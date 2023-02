Yksi asia on hyvä tehdä selväksi heti: Lapin tunnetuin vihreä Riikka Karppinen ei ole ole tällä kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa.

Hän oli viime eduskuntavaaleissa yksi valtakunnallisista ääniharavoista keräten yksin valtaosan Lapin vihreille annetuista äänistä ja enemmän kuin esimerkiksi kansanedustajiksi valitut Mikko Kärnä (kesk.) tai Markus Lohi (kesk.).

Se ei kuitenkaan riittänyt.

Karppinen pyyhkäisee ohuen lumikerroksen harmaan Suzukin tuulilasilta Sodankylän keskustassa. Tai kirkonkylällä, kuten paikalliset tapaavat sanoa. Aamulla auto piti kaivaa esiin lumen alta.

Vuorossa on pieni kierros Karppisen kotikunnassa, jossa hän on asunut koronakeväästä 2020 alkaen. Sitä ennen Karppinen asui Helsingissä ja työskenteli konsulttitoimisto Milttonilla copywriterina sekä vihreiden varapuheenjohtajana.

Viime lokakuussa Karppinen aloitti työt ulkoministeri Pekka Haaviston ja sisäministeri Krista Mikkosen eduskunta-avustajana. Suurin osa työstä onnistuu etänä. Pesti jatkuu huhtikuun eduskuntavaaleihin asti, minkä jälkeen Karppinen todennäköisesti jatkaa keskenjääneitä suomen kielen ja kirjallisuuden opintojaan Helsingin yliopistossa ja palaa Milttonille.

Riikka Karppinen on viihtynyt Sodankylän valtuustosalissa jo kymmenen vuotta. Salin takaosassa valtuutettujen työtä seuraavat kunnan entisten päättäjien taulut.

Karppinen tuli tunnetuksi vuonna 2009, kun hän alkoi vastustaa Sodankylän Viiankiaavalle suunniteltua kaivoshanketta. Silloin 15-vuotiaasta Karppisesta tuli kansalaisvaikuttaja. Kolme vuotta myöhemmin, juuri 18 täytettyään, Karppinen valittiin Sodankylän kunnanvaltuustoon.

Vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen Karppisesta tuli Sodankylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Hän on istunut kunnanvaltuustossa yhtäjaksoisesti kymmenen vuotta, yli kolmanneksen elämästään. Karppinen kertoo viihtyvänsä kuntatason politiikassa.

”Täällä on ihmisen kokoisia asioita. Asiat pystyy hahmottamaan ja sisäistämään, ja päätökset näkee usein myös käytännössä”, Karppinen sanoo.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Karppinen sai Lapissa 7 818 henkilökohtaista ääntä vihreille annetuista 9 705 äänestä. Kansanedustajuus jäi lopulta vain yhdeksän äänen päähän. Karppinen oli valtakunnallisesti kolmanneksi eniten ääniä saanut vihreä ehdokas.

Tulos oli historiallinen, mutta se, että se ei riittänyt läpimenoon, oli Karppiselle tietenkin valtava pettymys. Kiireisen vaalikevään jälkeen olo oli tyhjä ja kaikkensa antanut. Jossiteltavaa ei hänen mukaansa silti jäänyt.

Eniten Karppista tuloksessa on harmittanut, että lappilaiset kansanedustajat eivät ole pitäneet ympäristökysymyksiä esillä, vaikka vaalityön perusteella niin olisi hänen mukaansa voinut olettaa.

”Ei ole puhuttu ilmastonmuutoksesta, ei luontokadosta, ei kaivosteollisuuden vaikutuksista, eikä kaivosteollisuudelta ole vaadittu tarpeeksi vastuullisuutta. Ei ole puhuttu metsien käytöstä tai pohjoisesta luonnonvarapolitiikasta”, Karppinen luettelee.

Viime vaalien aikaan moni epäili Lapista ehdolla olevaa vihreää luonnonsuojelijaa. Karppiselle sanottiin, ettei häntä tulla äänestämään, koska maakunnassa ei asu samalla tavalla ajattelevia ihmisiä.

Riikka Karppinen haluaa pitää ajatuksen kirkkaana sen suhteen, miksi tekee asioita. Hänelle kansanedustajaksi pääseminen ei ole ainoa vaihtoehto toimia.

Karppisen mukaan edellisten eduskuntavaalien tulos kuitenkin osoitti, että pohjoisessa on valtavasti ihmisiä, jotka ovat huolissaan samoista asioista kuin hän. Esimerkiksi Kolarin Äkäslompolossa, jonne Hannukainen Mining suunnittelee rautakaivosta, 46 prosenttia äänistä annettiin vihreille, käytännössä Karppiselle. Äkäslompolo oli koko Suomen vihrein äänestysalue.

