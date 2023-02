Hoitokoti Tuhkimossa päihderiippuvuutta käsitellään naisten näkökulmasta. Hoidossa on vain naisia, sillä naisyhteisössä heidän on helpompi puhua kipeistäkin asioista.

Kun hoitokoti Tuhkimon toimiston puhelin alkaa soida, Dingon tutun hittikappaleen sävelet täyttävät tilan.

”Levottomia Tuhkimoita. Heitähän meillä täällä on”, sanoo hoitokodin vastaava ohjaaja Anne-Mari Myller. Hän on toinen hoitokodin yrittäjistä.

Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa sijaitsevassa Tuhkimossa järjestetään päihdekuntoutusta päihderiippuvaisille naisille. Kuntoutusohjelma on suunniteltu nimenomaan naisten tarpeisiin. Kaikki asiakkaat ja työntekijät ovat naisia.

Tuhkimossa koetaan, että naisyhteisössä naisten on helpompi puhua kipeistäkin asioista. Ja niitä päihderiippuvaisilla naisilla riittää.

Päihdemaailmassa liikkuvat naiset kokevat paljon erilaista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Vaihtoehtoina on usein alistua tai ryhtyä ”jätkäksi jätkien joukkoon” ja olla valmis itsekin käyttämään väkivaltaa.

Näin kertoi huumepiireistä irrottautunut ja kokemusasiantuntijaksi kouluttautunut Amina, jota HS haastatteli tammikuussa. Amina toi esiin naisiin kohdistuvan erityistyön tärkeyden päihde- ja sosiaalityössä.

Tuhkimon päihdekuntoutuksessa naisten näkökulma on läsnä kaikessa. Työntekijät ovat kokoontuneet pöydän ääreen kertomaan, miten eri tavoin päihderiippuvaisten naisten tilanne on erilainen kuin miesten.

Hoitokodissa tiedetään hyvin, että päihdemaailmassa naisten asema on heikko.

”Jos pidät kentällä puoliasi, olet bitch, altistut yleensä väkivallalle ja tulet murretuksi sitä kautta. Jos et pidä puoliasi, altistut jatkuvalle hyväksikäytölle. Oli miten päin tahansa, nainen alistetaan”, Anne-Mari Myller sanoo.

”Naisen roolit ovat usein siinä, että voit olla joko se kiertopalkinto, bitch tai alisteinen. Ei ole hyviä vaihtoehtoja”, jatkaa Tuhkimon ohjaaja Anna Salmi.

Erilaisuus lähtee jo siitä, että naisilla päihderiippuvuus kehittyy nopeammin kuin miehillä ja pienemmillä määrillä. Naisilla myös terveyshaittoja alkaa tulla nopeammin kuin miehillä.

Tuhkimoon tulevat naiset ovat voinniltaan, iältään ja sosiaaliselta asemaltaan kirjava joukko.

Osa naisista on ollut syvällä päihdemaailmassa ja menettänyt elämässään jo kaiken. Jäljellä ovat vain päihteet.

Hoitokoti toimii Tohmajärven keskustan ulkopuolella paikassa, joka on aikoinaan rakennettu Suoviljelysyhdistyksen koeviljelytilaksi.

On myös naisia, joilla on yhä työpaikka ja lapset kotona, mutta vakava päihdeongelma. Huumeriippuvuus näkyy nopeasti ulospäin, mutta alkoholiriippuvuuttaan moni nainen onnistuu piilottamaan pitkään.

”Päihderiippuvuus on kokopäivätyötä myös alkoholistilla. Täytyy miettiä, mihin ne piilopullot laittaa, ja miten toimia työpaikalla, että voi välillä ottaa huikkaa. Montako Mynthon-askia pitää ostaa”, sanoo ohjaaja, seksuaalineuvoja Minna Hyötylä.

”Naiset ovat valtavan hyviä pitämään kulissia kunnossa, piippaamaan tukkaansa ja meikkaamaan itseään. Kun näillä naisilla se [alkoholiriippuvuus] alkaa näkyä ulospäin, ollaan jo tosi syvällä.”

Osa Tuhkimoon tulevista naisista on pyörittänyt arkea vuosikausia humalassa.

”Se on heille normaali tila eikä kukaan edes huomaa sitä. He ajavat lapsia harrastuksiin, ovat töissä humalassa ja tekevät ihan normaalia arjen toimintaa”, Myller sanoo.

