Historiallisen suuri aseapupaketti on Suomelta merkittävä viesti, sanoo tutkija

Puolustusministeriö kertoi perjantaina toistaiseksi suurimmasta aseapupaketista Ukrainalle. ”Tämä nosti Suomen antamaa aseapua kertaheitolla aika merkittävästi”, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

Puolustusministeriö kertoi perjantaina Suomen lähettävän Ukrainaan 12. puolustustarvikelähetyksen, jonka arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Turvallisuussyistä Suomi ei kerro, mitä apupaketti tarkkaan ottaen sisältää.

Kyseessä on suurin Suomen Ukrainaan toimittama aseapupaketti tähän mennessä. Puolustusministeriön mukaan kaikkiaan Suomi on tukenut Ukrainaa puolustusmateriaaleilla 590 miljoonalla eurolla.

”Vaikka apua on annettu systemaattisesti noin kuukauden tai kahden tahdilla, niin kyllä tämä nosti Suomen antamaa aseapua kertaheitolla aika merkittävästi”, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

Suomen antama aseapu on kytkeytynyt pitkälti siihen, miten sodan on arvioitu kehittyvän ja millaisia riskejä aseavun antaminen Suomen puolustukselle aiheuttaa.

”Pitää ymmärtää, että jokainen lähetys on Suomen ja päättäjien näkökulmasta turvallisuuspoliittinen riski. Siinä arvioidaan sitä, että toisaalta Suomen tavoite on kuluttaa Venäjää mahdollisimman paljon, jotta se ei aiheuta uhkia jatkossa meille eikä muille. Samaan aikaan on huomioitava oma puolustuskyky”, Vanhanen sanoo.

”Suomessa arvioidaan, että tällainen merkittävä aseapu on riski, joka kannattaa ottaa, koska se auttaa kuluttamaan Venäjää ja uhka Suomellekin vähenee.”

Vanhanen muistuttaa myös, että Venäjän naapurimaana Suomen riskit antaa Ukrainalle aseapua ovat erilaiset kuin monilla muilla mailla, jotka ovat aseapua jakaneet.

”Siihen nähden olemme merkittävä tukija Ukrainalle.”

Myös useat muut maat ovat kertoneet viime päivinä mittavista aseapupaketeista Ukrainalle.

Esimerkiksi Viron hallitus ilmoitti uudesta aseapupaketista torstaina. Viron tämänkertaisen aseavun määrä on kaikkiaan 113 miljoonaa euroa, ja se on Viron tähän mennessä suurin aseapupaketti Ukrainalle. Viron sotilaallinen tuki Ukrainalle kasvaa siten 370 miljoonaan euroon eli hieman yli prosenttiin Viron bruttokansantuotteesta.

Ruotsi puolestaan kertoi torstaina kolmiosaisesta aseapupaketista, jonka arvo on yhteensä noin 4,3 miljardia kruunua eli noin 380 miljoonaa euroa.

”Suomen on hyvä pysyä mukana tässä tahdissa”, Vanhanen sanoo.

”Nämä ilmoitukset osoittavat myös aika kiinnostavalla tavalla, että maat, joilla on pitkä maaraja tai maantieteellinen läheisyys Venäjän kanssa, ovat valmiita ottamaan turvallisuuspoliittisia riskejä omassa puolustuskyvyssään toimittamalla Ukrainalle apua.”

Vanhanen arvioi, että kyse on myös pienempien maiden viestistä suurempien maiden ja erityisesti Saksan suuntaan siitä, että avun antamisesta ei ole varaa nyt tinkiä.

"Jonkin verran pelätään sitä, että Venäjä tekisi mahdollisesti vastahyökkäyksen kevään aikana ja on kiirekin antaa Ukrainalle aseistusta mikäli haluamme, että aloitekyky ei siirry Venäjälle millään tavalla”, Vanhanen sanoo.

Puolustusministeriö kertoi perjantaina myös Suomen ja Ruotsin välisestä aiejulistuksesta, joka mahdollistaa osan nyt Ukrainaan lähetettävästä puolustustarvikeavusta. Aiejulistuksen mukaan Suomi luovuttaa Ukrainalle materiaalia, ja Ruotsi ilmaisee valmiutensa tukea Suomea tarpeen mukaan.

Se osoittaa, että Suomen ja Ruotsin jo valmiiksi syvä puolustusyhteistyö koskisi jatkossa myös Ukrainan tukemista.

”Ilmeisesti ajatuksena on, että jos jompikumpi toimittaa aseistusta Ukrainaan, niin toinen voi mahdollisesti korvata toiselle joitain menetyksiä sitä kautta”, Vanhanen arvioi.

Vanhanen nostaa esiin yhtenä esimerkkinä tällaisesta yhteistyön muodosta taistelupanssarivaunut, joiden lähettämisestä Ukrainaan odotetaan päätöksiä. Ukraina on pitkään toivonut saavansa käyttöönsä saksalaisvalmisteisia Leopard 2-taistelupanssarivaunuja, mutta Saksa on ollut haluton tekemään päätöksiä niiden lähettämisestä.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi tiistaina toivovansa, että päätös Leopard-taistelupanssarivaunujen toimittamisesta Ukrainaan tehdään ja että Suomi on valmis osallistumaan toimituksiin. Suomella on yli 200 saksalaisvalmisteista Leopard 2 -taistelupanssaria.

”Ruotsin taistelupanssarivaunu Stridsvagn on variantti Leopardista. Periaatteessa voitaisiin ajatella, että jos Suomi toimittaa Leopardeja Ukrainaan, Ruotsi voisi sitten toimittaa omia panssarivaunujaan Suomelle korvauksena tästä”, Vanhanen sanoo.

Ruotsiin verrattuna Suomen maavoimilla on myös erilainen merkitys yhteisen aluepuolustuksen näkökulmasta Pohjois-Euroopassa.

”Ruotsin maavoimilla on Suomelle tukea antava rooli tällaisessa pohdinnassa. Jos tavoite on vähentää Venäjän uhkaa meille välillisesti Ukrainassa, Ruotsin puolustusmateriaalituki tässä mielessä palvelisi tarkoitustaan varmasti hyvin”, Vanhanen sanoo.