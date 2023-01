Poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan maanantaina Maanpuolustus­korkeakoulun ampumaharjoituksessa tapahtuneesta ampuma­onnettomuudesta.

Maanpuolustuskorkeakoulun ampumaharjoituksessa tapahtunut ampumaonnettomuus johtui tahattomasta aseen laukeamisesta. Sen taas aiheutti liukastuminen, kertoo Oulun poliisilaitos tiedotteessaan.

Yksi kadetti sai Kuhmon Vuosangassa maanantaina tapahtuneessa onnettomuudessa ampumavamman olkapäähänsä. Onnettomuus sattui ampumaharjoitukseen liittyvässä pimeäammunnassa.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Tiina Sarparanta tarkentaa HS:lle, että tahattomasti lauennut ase ei ollut onnettomuudessa loukkaantuneen kadetin hallussa.

”Toinen henkilö, jolla ase on ollut hallussaan, on kaatunut ja ase on lauennut”, hän sanoo.

Maanpuolustuskorkeakoulun mukaan kadetille annettiin paikan päällä ensiapua ja hänet toimitettiin Kainuun keskussairaalaan jatkohoitoon.

Poliisi kertoo tiedotteessaan aloittaneensa esitutkinnan onnettomuudesta. Poliisi on jo kuulustellut useita henkilöitä ja saanut tarkennettua tapahtumien kulun pääpiirteittäin.

Poliisi jatkaa tapahtuman esitutkintaa kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla, eikä tiedota tässä vaiheessa enempää, tiedotteessa kerrotaan.

Se, onko asiassa syytä epäillä rikosta, selviää Sarparannan mukaan tutkinnan edetessä.

”Kun kyseessä on palveluksessa tapahtunut tapaturma, tutkinnassa on huomioitava, miten asianosaisia on esimerkiksi ohjeistettu. Selvitämme tapahtumia yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa edelleen”, hän sanoo.