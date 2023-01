Some

Dosentti Salla-Maaria Laaksosen mielestä Facebook ja Instagram voivat olla parempia palveluja viranomaisviestintään kuin Twitter.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toistaiseksi viimeinen twiitti on joulukuulta.

TERVEYDEN ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi viime viikolla jättäneensä viestipalvelu Twitterin. Syynä oli Twitter-viestien yleinen asiattomuus.

Etenkin koronaan liittyviä twiittejä kommentointiin pääsääntöisesti asiattomasti, ja monissa viesteissä välitettiin väärää tietoa.

Dosentti Salla-Maaria Laaksonen Helsingin yliopistosta ymmärtää hyvin THL:n ratkaisun, mutta samalla se myös harmittaa häntä.

”THL:n viestinnällä on mennyt valtavasti resursseja asiattomien viestien seulomiseen, jolloin aikaa ole välttämättä ole jäänyt enää asiallisiin kysymyksiin vastaamiseen”, Laaksonen sanoo.

Laaksosen huolena on, että kun THL:n kaltaiset ”järjen äänet” jättävät Twitterin, palvelusta uhkaa muodostua huutokuoro, jossa keskustelut kärjistyvät entisestään ja väärä tieto rehottaa.

Laaksonen kertoo huomanneensa, että jossain vaiheessa THL sulki korona-aiheistaan keskustelun, mutta sekään ei auttanut. Twiittejä jaettiin eteenpäin ja kommentoitiin silti.

THL on tiettävästi ensimmäinen suomalainen viranomainen, joka on päättänyt jättää Twitterin. Sillä on palvelussa lähes 100 000 seuraajaa.

Kokonaan sosiaalista mediaa THL ei jätä. Se aikoo keskittää viestintäänsä muihin sosiaalisen median palveluihin kuten Facebookiin, Linkediniin ja Instagramiin.

”Jos THL:n tavoite on tavoittaa laajasti kansalaisia, jotkut muut sosiaaliset median kanavat, kuten Facebook tai Instagram, toimivatkin siinä varmasti paremmin. Twitter ei ole paras kansalaisviestinnän väline”, Laaksonen.

Tällä hän viitaa siihen, että Twitter ei ole koko kansan viestipalvelu. Pikemminkin sen maine on jopa vähän elitistinen.

Viestipalvelu ole julkistanut käyttäjämääriään, mutta vuodelta 2022 olevan arvion mukaan Suomessa Twitteriä käyttää päivittäin noin 527 000 henkilöä. Facebookia käyttää päivittäin arviolta noin 2,1 miljoonaa ihmistä.

Laaksosen mukaan Twitter on sosiaalisen median palveluista yhteiskunnallisin, ja sen luonteeseen kuuluvat poliittiset keskustelut.

”Twitterin käyttäjät ovat usein yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneita, ja he odottavat myös muilta käyttäjiltä mielipiteitä”, Laaksonen kuvaa.

Tästä johtuen keskustelut kuitenkin kärjistyvät usein rähäköiksi, joissa ei ole tarkoituskaan ymmärtää toista, vaan runnoa läpi omaa mielipidettä.

”Lähtökohtaisesti on tietenkin ollut hyvä, että meillä on ollut palvelu, jossa saa tietää, mitä joku poliitikko on sanonut ilman, että pitää tilata Hesari tai katsoa A-studiota. Tai että kansalainen voi kysyä suoraan pääministeriltä asioita. Mutta oikeastihan mikään sosiaalinen media ei ole niin kaksisuuntainen kuin ajatellaan. Ei siellä edes kaikkiin asiallisiin kysymyksiin ehdi välttämättä vastata”, Laaksonen sanoo.

THL ei ole ainoa taho, joka on joutunut Twitterissä asiattomuuksien kohteeksi. Myös yksittäisiä ihmisiä on maalitettu ja häiritty palvelussa.

”Mutta esimerkiksi poliitikkojen kohdalla helposti ajatellaan, että no, poliitikon kuuluu se vain kestää.”

Salla-Maaria Laaksonen

Laaksosen mukaan koko Twitterin tilanne on ollut ”epämääräinen” sen jälkeen, kun palvelu siirtyi miljardööri Elon Muskin omistukseen.

Musk palautti aiemmin suljettuja tilejä ja vastaavasti sulki esimerkiksi joidenkin toimittajien tilejä. Lisäksi Musk erotti Twitterin koko hallituksen ja jakoi potkuja isolle joukolle Twitterin työntekijöitä.

Laaksosen mukaan työntekijöiden radikaali vähentyminen näkynyt suomalaisillekin käyttäjille muun muassa teknisinä ongelmina viestipalvelun toiminnassa.

Sen sijaan Laaksonen ei ole vielä huomannut, että omistajanvaihdos olisi Suomessa vaikuttanut viestien sisältöihin, mutta hänen mukaansa Yhdysvalloissa keskustelu on kärjistynyt entisestään.

”Tai näin olen kuullut. Siellä on kuitenkin palautettu esimerkiksi monien äärioikeiston edustajien tilejä.”

Yksi palautetuista tileistä kuuluu Yhdysvaltain entiselle presidentille Donald Trumpille, jonka tili suljettiin sen jälkeen, kun hänen kannattajansa hyökkäsivät USA:n kongressiin loppiaisena 2021. Trump ei ole kuitenkaan twiitannut mitään tilinsä palauttamisen jälkeen.

”En tiedä, missä määrin viimeaikaisilla Twitter-käänteillä on ollut vaikutusta THL:n päätökseen, mutta ehkä ne ovat avanneet jonkinlaisen momentumin Twitteristä poistumiseen”, Laaksonen arvelee.

Monet tutkijat ja tiedemaailman edustajat ovat viime aikoina jättäneet viestipalvelun. Jotkut tutkijat ovat siirtyneet esimerkiksi Twitteriä muistuttavaan yhteisöpalvelu Mastodoniin.

”Se on harmi, sillä Twitterissä tarvitaan edelleen järjen majakoita ja faktapohjaista viestintää. Sitä on edustanut myös THL. Käyttäjillekin tilanne on harmillinen, sillä tällä hetkellä ei ole palvelua, joka korvaisi täysin Twitterin”, Laaksonen sanoo.