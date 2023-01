Sissipäällikkö Tapani Löfving taisteli venäläisten miehitystä vastaan 1700-luvulla. Lahjaksi kuninkaalta hän sai tilan, josta pyydetään nyt lähes kahta miljoonaa euroa.

Näin voimakasta historian läsnäoloa harvoin löytää myyntiin tulleista asunnoista. Porvoolaisen Hommanäsin kartanon päärakennus on 1700-luvulta, ja sen rakennutti sissipäällikkönä venäläisten miehitystä vastaan taistellut Tapani Löfving.

Kartanon päärakennus on yhä osittain alkuperäinen, 1770-luvulla rakennettu, mutta sitä on vuosisatojen saatossa useaan otteeseen laajennettu.

Hommanäsin kartanon nykyinen ”äiti” Brita Andersson kertoo itkeneensä tilan kohtaloa kaksi vuotta.

”Kunpa siihen löytyisivät sellaiset ihmiset, jotka ymmärtävät tilan historian. Minä tein sitä 32 vuotta ja rakastin sitä kaikkea.”

Andersson joutui miehensä Raimo Voutilaisen kanssa muuttamaan kartanosta runsaat pari vuotta sitten Voutilaisen sairastuttua.

Sen jälkeen tila on ollut vuokrattuna. Matkailu- ja majoitustoimintaa, jota Andersson pyöritti pitkään, ei ole Anderssonin mukaan saatu enää käyntiin.

Tapani Löfving oli Virossa syntynyt suomalainen sissipäällikkö ison- ja pikkuvihan aikoihin. Häneltä jäi jälkipolville päiväkirja, jossa hän kertoo huimapäisistä seikkailuistaan.

Päiväkirjan pohjalta Kustaa Wilkuna kirjoitti romaanin Tapani Löfvingin seikkailut, joka julkaistiin 1900-luvun alussa.

Koko läntinen ja eteläinen osa Suomea oli venäläisten miehittämä 1700-luvun alkuvuosina, jolloin Löfving kävi taisteluaan. Hän toimi myös Ahvenanmaan saaristossa. Saarille oli helppo piiloutua ja yhteydet Ruotsiin olivat hyvät.

Löfving teki iskujaan usein Turussa, jossa suuri osa väestöstä oli tuolloin venäläisiä sotilaita. Hän jäljitti ryösteleviä kasakoita ja onnistui toimittamaan heistä useita vankeuteen Ruotsiin.

Uskollisuudestaan kuninkaalle Löfving sai lahjaksi Hommanäsin tilan Suomenlahden rannalta vuonna 1736.

”Päärakennuksesta keskimmäinen osa on aloitettu 1600-luvun lopulla ja 1700-luvun alussa rakennettu valmiiksi. Sali, jossa on upeat kattomaalaukset, on tullut 1800-luvun alussa”, kertoo Andersson.

Andersson ja Voutilainen muuttivat kartanoon vuonna 1990. ”Ostin sen vuonna 1987 ensimmäiseltä mieheltäni. Tila olisi muuten mennyt pakkohuutokauppaan.”

Siitä käynnistyi rakennusten kunnostaminen jälkipolville sekä matkailu- ja majoitustoiminta. Vuosien varrella kartanossa järjestettiin taidenäyttelyitä ja kulttuuritapahtumia ja pidettiin mehustamoa.

Tarina on kerrottu myös muutama vuosi sitten julkaistussa Maijaliisa Dieckmannin kirjoittamssa kirjassa Hommanäs ja Brita.

Andersson asui kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ja Museoviraston suojelemassa kartanossa yli 30 vuotta.

”Siellä on paljon historiaa, mitä voi hyödyntää, mutta täytyy olla nimenomaan oikea ostaja, ettei pilaa sitä kaikkea.”

Energiakriisin aikana täytyy kysyä, kuinka suureksi voivat nousta 1700-luvun kartanon lämmityskulut Suomen talvessa.

”En tiedä, paljonko ne ovat, kun en hoida taloutta. Sen tiedän, että meillä on siellä neljä toimivaa uunia. Keittiössä on leivinuuni ja puuhella, joita käytin siellä asuessani kovasti.”