Naiset peittelevät päihdeongelmaa miehiä enemmän häpeän ja leimautumisen takia. On tavallista, että naiset hakeutuvat ongelmissaan herkemmin mielenterveyspalveluiden kuin päihdepalveluiden piiriin.

”Osa on voinut käydä mielenterveyspalveluissa kauankin ja käynyt jopa päihtyneenä terapiassa ilman, että on puhunut siitä. Ihmetellään, miksi hoito ei tuota tulosta. No, koska siellä on aktiivinen päihdeongelma”, Salmi sanoo.

Kulissin ylläpitäminen on raskasta, joten päihdeongelman paljastuminen on naisille usein helpotus.

Naiset tulevat kuntoutukseen yleensä läheisen lähettäminä, väsyttyään omaan tilanteeseensa tai jonkinlaisen pohjakosketuksen jälkeen. Se voi olla ”läheltä piti”-tilanne, kärähtäminen työpaikalla tai auton ratissa, lastensuojelun toimi, väkivaltatilanne tai mielenterveysongelman paheneminen.

Tuhkimoon tullessa monilla on takanaan jo avohoitoa ja yritystä irtautua päihteistä. Kuntoutukseen tullaan yleensä katkaisuhoidon kautta, sillä vieroitusoireiden tulee olla hoidettu, jotta voi keskittyä kuntoutumiseen.

Monilla päihderiippuvaisilla on taustalla myös muuta riippuvuutta kuten läheis- tai peliriippuvuutta, syömiseen tai sosiaaliseen mediaan liittyvää riippuvuutta.

Myllerin mukaan on tärkeää, että kuntoutuksessa käsitellään niitä kaikkia.

”Jos hoidamme pelkkää päihderiippuvuutta ja jätämme muut addiktiot huomiotta, todennäköisesti ne aktivoituvat, kun päihteet jäävät pois. Toipuminen estyy ihan samalla tavalla kuin päihteitä käyttäessä”, hän sanoo.

Kuntoutuksessa puhutaan päihderiippuvuuden kehittymisestä, toipumisesta, retkahduksista. Käsitellään myös esimerkiksi terveyshaittoja, väkivallan muotoja, toimintahäiriöisiä perheitä, seksuaalisuutta.

Päihderiippuvaisilla naisilla on paljon väkivaltakokemuksia. Tuhkimoon tullessaan seitsemän kymmenestä naisesta kertoo kokeneensa elämässään väkivaltaa. Lähes yhtä moni on kokenut puhdasta seksuaalista väkivaltaa ja 13 prosenttia insestiä.

Myllerin mukaan todelliset luvut ovat todennäköisesti suuremmat, sillä vasta Tuhkimossa moni nainen oivaltaa, mikä kaikki on esimerkiksi seksuaalista, henkistä tai taloudellista väkivaltaa.

Kuntoutuksessa käsitellään myös rajoja.

Naisten rajat siitä, miten itseä saa kohdella tai miten itse voi kohdella toisia, ovat hämärtyneet. Niitä ei ole aina päässyt edes syntymään, jos kaltoinkohtelu tai hyväksikäyttö on alkanut jo lapsena ja päihteidenkäyttö on sotkenut nuoruuden.

Hoitoon tulevilla naisilla on traumoja, joista monet liittyvät miehiin. Kun kuulijoina on pelkkiä naisia, vaikeista kokemuksista on helpompi puhua.

”Jos on lapsesta saakka hyväksikäytetty ja raiskattu monta kertaa kentällä, jo sen sanominen ääneen on kauhean vaikeaa. Mutta kun joku uskaltaa sanoa sen, naiset huomaavat, että on muitakin, joille on käynyt samalla tavalla enkä ole tässäkään asiassa erilainen”, Minna Hyötylä sanoo.

Päihdemaailmassa naisten kesken on paljon riitelyä ja mustasukkaisuutta, mutta naisyhteisössä naiset oppivat näkemään toisensa vertaistukena.

Kuntoutuksessa puhutaan paljon myös tunteista, sillä päihderiippuvaiset ovat tottuneet turruttamaan ne päihteillä.

”Täällä on nähty itkupotkuraivareita lattialla. Tunteiden käsittely on lapsen kengissä, kun päihteiden käyttö on alkanut jo 12-vuotiaana. Ei ole muita keinoja”, Anna Salmi sanoo.

”Moni on myös lapsesta asti oppinut tuntosarveilemaan muiden tunteita. Pelännyt, että jos sanon näin, suuttuuko tuo. Tai jos kieltäydyn seksistä, tuleeko turpaan. Täällä opetellaan myös erottamaan omat tunteet toisten tunteista.”

