Elokapina pysäytti hakkuut Aalis­tunturilla – Alueelle on esitetty kansallis­puistoa

Metsäliike vaatii Metsähallitusta luopumaan hakkuista, kunnes alueelle tehty kansallispuistoesitys on käsitelty. Metsähallituksen mukaan arvokkaat luontokohteet jätetään hakkuiden ulkopuolelle.

Metsähallitus on aloittanut hakkuut Länsi-Lapissa Aalistunturin eteläpuolella noin 400 hehtaarin alueella.

Metsäliikkeen mielenosoittajat ovat estäneet hakkuut Länsi-Lapissa Aalistunturin alueella, jonne on esitetty kansallispuistoa. Aktivistit vaativat Metsähallitusta luopumaan hakkuista, kunnes ympäristöministeriö on käsitellyt suojeluesitykset.

Metsäliike koostuu Elokapinan Metsäkapinan, Luonto-Liiton metsäryhmän ja Greenpeacen aktiiveista.

Aktivistit leiriytyivät hakkuutyömaalle johtavalle talvitielle sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä ja estävät näin liikenteen hakkuualueelle. Metsähallitus keskeytti hakkuut.

Aalistunturin alue on pääosin valtion omistama metsäalue Kolarin ja Pellon välissä. Alueelle on tehty huhtikuussa 2021 esitys Aalistunturin kansallispuistosta.

Mielenosoittajat vetoavat myös ympäristöministeriöön Aalistunturin nykyisen luonnonsuojelualueen laajentamisen sekä kansallispuiston perustamisen puolesta.

Ympäristöministeriö on kertonut, että esitystä kansallispuistosta ei ole vielä ehditty arvioida, joten asia siirtyy seuraavalle hallitukselle.

Kansallispuistoaloitteen takana on joukko paikallisia ihmisiä.

Metsäliikkeen aktivistit ovat pystyttäneet teltan hakkuita varten tehdylle talvitielle ja vaativat Metsähallitusta luopumaan hakkuista kansallispuistoesityksen alueella.

Metsähallituksen metsätalousyhtiö aloitti hakkuut Aalistunturilla viime viikolla. Maanantaina hakkuut keskeytettiin toistaiseksi.

”Hakkuukoneen kuljettaja oli menossa työmaalle maanantaiaamuna, mutta tie oli katkaistu ja siellä oli ihmisiä, jotka estivät kulkemisen. Nyt hakkuut on keskeytetty ja selvitämme tilannetta”, kertoo aluejohtaja Samuli Myllymäki Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Metsähallituksen mukaan hakkuut painottuvat harvennuksiin ja arvokkaat luontokohteet jätetään niiden ulkopuolelle. Noin 400 hehtaarin alueella toteutettavat hakkuut perustuvat vuonna 2021 tehtyyn hakkuu­suunnitelmaan.

Harvennettavien kohteiden ikä on 55–90 vuotta, ja kaadettavat siemenpuut ovat 90–110-vuotiaita.

Metsäliike muistuttaa, että metsien suojelutilanne Länsi-Lapissa on huono. Vaikka Lapissa on suojeltu verrattain paljon metsää ja muuta luontoa, suojelu on painottunut maakunnan pohjois- ja itäosiin sekä Saamenmaalle.

”Aalistunturi on vain esimerkki siitä, kuinka valtion metsissä hävitetään jatkuvasti suojeluarvoja. Pelkkä jäljellä olevien luonnonmetsien sirpaleiden suojelu ei riitä pysäyttämään luontokatoa. Tarvitaan pienempiä hakkuumääriä ja laajoja yhtenäisiä suojelualueita. Aalistunturi olisi juuri sellainen", sanoo tunturilla mieltään osoittava Ida Korhonen Luonto-Liiton metsäryhmästä.

Suomessa on jäljellä enää vähän vanhoja metsiä, ja niistä laajimmat sijaitsevat pohjoisessa. Sen lisäksi, että metsät toimivat hiilinieluina, kylmä maaperä toimii hyvänä hiilivarastona. Suomi on myö sitoutunut pysyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri sekä Muonion ja Kolarin Luonto -yhdistys ovat myös hakeneet Aalistunturin alueelle toimenpidekieltoa.