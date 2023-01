THL on tiettävästi ensimmäinen Twitteristä poistuva viranomainen.

THL:llä on ollut Twitterissä paljon seuraajia, lähes satatuhatta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vetäytyy toistaiseksi viestipalvelu Twitteristä. Viestintäjohtaja Marjo Loisa sanoo THL:n twiitanneen organisaatiotililtään viimeisen kerran ennen joulua, eikä se aio enää toistaiseksi käyttää palvelua.

Syynä on Twitter-viestien yleinen asiattomuus.

”Koronaan liittyvistä twiittien kommenteista 90 prosenttia on hyvin asiattomia, ja muihinkin ketjuihin tullaan disinformaation kanssa”, Loisa kuvaa.

”Se on ollut houkutteleva alusta disinformaation levittämiseen. Ketjuissa viljellään paljon siihen liittyviä linkkejä”, sanoo Loisa.

Väärän tiedon leviämisen takia THL on tullut siihen tulokseen, ettei Twitterin käyttö ole tällä hetkellä mielekästä.

Loisa ajattelee, että Twitter toimii parhaiten yhteiskunnallisen keskustelun alustana.

”Sehän ei ole varsinainen kansalaisviestinnän kanava kuitenkaan.”

THL:n anonyymi organisaatiotili ei Loisan mukaan parhaalla tavalla sovellu osapuoleksi Twitterissä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Yhteiskunnallista keskustelua Twitterissä THL aikoo jatkaa työntekijöidensä omien tilien kautta. Erilaisilla hankkeilla on myös ollut omia Twitter-tilejään, jotka jäävät aktiivisiksi.

Asiaton viestintä THL:n tilillä on Loisan mukaan mennyt pahemmaksi nimenomaan pandemian aikana. Twitterissä se on keskittynyt koronaan ja rokotuksiin.

”Somessa käydään monenlaista keskustelua ja meilläkin on paljon sellaisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä aiheita, jotka herättävät monenlaisia tunteita ja reaktioita”, Loisa sanoo.

THL:n Twitter-tilillä esiintynyttä kommentointia Loisa ei kuitenkaan kutsuisi enää keskusteluksi.

”Pidemmän aikaa sitä jo harkittiin, että mitä sen kanssa tehdään. Twitterissä kohtaamamme keskustelukulttuuri sopii huonosti arvomaailmaamme.”

THL on pyrkinyt seuraamaan ja siistimään Twitter-tiliään. Sosiaalisen median kanavien ylläpitoon on varattuna työpanosta yhden henkilötyövuoden verran.

Asiattomia kommentteja ja harhaanjohtavaa materiaalia on Loisan mukaan piilotettu.

”Meidän tyyppisessä organisaatiossa ei ole mielekästä, että kanaviamme käytetään disinformaation levittämiseen.”

THL:ssä on myös huomattu, että viimeisen vuoden aikana valtaosa uusista seuraajista on ollut anonyymejä tilejä – tilejä, joilla ei ole lainkaan seuraajia.

Loisan mukaan THL keskittyy nyt muihin sosiaalisen median kanaviinsa.

”Meillä on Linkedin, Facebook ja Instagram, joissa vuorovaikutus edelleen on mielekästä ja rakentavaa. Niitä kehitämme edelleen. Myös seuraajat on näissä kanavissa saatu pidettyä ja jopa lisättyä.”

Pandemia-aikana THL:n kaikkiin some-kanaviin tuli paljon uusia seuraajia. Twitterissä THL ei jakanut mitään uniikkia, vaan samat sisällöt löytyvät myös muista viestintäkanavista.

Muut Twitter-tiliä ylläpitävät viranomaiset eivät tiettävästi ole tehneet vastaavaa vetäytymispäätöstä, THL on tähän mennessä ainoa.

”Emme tiedä muita, mutta toki meidän tilanteemme on ollut poikkeuksellinen pandemia-aikana. Vertailukohtaa viranomaisista ei välttämättä löydy”, sanoo Loisa.

Eri organisaatioissa Twitteriin liittyvää keskustelua varmasti käydään, hän uskoo.

”Twitteriin liittyy myös tietynlainen maalittaminen. Se on ollut yksi ilmiöistä pandemian aikana.”

Twitteristä poistumista pohdittiin ainakin Vantaan kaupungin viestinnässä pari kuukautta sitten. Vantaa kysyi Twitter-tilillään, pitäisikö Vantaan ja muiden kaupunkien jatkaa Twitterissä. Seuraajat kannustivat jatkamaan.

Vantaan twiitin taustalla oli Twitterin uuden omistajan Elon Muskin aiheuttama keskustelu alustan tulevaisuudesta. Musk on saanut osan käyttäjistä lähtemään alustalta kokonaan.

Euroopan unioni ilmaisi vastikään huolensa Twitterin suljettua useiden toimittajien tilejä.

Sosiaalisen median kanavat ovat keskenään erilaisia. Twitterissä jaetaan lyhyitä viestejä eli twiittejä. Kunnille se on usein päätösviestinnän kanava. Myös esimerkiksi poliisille Twitteristä on tullut tärkeä tiedottamiskanava.

Twitteriä on moitittu siitä, että vastakkainasettelun aikaansaaminen on siellä helppoa ja yleistä.