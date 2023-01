Vaasan kaupungin mukaan Wasalandian pitää olla purettuna kesäkuun loppuun mennessä. Aikataulusta voidaan joustaa, jos alueella järjestetään suosittu katutaidetapahtuma.

Wasalandiassa on toteutettu kahtena viime kesänä suuren suosion saanut katutaidenäyttely. Kuvassa katutaidenäyttelyn teos vuodelta 2021.

Huvipuisto Wasalandia puretaan Vaasassa viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Wasalandian kohtalosta on väännetty jo vuosia. Huvipuisto lopetti toimintansa vuonna 2015, ja sen jälkeen se on pahoin rapistunut.

”Päätös on ehdottomasti hyvä asia, sillä rumahan se on ollut heti siinä satamassa, josta tullaan kaupunkiin”, toteaa Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maria Tolppanen.

Vuosien väännön taustalla oli kaupungin ja tontin vuokralaisen Puuharyhmä oyj:n välinen vuokrasopimus, joka ulottui aina vuoteen 2037.

Poikkeuksellisen pitkäksi määräajaksi tehty sopimus oli solmittu jo vuonna 1987. Wasalandia avautui vuonna 1988.

Sopimuksen mukaan vuokralaisen velvollisuus on hävittää huvipuiston rakennukset toiminnan päätyttyä. Sopimuksessa ei ollut sovittu siitä, miten menetellään, jos toiminta päättyy ennen vuotta 2037.

Katutaidetta Wasalandiassa kesällä 2021.

Puuharyhmä osti Wasalandian vuonna 2001. Puuharyhmä puolestaan siirtyi espanjalaisen Aspro-konsernin omistukseen vuonna 2007. Konserni omistaa ympäri Eurooppaa useita huvi- ja vesipuistoja.

Puuharyhmä ja Vaasan kaupunki ovat neuvotelleet sopimuksen purkamisen ehdoista aina Wasalandian sulkemisesta lähtien.

Puiston purkamisen ja alueen saattamisen sen alkuperäisen kuntoon on arvioitu maksavan useita satoja tuhansia euroja.

Viimeiset seitsemän vuotta Puuharyhmä on maksanut alueesta vuokraa ja kiinteistöveroa, vaikka sillä ei ole ollut siellä enää yritystoimintaa.

Alueelle on vuosien varrella ollut erilaisia suunnitelmia. Vuonna 2018 joukko yrittäjiä suunnitteli alueelle teemapuistoa, jossa olisi ollut esimerkiksi panimotoimintaa. Hanke kuitenkin kariutui.

”Yritimme useamman vuoden saada alueelle uutta käyttöä”, kertoo Puuharyhmän varatoimitusjohtaja Petteri Järvenpää.

Maanantaina Vaasan kaupunginhallitus viimein päätti, että kaupunki purkaa vuokrasopimuksen ennenaikaisesti, ja Wasalandian Vaskiluodossa sijaitseva tontti siirtyy kaupungin hallintaan.

Uuden sopimuksen mukaan vuokralainen huolehtii huvipuiston purkamisesta, mutta kaupunki tulee vastaan kustannuksissa myöntämällä 50 000 euroa vuokrahyvityksinä.

Wasalandian vuokrasopimus oli alun perin tehty vuoteen 2037. Parina viime kesänä Wasalandiassa on järjestetty katutaidenäyttely.

Järvenpää on tyytyväinen, että sopimus Vaasan kaupungin kanssa viimein syntyi, vaikka samalla tunnelmat ovatkin vähän ristiriitaiset.

”Kyllähän tässä meille takkiin tulee, se on selvä. Olemme maksaneet seitsemän vuoden aikana vuokraa ja kiinteistöveroa varmasti jo yksien purkukustannusten verran. Sen rinnalla kaupungin myöntämä vuokrahyvitys tuntuu aika pieneltä. Vaskiluodon kehittämisen kannalta päätös on kuitenkin hyvä. Nyt kaikki osapuolet voivat keskittyä tulevaisuuteen”, Järvenpää sanoo.

Puiston purkamiskustannuksia Järvenpää ei osaa vielä arvioida.

”Nyt on vasta pyydetty tarjouksia. Kauhistellaan hintalappua vasta niiden jälkeen.”

