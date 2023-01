Kela: Vain joka viides opiskelija on maksanut terveyden­hoito­maksun

Jos maksua ei tee viimeistään 31. tammikuuta, Kela muistuttaa asiasta ja perii viiden euron viivästymismaksun.

Vain noin joka viides opiskelija on maksanut kevätlukukauden terveydenhoitomaksun, ilmoitti Kela maanantaina. Noin 215 000 opiskelijan maksu on vielä tekemättä, ja maksaneita on noin 56 000.

Tänä vuonna terveydenhoitomaksu on 36,80 euroa lukukaudessa. Tutkintoa suorittavien ja läsnä olevaksi ilmoittautuneiden korkeakouluopiskelijoiden täytyy maksaa oma-aloitteisesti kevätlukukauden terveydenhoitomaksu OmaKelassa viimeistään 31. tammikuuta.

Jos opiskelija ei tuohon mennessä ole maksanut, Kela muistuttaa asiasta ja perii viiden euron viivästymismaksun.

Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Britannia.