Mustavuoren entinen toimitusjohtaja Jari Kaaja joutui auton yliajamaksi kesken iltalenkin. Nyt hän voi jo paremmin, mutta haluaa muistuttaa autoilijoita liikennesäännöistä.

Kangasalalainen Jari Kaaja ja irlanninterrieri Aku ovat ahkeria lenkkeilijöitä. Viime torstain iltalenkillään he lähtivät ylittämään Kangasalantietä suojatietä pitkin auton antaessa heille tietä. Vastakkaisesta suunnasta tullut autoilija ei kuitenkaan pysähtynyt. Jari Kaajaan törmättiin arviolta 30–40 kilometrin tuntinopeudella.

Kaajalla ei ole tapahtuneesta omia muistikuvia, mutta hänen kaverinsa sattui paikalle ja näki tilanteen. Tämä kertoi Kaajan lentäneen kaaressa kuin räsynukke.

”Käsi ilmeisesti irtosi koiranremmistä, koira ei ollut ilmalennossa mukana, vaan jäi turvaan suojatien puolelle. Isoja vammoja koiralle ei onneksi tullut”, Kaaja kertoo.

Hänelle itselleen sen sijaan kävi pahemmin. Hän makasi noin minuutin maassa liikkumattomana.

”Sitten alkoi kuulemma örinää kuulumaan”, Kaaja kertoo kaverinsa kertomaan perustuen.

Tietä antanut auto oli siviilipoliisiauto. Poliisit alkoivat heti antaa ensiapua. Myös ensihoito ja lisää poliiseja oli pian paikalla.

Kaaja kertoo ensimmäisten omien muistikuviensa olevan vasta Acutassa, jossa hänet kuvattiin ja tutkittiin perusteellisesti. Kylkiluita murtui, oikea olkapää oli hajalla, polvet ja oikea reisi ruhjeilla ja lisämunuainen tihkui verta.

Kaajan onnettomuudesta kertoi ensimmäisenä Kangasalan Sanomat. Lehti kertoi poliisin epäilevän autoilijaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta.

Tieliikennelain mukaan autoilijan on väistettävä jalankulkijaa, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Erityisen tärkeää auton on pysähtyä, jos toinen auto on jo pysähtynyt antamaan tietä jalankulkijalle.

”Tuntuu, että suojateitten, kolmioitten ja stop-merkkien kunnioittaminen on osalta porukassa hukassa. Aika röyhkeästi tullaan eteen katsomatta, tuleeko jalankulkijoita”, Kaaja sanoo. Hän toivoo myös, etteivät ihmiset käyttäisi kännykkää ajaessaan.

Onnettomuus tapahtui torstaina 12. tammikuuta. Kaaja pääsi kotiin jo perjantaina. Nyt hän kuntoutuu kotona. Toistaiseksi Akun lenkitys on muiden vastuulla, sillä Kaaja pystyy kävelemään vain muutamien kymmenen metrien matkoja.

Kaaja toimi laskettelukeskus Mustavuoren toimitusjohtajana talvella 2019–2020, kun toimintaa käynnisteltiin uudelleen. Kyseinen talvi oli kuitenkin hyvin musta ja vetinen. Tällä hetkellä hän opettaa matematiikkaa Toijalassa yläkoulussa. Toipuminen vie vielä aikaa. Pahin yksittäinen este töihin paluulle on hänen oikea kätensä. Yksikätisenä ei ole asiaa auton rattiin, joten toistaiseksi työmatkan ajaminen on mahdotonta.

Retkiluistelukausi näyttää hyvältä, ja hiihtämäänkin tekisi mieli. Kaajan toiveena on, että tänä talvena pääsisi vielä suksille. ”Olen ollut rinnepäivystäjänä pitkään ja hoitanut rinteessä itsensä satuttaneita. Vuosien mittaan on kertynyt ymmärrystä siitä, kuinka herkässä se henki lopulta on”, hän sanoo.

Kaajan mukaan esimerkiksi lapsi tai vanhus ei välttämättä olisi selvinnyt kyseisestä törmäyksestä. ”Itselläkin oli siitä kiinni, ettei pää osunut heti asvalttiin, vaan vasta vähän myöhemmin.”