Puuharyhmä jatkaa edelleen Vaskiluodossa sijaitsevien leirintäalueen ja kylpylähotelli Tropiclandian pyörittämistä. Näistä on kuitenkin erilliset vuokrasopimukset.

Vaasan kaupunki on kertonut, että purkutyön jälkeen Wasalandian alue on aluksi Vaasan sataman tilapäiskäytössä. Alueelle on kaavailtu tulevaisuudessa muun muassa asuntoja.

Wasalandian alamäki alkoi jo vuosituhannen vaihteessa, kun verovapaa myynti päättyi laivaliikenteessä, ja ruotsalaisten turistien määrä väheni Vaasassa. 2000-luvulla pienen huvipuiston kävijämääriä alkoi verottaa Alahärmään avattu Power Park.

Monen vuoden kitkuttelun jälkeen kylmä kesä 2015 antoi lopulta puistolle kuolinsuudelman.

”Huvipuistoyrittäminen ei ole Suomessa helppoa. Sesonki on lyhyt ja säiden armoilla. Itse surin lopettamisen yhteydessä sitä, että Wasalandia oli ollut paikalliselle nuorisolle tärkeä kesätyöpaikkojen tarjoaja”, Järvenpää sanoo.

Eniten häntä harmitti se, mitä puistossa tapahtui sen sulkemisen jälkeen.

”Vandalismi oli jotain ihan järkyttävää. Syksyllä 2015 peittelimme talveksi täysin toimivan huvipuiston, mutta sen jälkeen alueella alkoi silmitön hajottaminen. Kaikki rikottiin ikkunoista lähtien”, Järvenpää kertoo.

Vielä ei ole tiedossa, nähdäänkö Wasalandiassa katutaidenäyttely ensi kesänä. Kuva on vuodelta 2021.

Vaikka itse huvipuisto ei ole ollut enää toiminnassa, sen tiloissa on toteutettu kahtena viime kesänä suuren suosion saanut katutaidenäyttely Wasa Graffitilandia.

Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maria Tolppanen kertoo, että Vaasan kaupunginhallituksessa toivotaan tapahtumalla jatkoa myös tänä kesänä.

Siksi kaupunki linjasi sopimuksessa, että huvipuistorakennukset täytyy purkaa kesäkuun loppuun mennessä, mutta vuokralainen saa lisäaikaa purkamiselle vuoden loppuun asti, jos Puuharyhmä sopii Graffitilandian toimimisesta alueella myös ensi kesänä.

”Tällaiseen muotoiluun päädyttiin, sillä tapahtuma on ollut erittäin tykätty ja saanut myös valtakunnallista huomiota. Meillä on vahva tahtotila, että tapahtuma saisi jatkoa, mutta kaupunki ei voi kuitenkaan päättää siitä. Se on vuokralaisen ja heidän alivuokralaisensa välinen asia”, Tolppanen sanoo.

Petteri Järvenpään mukaan neuvottelut Graffitilandiaa järjestävän Vaasan katukulttuurisäätiön kanssa ovat vielä kesken.

Järvenpää sanoo, että neuvotteluissa on nyt kyse muun muassa rahasta. Puuharyhmä otti Vaasan katukulttuurisäätiön puistoon vuokralaiseksi alun perin vandalismia hillitäkseen. Järvenpään mukaan säätiöltä on pyydetty tähän asti vain muutaman sadan euron nimellistä vuokraa.

”Aika lailla mesenaattina tässä on tähän asti toimittu. Tapahtuma on kuitenkin osoittautunut erittäin suosituksi, ja siihen on myyty paljon lippuja. Lisäksi katukulttuurisäätiö sai Koneen säätiöltä viime vuonna yli sadan tuhannen euron apurahan”, Järvenpää perustelee neuvotteluja.

Vaasan katukulttuurisäätiön puheenjohtaja Aku Siik viestitti HS:lle, että neuvottelut ovat käynnissä ja että säätiö järjestää tulevana kesänä ainakin Seinäjoki Graffitilandian.

Lue lisää: Wasalandiasta tuli ränsistynyt aavepuisto, joka ammotti vuosia tyhjänä kaupungin paraatipaikalla – HS vieraili paikassa, joka on nyt täynnä graffititaidetta