Lämpötilat pysyttelevät loppuviikon nollan yläpuolella suuressa osassa maata.

Eri puolille maata on annettu varoituksia liukkaista jalankulkuteistä. Kuva on Helsingin Senaatintorilta torstailta.

Suomen länsi- ja etelärannikoille on annettu tulvavaroituksia, jotka jatkuvat ainakin tiistaihin asti, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen. Tulvavaroitukset johtuvat Parviaisen mukaan lauhasta säästä ja runsaista sateista.

”Ne saavat jokien pinnat nousemaan. Silloin voi tulvia vettä matalille pelloille.”

Suomeen saapuu viikonvaihteen aikana useita matalapainealueita, joiden mukana tulee runsaasti sateita.

Viikonlopulle ja alkuviikkoon on annettu myös runsaasti varoituksia huonosta ajokelistä. Kelivaroitukset koskevat lauantaina maan itäosia, mutta sunnuntaina ja maanantaina varoituksia on lähes kaikkialla maassa. Sunnuntaille etelään on annettu varoitukset erittäin huonosta ajokelistä.

Eri puolille maata on annettu myös varoituksia liukkaista jalankulkuteistä.

Lauha ja epävakaa sää jatkuu Parviaisen mukaan lauantaina. Sadealue liikkuu lauantain aikana maan keskiosista pohjoiseen.

”Niillä alueilla sataa lauantaina lunta ja räntää, paikoittain myös vettä”, Parviainen sanoo.

Seuraava sadealue tulee lounaasta jo lauantai-iltapäivän aikana. Sateet tulevat lännessä alas räntänä ja vetenä ja etelässä pelkkänä vetenä.

Lämpötilat pysyttelevät lauantaina nollan ja neljän lämpöasteen välillä suuressa osassa maata. Asteet laskevat pakkasen puolelle vain Lapissa, jossa on suurimmalta osin pikkupakkasia.

”Pohjois-Lapissa voi olla paikoin jopa 15 astetta pakkasta niillä alueilla, joissa pilvipeite repeilee”, Parviainen sanoo.

Sunnuntaina maahan saapuu voimakas matalapainealue. Se voimistaa Parviaisen mukaan sateita ja tuulia.

”Etelässä voi sataa yli kymmenen milliä vettä sunnuntaina. Muualla maassa sataa päivän aikana neljästä kahdeksaan milliin.”

Voimakas sade ja tuuli tekevät ajokelistä erittäin huonon maan eteläosissa.

”Sade voi tulla jopa lähes vaakatasossa”, Parviainen sanoo.

Lämpötilat pysyttelevät sunnuntaina plussan puolella suuressa osassa maata Lappia lukuun ottamatta.