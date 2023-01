Lapin junien uudet makuuvaunut tulevat liikenteeseen kesällä 2025.

Havainnekuvassa on uudenlainen tilavampi perhehytti, jossa on parivuode.

VR:n uudet makuuvaunut ovat toistaiseksi olemassa vain suunnitelmissa ja havainnekuvissa, mutta ainakin keskiviikkona julkaistujen havainnekuvien mukaan uudet makuuvaunut tuovat yöjuniin hotellimaisuutta.

Ensimmäiset uudet vaunut tulevat liikenteeseen kesällä 2025.

VR ja Škoda Transtech kertoivat keskiviikkona makuuvaunujen ominaisuuksista. VR on tilannut yhdeksän makuuvaunua ja kahdeksan autovaunua.

Isoja rakenteellisia muutoksia ei tutuissa kaksikerrosvaunuissa päälle päin näy, mutta muutama uudistus ansaitsee huomion.

Erityisenä uutuutena tulee se, että jokaisessa makuuvaunussa on yksi isompi perhehytti, jossa on parivuode.

Matkustajaliikenteen kalustojohtaja Joonas Roivainen kertoi uskovansa, että perhehytti houkuttelee perheitä tai pariskuntia.

Hytissä on tavallista leveämpi parivuode ja sen päällä kerrosvuode.

Havainnekuvassa hyttikäytävällä on valaistus, joka muistuttaa revontulia.

Uusien vaunujen hyttien olennainen ominaisuus on se, että nyt niissä kaikissa on oma vessa ja suihku. VR:n mukaan nykyisessä kalustossa varataan aina ensimmäiseksi ne hytit, joissa on vessa ja suihku.

Hyttien valaistusta voi säätää entistä enemmän ja samalla on pyritty pois valaistuksen kylmyydestä. Samoin hyttien äänieristys ja työskentelymahdollisuudet niissä paranevat.

Käytävien valaistuksessa on matkakohteesta muistuttava ominaisuus: ne muistuttavat revontulia.

Kaikkien uusien vaunujen hyteissä on suihku ja vessa. Havainnekuvassa tavallinen kahden hengen hytti.

Samaan tilaukseen kuuluu kahdeksan autovaunua.

VR selvittää parhaillaan, miten se voisi tarjota autovaunuissa mahdollisuutta ladata sähköautoa matkan aikana. Tässä pohdinnassa se kertoo huomioivansa tarkasti paloturvallisuuden.