoo Janakkalan Sanomille.

Torstaiaamuna kunnanjohtaja julkaisi anteeksipyynnön niin Facebook- kuin Twitter-tilillään. Tarkoituksena oli osoittaa, että Janakkalassa ei haluta vähätellä viime päivien tapahtumia. Anteeksipyyntö oli Siltalan omaan harkintaan perustuva päätös.

”Halutaan kaivella ja selvittää molemmat tapaukset, että mitä on oikein käynyt. Että ne eivät ole heijastumisia jostain muusta.”

Aurauskohussa janakkalalainen Antti Vau oli aurannut Kauriinmaalla kevyen liikenteen väylää mönkijällään. Vau oli kohdannut kunnan virkamiehen, joka oli läksyttänyt tätä luvattomasta aurauksesta.

”Mönkijäasiassa selvitämme, mitä kohtaamisessa on tapahtunut. On ollut ikävä tilanne”, Siltala toteaa.

Antti Vau aurasi Kauriinmaalla kevyen liikenteen väylää mönkijällään.

Vau on vapaaehtoisesti aurannut kulkuväylää kuntalaisille. Hän on luvannut lopettaa auraamisen, mutta Siltalan mukaan auraaminen voisi vielä olla mahdollista.

Jatkossa Janakkalan kunta toivoo, että kunnan mailla tapahtuvasta toiminnasta, kuten aurauksesta, oltaisiin etukäteen yhteydessä kuntaan. Tapauskohtaisesti toiminta voitaisiin hyväksyä.

”Silloin voimme pysyä paremmin kartalle, että missä tapahtuu ja mitä.”

Eli aurata voi, jos asiasta on etukäteen yhteydessä?

”Kyllä, emme ole ihmisten vapaaehtoistoimintaa estämässä, vaan pikemminkin kannustamassa”, Siltala toteaa.

Siltalan mielestä aurauskohu heijastaa laajempaa ongelmaa suomalaisessa yhteiskunnassa liittyen vastuisiin. Hän ei näe kieltoa hyvänä asiana.

”Se ei käy arkijärkeen. Meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa tietynlainen ongelma siitä, että meillä on kovin hankala tehdä vapaaehtoisasioita. Kun aina tarvitaan joku vastuullinen, joka joutuu vastaamaan, jos tapahtuu jotakin. Tässäkin on ollut spekulaatioita niin paljon. Mitäänhän ei ole tapahtunut. On pohdittu jos tapahtuisi, niin kuka olisi vastuussa. Se on suomalaisen yhteiskunnan ongelma laajemminkin.”

Janakkalan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan maanantaina 9. tammikuuta kunnan ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisesta. Tarjouskilpailun voitti brittiläinen pörssiyhtiö Compass Group reilulla 4,1 miljoonan euron tarjouksellaan.

Uuden palveluntarjoajan nimeä ei kuitenkaan löytynyt Janakkalan kunnan asiakirjoista vaan hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarisen viranhaltijapäätöksestä. Janakkalan kunta oli salannut tiedon, Siltalan mukaan väärin perustein.

”On tapahtunut uskoakseni väärinymmärrys, millaista ei saisi tapahtua”, kunnanjohtaja toteaa.

Kunnan ateria- ja puhtauspalveluiden tuottaja on kuntalaisille merkittävä tieto. Siltala toteaakin, että Janakkalan strategiassa on hyvin vahvana osana avoimuus ja julkisuus.

”Vilpitön ajatus on, että olemme toimineet koko ajan varsin avoimesti ja tämä on särö meidän avoimuuteemme. Säröjä ei saisi tapahtua.”

Jatkossa kunnassa aiotaan olla aiempaa tarkempia, mikä tieto on julkista ja mikä salaista.

”Jatkossa tarkennamme entisestään sitä, että kaikki on julkista, ellei aivan pakko ole salata. Eikä missään tapauksessa päinvastoin”, Siltala lupaa.

