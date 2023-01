Jäivätkö kuusi upeaa Lasten Musta laatikko -puhetta näkemättä? – katso tallenne nyt

Suomen ensimmäinen erityisesti lapsille suunnattu elävän journalismin esitys on nyt HS:n digitilaajien katsottavissa. Lasten Musta laatikko -esitys nähtiin kuluvalla viikolla Helsingissä Aleksanterin teatterissa yhteensä viidesti.

Tallenne on nähtävissä osoitteessa HS.fi/mustalaatikko. Tunnin mittainen esitys on suunniteltu etenkin alakouluikäisille, mutta se sopii hyvin koko perheelle.

Lasten Mustassa laatikossa kuusi HS:n toimittajaa ja kuvaajaa kertoo pitkään valmistelemiaan tositarinoita. Esityksessä aiheet vaihtelevat Ukrainan sodasta psykologiaan ja tieteestä pelikulttuuriin ja autourheiluun.

Esimerkiksi toimittaja Petja Pelli puhuu esityksessään sukupuuttoon kuolleesta mutta nyt henkiin herätetystä alkuhärästä. Johanna Malinen paljastaa, miksi vanhempien nolostelu on lapselle suorastaan hyväksi. Panu Jansson kertoo, miten videopelit, kuten Fortnite ja Minecraft ovat loistavia esimerkkejä netinkäytön tulevaisuudesta.

Esityksen juontavat Lasten uutisten toimittajat Kukka Andersson ja Fanny Fröman.

HS on järjestänyt elävän journalismin iltoja aikuisille pian seitsemän vuoden ajan, ja esitykset ovat keränneet siinä ajassa suuren suosion ja lähes 50 000 katsojaa.

Nyt nähty lapsille suunniteltu versio on yksi maailman ensimmäisiä. Tiettävästi vain Ranskassa on tehty vastaava esitys.

”Parasta oli se, että lasten innostuksen näki ja kuuli. Lapset elivät katsomossa esiintyjien mukana koko esityksen ajan, ja moni nojautui kiinnostuneena eteenpäin puheiden aikana”, sanoo Tuomas Kaseva, yksi esityksen tuottajista.

Kaseva kertoo, että esitys on saanut paljon kiitosta siitä, että vaikka kyse on alakouluikäisille suunnatusta tapahtumasta, esityksestä ei tehty liian helppoa. Illassa puhuttiin myös muun muassa geenimuokkauksesta ja Ukrainan sodasta.

”Itselleni tärkeä palaute on myös se, että puheenvuorot ovat kannustaneet lapsia ja aikuisia yhteisiin innostaviin ja koskettaviinkin keskusteluihin”, Kaseva sanoo.

Tänä keväänä jatkuvat myös aikuisille ja opiskelijoille suunnatut Musta laatikko -esitykset. Musta laatikko 19 nähdään huhti–toukokuussa yhteensä 11 kertaa Helsingissä, Turussa, Oulussa, Tampereella ja Jyväskylässä.

Lippuja esityksiin myy Lippu.fi, paitsi Oulun osalta Ticketmaster.fi.

LASTEN MUSTAN LAATIKON PUHEENVUOROT

Petja Pelli: Eläin, joka heräsi kuolleista

Toimittaja Petja Pellin esitys käsittelee eläinlajia, joka katosi maailmasta satoja vuosia sitten. Nyt eläinlaji kuitenkin elää jälleen Hollannissa, Keski-Euroopassa, ja Pelli kertoo, miten tämä kaikki on edes mahdollista. (Kuvat ja videot Linda Nguyen.)

Johanna Erjonsalo: Joel Pohjolan unelma

Valokuvaaja Johanna Erjonsalo on seurannut pitkään 12-vuotiasta Joel Pohjolaa, jonka unelma on olla seuraava suomalainen Formula 1 -tähti. Erjonsalo vie meidät kaikki katsomaan, millaista Joelin elämä on kilparadoilla Euroopassa ja kotona Helsingissä.

Rio Gandara: Mitä kuuluu, Ukraina?

Lähes vuosi sitten Euroopassa alkoi sota, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Moneen kertaan Ukrainassa käynyt valokuvaaja Rio Gandara kertoo, millaista on journalistin työ sota-alueella ja mitä hän on Ukrainassa nähnyt.

Panu Jansson: Peleissä on tulevaisuus

Lasten uutisten toimittaja Panu Jansson kertoo tietokonepelaamisesta ja netin tulevaisuudesta. Jansson on seurannut, miten hänen poikansa Eino ja moni muu lapsi elää jo tulevaisuudessa.

Johanna Malinen: Vähän noloa

Toimittaja Johanna Malinen tykkää kirjoittaa perheisiin ja tunteisiin liittyvistä asioista. Malinen kertoo esityksessään, miksi omat vanhemmat välillä nolottavat lähes kaikkia lapsia. Esityksessä ääneen pääsevät myös helsinkiläiset kuudesluokkalaiset. (Piirrokset Nelli Ahosola.)

Niko Kettunen ja Ilkka Kemppinen: Ihmeellinen ihminen

Tiedetoimittaja Niko Kettunen ja sirkustaiteilija Ilkka Kemppinen kertovat yhteisessä esityksessään ihmisten muokkaamisesta ja haastavat meidät pohtimaan, onko ihmisen muokkaamisessa edes mitään järkeä. (Musiikin sävellys ja toteutus Matias Harju, klarinetti Okko Kivikataja, viulu Anni Elonen.)