Suomalaista kurkkua myydään Puolassa 62 sentillä kappale – miten se on mahdollista?

Suomalaista kurkkua myydään Puolassa ja Virossa halvemmalla kuin Suomessa. Esimerkiksi S-Ryhmä myy Virossa niin sanottuja kakkosluokan käyriä kurkkuja.

Sosiaalisessa mediassa leviävä video suomalaisten kurkkujen hinnasta puolalaisessa ruokakaupassa on herättänyt hämmennystä.

Videolla esitellään kurkkulaaria, jossa olevista kurkuista ainakin osa vaikuttaa olevan suomalaisia. Kurkut ovat muovikääreissä, joissa on Suomen lippu sekä nimi Siggpac. Siggpac on närpiöläinen kurkkujen viljelyyn erikoistunut yritys.

Eniten huomiota herättää kuitenkin kurkkujen halpa hinta. Videolla näkyy, että kurkkujen kappalehinta on 2,93 Puolan zlotya eli noin 62 senttiä.

HS:n tietojen mukaan Tiktokissa ja Twitterissä jaettu video on kuvattu kauppaketju Auchanin tiloissa.

Sivuillaan kauppaketju kertoo myyvänsä kurkkuja hieman kalliimmalla. Muun muassa suomalaisia, kreikkalaisia ja turkkilaisia kurkkuja myydään 3,98 Puolan zlotylla per kurkku. Euroissa se on noin 85 senttiä.

Vertailun vuoksi esimerkiksi S-ryhmän verkkosivuilla suomalaisen kurkun kilohinta on 4,99 euroa kilo. Yksittäisen kurkun hinta on noin 1,75 euroa.

Myös monissa K-ruokakaupoissa hinta on sama. Esimerkiksi Ruoholahden K-Citymarketissa suomalainen kurkku on kilohinnaltaan 4,99 euroa ja kappalehinnaltaan noin 1,75 euroa. Hinta on laskettu keskimääräisen painon mukaan, mutta todellinen hinta vaihtelee.

Puola ei ole Suomen ulkopuolella ainoa paikka, josta suomalaisia kurkkuja saa halvemmalla kuin kotimaassa. Esimerkiksi tallinnalaisessa Prismassa suomalaisia kurkkuja myydään hintaan 1,99 euroa kilo.

Kurkkujen myyntihinnan määrittäminen on aina viljelijän ja ostajan välinen asia, sanoo Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Niina Kangas.

Kurkkuja myyvä kauppa ja kurkkujen viljelijä sopivat siis keskenään heidän välisestään myyntihinnasta, ja kuluttajille kurkkuja myyvä kauppa päättää, millä hinnalla se myy kurkkuja ulos. Siksi Kangas ei pysty arvioimaan yksityiskohtaisesti, miksi suomalaisten kurkkujen hinta on ulkomailla kotimaata halvempi.

”Kotimaan markkinoilla hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan”, Kangas sanoo.

HS ei tavoittanut kurkkuyritys Siggpacista ketään haastatteluun.

SOK:n marketkaupan ketjuohjauksen tuoteryhmäjohtajan Veli-Matti Puhakan mukaan Viron Prismoissa tällä hetkellä myynnissä olevat suomalaiset kurkut ovat niin sanottuja käyriä kurkkuja, jotka ovat ”ykkösluokan” kurkkuihin verrattuna hinnaltaan edullisempia ja muodoltaan erikoisempia.

Hänen mukaansa samoja käyriä kurkkuja on myynnissä myös Suomen suurimmissa prismoissa hintaan 1,79 euroa kilo.

Puhakan mukaan kyseessä on ”ihan toinen tuote kuin ykkösluokan kurkku”.

”Siinä ei esimerkiksi ole muovikelmua ollenkaan. Näitä käyriä kurkkuja ei kukaan tarkoituksella viljele, vaan ne ovat tuotannon sivutuote, jonka saatavuus vaihtelee”, Puhakka sanoo.

Kurkkujen luokittelemisessa eri laatuluokkiin ei sinänsä ole mitään poikkeuksellista.

”Taustalla ovat kansainväliset laatumääritelmät, joiden mukaan on määritelty, mitä tuotetta voi sanoa ykköslaaduksi ja mitä kakkoslaaduksi”, sanoo Kauppapuutarhaliiton Kangas.

Määrittely heijastuu hinnoitteluun, mutta toisaalta eri tuotteiden hintaan voi vaikuttaa myös erilainen arvonlisäverokanta.

”Viron hintataso on muutenkin erilainen”, Puhakka sanoo.

Vuonna 2021 Suomessa tuotettiin 53 miljoonaa kiloa kurkkua. Niina Kankaan mukaan valtaosa Suomessa viljellystä kurkusta myös syödään Suomessa.

”Suomalaiset ovat kurkkukansaa. Kurkku taitaa olla porkkanan ohella meidän suosituin vihanneksemme.”

Suomessa kurkun hintaan vaikuttavat lisäksi niin saatavuus kuin tuotanto­kustannuksetkin. Kangas huomauttaa, että sähkön poikkeuksellisen korkea hinta on koetellut viime aikoina myös kasvihuoneviljelijöitä.

”Onneksi kuitenkin on kotimaista kurkkua ja muita kotimaisia vihanneksia ihan suomalaisillekin tarjolla, ja näköjään riittää myös ulkomaille vietäväksi.”