Suurimmat tunteet liittyvät yleensä lapsiin. Ne tunteet ovat myös ristiriitaisia.

”On syyllisyyttä ja häpeää. On valtava rakkaus lapsia kohtaan ja samalla se valtava voimattomuus päihderiippuvuuden äärellä. Pohditaan sitä, miksi olen aina uudelleen ja uudelleen valinnut ne päihteet, vaikka tiedän, että lapset ovat kaikkein tärkeimpiä”, sielunhoitoterapeutti Marja Voutilainen sanoo.

Niitä asioita kuntoutuksessa käydään läpi.

”Jos olet vaikka lyönyt lapsia tai huumannut heidät hiljaiseksi. Se, että täällä turvallisessa paikassa uskallat puhua siitä, eikä kukaan meistä lähde karkuun kun sanot sen, ne asiat alkavat purkautua omasta päästä”, Minna Hyötylä kertoo.

Naisyhteisössä naiset voivat keskittyä paremmin omaan toipumiseensa. Tuhkimon työntekijöiden mukaan jo miesten läsnäolo saa naiset käyttäytymään toisin – voi olla silmäpeliä, huomion hakemista ja kilpailua siitä.

”Monet naiset ovat kentällä myös luottopakkeja, jotka hoitavat asioita ja hoivaavat miehiä. Täällä kaikki semmoinen jää pois. Toki sitä voi tehdä toisille naisillekin, mutta se rajataan nopeasti pois. Täällä jokainen tekee itselleen työtä eikä jeesaa liikaa toista”, Hyötylä sanoo.

Kuntoutuksen aikana naiset eivät saa aloittaa uutta parisuhdetta. Kuntoutuksen jälkeenkin heitä ohjataan odottamaan vuosi pari ennen uutta suhdetta.

”Jotta he pystyisivät toipumaan kokonaisvaltaisesti ja tekemään parempia valintoja ihmissuhteissa. Useinhan kumppanivalinnat ovat toistaneet samaa tuhoisaa kaavaa. Toimiva parisuhde vaatii kaksi omilla jaloillaan seisovaa ihmistä. Kukaan näistä naisista ei ole sitä vielä täältä lähtiessä”, Anne-Mari Myller kertoo.

Päihdekuntoutuksen tavoitteena on raittius ja toipuminen addiktiosairaudesta. Kuntoutus on siihen vasta alku, sillä sairaus vaatii pitkäkestoista hoitoa. Tuhkimoonkin tulee naisia, jotka ovat retkahtaneet päihteisiin 10 tai 15 vuoden raittiuden jälkeen, ja elämä on mennyt nopeasti samaan jamaan.

Kuntoutuksessa sovitaan naisten jatkohoidosta kotipaikkakunnalla. Heidät ohjataan vertaisryhmiin.

Arjessa on harjoiteltava selviytymiskeinoja ja opeteltava niitä lisää, jotta keinoja on käytettävissä silloin, kun tulee halu käyttää päihteitä.

Kun Tuhkimosta lähdön jälkeen raittiutta on kestänyt vuoden, naiset voivat tulla hakemaan hoitokodista hopeisen korun, Tuhkimon kengän. Samalla jokaiselle naiselle pidetään kenkäjuhla.

Osa naisista lähtee kuntoutuksesta luottavaisin mielin, osa arkaillen. Tuhkimon työntekijöiden mukaan pieni pelko on hyvästäkin, sillä se pitää valppaana.

”Tarkoitus on, että sairaus menisi ylläpitotilaan. Kun päihderiippuvuus on aktiivinen, se peittää alleen kaiken. Toipumisen tarkoitus on kutistaa se yhdeksi osaksi ihmistä, joka pysyy sellaisena, kun sitä hoidetaan käymällä vaikka vertaisryhmissä. Niin kuin mitä tahansa kroonista sairautta”, Myller sanoo.

Koska päihteet ovat kahmaisseet leijonanosan Tuhkimon asiakkaiden elämästä, raittiuden myötä heillä on identiteettikriisi – kuka minä olen, mitä haluan elämältäni.

”Yksi nainen sanoi hienosti, että minä seurustelin semmoisten miesten kanssa, joista yksi tykkäsi salmiakista ja toinen suklaasta, niin minä söin niitä. Mutta kun raitistuin, jouduin miettimään, että mistäs minä tykkään”, Minna Hyötylä kertoo.

”Hän meni karkkikauppaan ja rupesi miettimään, että mistä itse tykkää.”