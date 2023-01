Rakennus­työ­maalta on sinkoillut kiviä moottori­tien yli – ”Emme ole tyytyväisiä”, kaupungilta kommentoidaan

Teollisuustontin räjäytystyömaalta lensi viimeksi torstaina kivi läheisen yrityksen pihalle. Poliisi tutkii torstaista tapausta yleisvaaran tuottamuksena.

Lahtelaiselta Pippo-Kujalan teollisuustontin räjähdystyömaalta on lentänyt tiettävästi jo ainakin kolmesti kiviä naapuritonteille. Tuorein tapaus sattui torstaina, kun valtatien yli lensi poliisin arvion mukaan noin nyrkin kokoinen kivi.

Tontilla on käynnissä esirakentamisurakka. Räjäytystyöt Lakkilantien tuntumassa aloitettiin heinäkuussa. Kiviä on lentänyt osassa räjähdyksistä, vaikka turvatoimia on jo useamman kerran kiristetty.

Tonttia valmistellaan Fazerin makeistehtaalle. Hanke on Lahden kaupungin vastuulla.

”Emme ole kaupungin edustajina tyytyväisiä tähän. Tällaiselle pitää olla nollatoleranssi”, sanoo kaupungininsinööri Mika Lastikka.

Louhintaurakkaa tontilla tekee Läänin kuljetus, ja sitä valvoo Sitowise.

Turvatoimena on alusta asti käytetty liikenteen pysäyttämistä räjäyttämisen aikana. Lisäksi Läänin kuljetus on palkannut lähellä sijaitsevien yritysten piha-alueille vartijoita huolehtimaan siitä, ettei ihmisiä liiku ulkona räjäytysten aikaan. Lähistöllä sijaitsevat Hartwallin panimo ja konevuokraamo Renta.

Tuorein tapaus sattui torstaina iltapäivällä, kun rakennustyömaalta lensi kivi Hartwallin vierailukeskuksen katolle.

Noin nyrkin kokoinen kivi lensi arviolta 280 metrin matkan, kerrotaan poliisin tilannekeskuksesta. Kivi lensi valtatie 4:n yli aina Hartwallin vierailukeskuksen katolle ja siitä maahan asiakasoven eteen.

Poliisin mukaan kivi ei onneksi osunut ihmisiin.

”Mutta kukas sitä uskoisi, että taivaalta sataa kiviä”, tilannekeskuksesta sanotaan.

Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan kattokaan ei vaurioitunut. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena.

Kaupungininsinööri Lastikan mukaan Läänin kuljetuksen palkkaama vartija ei nähnyt torstaina singonnutta kiveä.

Edeltävät tapaukset ovat viime vuoden puolelta. 3. marraskuuta tehdyssä räjäytyksessä kiviä karkasi niin ikään Hartwallin tontille.

”Karkukiveä sinkoili enemmänkin piha-alueelle. Siinä on muun muassa parkkipaikkoja.”

19. joulukuuta tehdyssä räjäytyksessä kivi lensi Rentan pihaan.

”Vartija näki, kun yksi kivi lensi asvalttikenttään ja kimposi siitä rakennuksen oveen.”

Paikalla ei tuolloin ollut työntekijöitä edes sisätiloissa.

Lastikan arvion mukaan kivet ovat olleet näissä tapauksissa korkeintaan puolen nyrkin kokoisia.

Yrityksiltä ei ole tullut kaupungille korvausvaatimuksia materiaalisista vahingoista. Kaupunki on Lastikan mukaan kuitenkin valmis korjaamaan kaikki räjäytysten aiheuttamat vahingot.

Tapausten jälkeen kivien lentämistä on pyritty vähentämään muun muassa peittämällä räjäytyskenttä kumimatolla. Lastikan mukaan ensi viikolla mietitään jälleen uusia lisätoimia riskin poistamiseksi.

Räjäytykset jatkuvat alueella koko tämän vuoden. Räjäytystöitä joudutaan tekemään paljon, sillä tontti on haasteellinen.

”Tontilla on suuret korkeuserot. Teollisuustonttia varten pitää sen vuoksi tehdä paljon muokkausta, jotta saadaan tontti tasaiseksi.”