Lappilaisen eduskuntavaaleissa antama ääni on koko maan heikoin. Suhteellinen teho vähenee edelleen huhtikuun eduskuntavaaleissa, kun Lapin kansanedustajien määrä pienenee seitsemästä kuuteen.

Piilevä äänikynnys on keväällä 14,3 prosenttia. Se tarkoittaa, että puolue saa Lapista varmasti yhden kansanedustajan, mikäli yltää 14,3 prosenttiin kaikista annetuista äänistä. Esimerkiksi Uudellamaalla edustajan saa eduskuntaan 2,8 prosentin äänimäärällä.

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa Karppisen sijaan Lapin vaalipiiristä eduskuntaan pääsi keskustan Markus Lohi, joka sai lähes kolmetuhatta henkilökohtaista ääntä vähemmän kuin Karppinen. Lohen puoluekohtainen vertailuluku oli kuitenkin 9 715 eli yhdeksän enemmän kuin Karppisen vihreillä.

Lapissa sekä valtakunnallisesti on keskusteltu viime kuukausina ja aikaisemminkin Lapin ja Oulun vaalipiirien yhdistämisestä yhdeksi Pohjois-Suomen vaalipiiriksi. Kansanedustajien äänet laskettaisiin yhteen koko pohjoiselta alueelta, mutta maakunnallinen paikkamäärä pysyisi. Piilevä äänikynnys laskisi noin neljään prosenttiin.

Jos malli olisi ollut käytössä vuonna 2019, olisi Karppinen noussut eduskuntaan Markus Lohen sijaan.

Nuorempana Riikka Karppinen työskenteli oppaana Sodankylän vanhalla kirkolla, joka säästyi myös Lapin sodalta.

Nykyinen laskentatapa hyödyttää maakunnissa vahvoja puolueita, kuten keskustaa. Vihreät ovat perinteisesti kritisoineet järjestelmää. Niin tekee myös Karppinen.

”Järjestelmä on epädemokraattinen ja alueellisesti epätasa-arvoinen. Minusta kaikkien pitäisi edistää sitä, että äänestäjien tahto toteutuu. Nyt se ei toteudu.”

Keltainen pieni puutalo on hankien ympäröimä. Sen takana näkyy omakotitalo ja rantasauna, jonka edessä Kitinen virtaa lumisen jääkannen alla.

Karppisen vuokrayksiö sijaitsee pikkutalossa. Isommassa omakotitalossa asuvat Karppisen lapsuudenystävien vanhemmat, Karppisen vuokranantajat. Hän saa toisinaan käyttää rantasaunaa.

Suurin osa Karppisen vanhoista koulukavereista on muuttanut pois Sodankylästä. Karppinen kertoo olevansa siinä mielessä erikoinen, että hän on aina viettänyt aikaa myös itseään huomattavasti vanhempien ihmisten seurassa. Kahviseurana on nykyään usein kavereiden vanhemmat.

Vanhoja koulukavereita hän näkee, kun he tulevat viettämään lomia synnyinpaikkakunnalle.

”Sodankylässä nuorten mentaliteetti on, että täältä pitää lähteä koulutuksen ja töiden perässä muualle.”

Karppisen kohdalla koronan myötä yleistynyt etätyö muutti asian.

Aikaisemmin Karppinenkin ajatteli, että hänellä on mahdollisuus palata Sodankylään vasta eläkkeellä. Pian tulee täyteen kolme vuotta kotikunnassa, eikä Karppisella ole aikomusta muuttaa pois. Täällä on ystäviä, perhe, mahdollisuus umpihankihiihtoon sekä se mielekäs työ. Häntä kiinnostaisi toisen kirjan kirjoittaminen ja ehkä yrittäjyys jossain vaiheessa.

Karppinen haluaa asua Sodankylässä. Kuntatasolla asiat ovat usein konkreettisempia kuin valtakunnan tasolla. Hän mainitsee saavutuksekseen muun muassa ilmaisen ehkäisyn saamisen alle 20-vuotiaille sodankyläläisnuorille.

Karppinen sanoo, että kansanedustajuus ei ole hänelle itseisarvo.

”Jos olisi, niin minun kannattaisi varmaan täällä Lapissa jutella, että me tarvitaan kaivoksia ja työpaikkoja ja että kaikki metsät pitäisi hakata, ja että ei muuta kuin lisää vaan teollista toimintaa tänne. Ja vaihtaa puolueeseen, jossa on matala äänikynnys.”

Karppinen miettii hetken, sillä valtava äänisaalis tuli nimenomaan ympäristöteemalla. Onko tosiaan niin, ettei vihreä voi pärjätä Lapissa?

”Ei sekään oikeastaan enää pidä paikkansa.”