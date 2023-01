Norjassa kiinni otettu mies väitti Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n jahdanneen häntä rajalle ja ampuneen laukauksia. Suomen Lapin rajavartiostolla ei ole tietoa tapahtuneesta.

Wagner on venäläinen palkkasotilasryhmä, jolla on joukkoja Ukrainassa. Kuvassa Wagner-keskuksen tilat Pietarissa.

Venäjän palkka-armeija Wagnerissa työskennellyt ja perjantaina Norjaan paennut mies väitti viikonloppuna, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB olisi jahdannut häntä Venäjän ja Norjan rajalle ja ampunut laukauksia.

Lapin rajavartiostosta kerrotaan, että sillä ei ole havaintoja tapahtuneesta.

Norjan viranomaiset ottivat miehen kiinni perjantaina Finnmarkissa epäiltynä laittomasta rajanylityksestä. Poliisi ei tuolloin vahvistanut miehen henkilöllisyyttä tai kansalaisuutta, mutta miehen asianajaja vahvistaa norjalaiselle VG:lle, että kyseessä on venäläinen Andrei Medvedev, joka on aikaisemmin ollut Wagnerissa johtotehtävissä.

Medvedev väitti venäläisen kansalaisjärjestön Gulagu.netin haastattelussa, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB olisi jahdannut häntä rajalle ja ampunut laukauksia:

”Kuulin koiria takanani ja ampumista, joten juoksin ja juoksin ja juoksin kohti Norjan rajaa.”

VG:n mukaan mies hakee turvapaikkaa Norjasta.

Lapin rajavartiostosta kerrotaan HS:lle, ettei sillä ole havaintoja laukauksista tai rajanylityksestä Suomen rajan läheisyydestä.

”Tilanne on tapahtunut Norjassa. Meillä on se tieto, että yksi henkilö on otettu kiinni, ja lopuista väitteistä olemme lukeneet mediasta. Emme voi vahvistaa tapahtunutta, eikä meillä ole siitä havaintoja”, apulaiskomentaja Ville Ahtiainen Lapin rajavartiostosta sanoo.

Ahtiainen ei osaa sanoa, kuinka kaukana Suomen rajasta rajanylitys on tapahtunut.

”Niin kaukana, että havaintoja ei ole saatu”, hän sanoo.

Finnmarkin alueen poliisin mukaan mies oli hakenut apua Norjan puolella rajan läheisyydessä sijaitsevista taloista. The Barents Observerin mukaan mies on viety Osloon turvallisuussyistä.

Gulagu.netin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Wagner-ryhmän johtoasemissa oleva jäsen pakenee Eurooppaan.