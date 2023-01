Poliisi epäilee, että leipomossa on valmistettu soijattomia tuotteita, jotka on kuitenkin käytännössä paistettu samoissa paistorasvoissa kuin tuotteet, jotka sisältävät soijaa. Leipomoyrittäjä vangittiin epäiltynä törkeästä terveyden vaarantamisesta.

Leipomo toimi Keuruulla varuskunnalta tyhjiksi jääneissä tiloissa. Kuva on vanhan sotilasruokalan ovelta 10.1.2023.

Keski-Suomen käräjäoikeus on vanginnut keuruulaisen leipomoalan yrittäjän todennäköisin syin epäiltynä törkeästä terveyden vaarantamisesta ja törkeästä petoksesta.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan Keuruulla maaliskuusta 2022 tammikuuhun 2023 toimineen leipomon toiminnasta.

Poliisin mukaan leipomo on perustettu ilman rakennuslupaa eikä sen toiminnan aloittamisesta ole toimitettu ilmoitusta terveysviranomaisille. Leipomon tiloissa on suoritettu useita valvontaviranomaisten tarkastuksia, mutta sen toimintaa ei ole saatettu säädösten edellyttämälle tasolle korjausehdotuksista huolimatta.

Poliisille on tehty marraskuussa ilmoitus rakentamisrikkomuksesta. Tammikuussa ilmoitusta laajennettiin koskemaan terveyden vaarantamista ja petollista toimintaa liiketoiminnassa.

Törkeässä terveyden vaarantamisessa on kyse siitä, että poliisi epäilee, että leipomossa on valmistettu soijattomia tuotteita, jotka on kuitenkin käytännössä paistettu samoissa paistorasvoissa kuin tuotteet, jotka sisältävät soijaa. Näin voidaan menetellä, mutta silloin tuotteissa kuuluisi olla merkintä asiasta. Tiedotteen mukaan merkinnät yrityksen tuotteissa ovat olleet puutteellisia tai muuten kuluttajaa harhaanjohtavia.

Minimirangaistus törkeästä terveyden vaarantamisesta on kaksi vuotta vankeutta ja enimmäisrangaistus kymmenen vuotta vankeutta.

”Leipomon tuotteita on ollut myynnissä valtakunnallisesti sadoissa elintarvikeliikkeissä”, kertoo rikoskomisario Kari Aaltio.

Poliisi on vasta selvittämässä, ovatko leipomon tuotteet aiheuttaneet kuluttajille kielteisiä terveysvaikutuksia. Poliisi aikoo myös selvittää asiantuntijan avulla, miten vaarallisesta asiasta on mahdollisesti ollut kyse.

”On mahdollista, että jotkut ovat reagoineet erittäin voimakkaasti soijaan”, Aaltio sanoo.

Epäillyn törkeän petoksen osalta uhreja ovat poliisin mukaan olleet useat valtakunnalliset kauppaketjut.

Rikoksista epäiltyjä henkilöitä on tällä hetkellä neljä. Rikosnimikkeet ja epäiltyjen määrä voivat kuitenkin tarkentua esitutkinnan edetessä.

Ruokavirasto kertoi aiemmin tällä viikolla, että se on määrännyt kaikki keuruulaisen Amissa oy:n tuotteet hävitettäviksi. Yritykseltä on myös kielletty leipomoalan toiminta,

Syynä kieltoon ovat yrityksen toiminnassa havaitut lukuisat puutteet. Epäkohtia on ollut muun muassa omavalvonnassa, tilojen kunnossa ja puhtaudessa sekä henkilökunnan hygieniaosaamisessa. Toimintaa ei ole kehotuksista huolimatta korjattu.

Sisä-Suomen poliisilaitos toivoo yhteydenottoja kansalaisilta, jotka ovat saaneet leipomoyrityksen tuotteista allergisia reaktioita. Yhteydenottoja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi. Poliisi pyytää otsikoimaan viestin otsikolla ”Keuruun leipomo”.