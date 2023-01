Osa venäläisten turvapaikka­hakemuksista on jätetty Maahan­muutto­virastossa odottamaan maatiedon päivittämistä.

Maahanmuuttovirasto (Migri) on laittanut osan Suomesta turva­paikkaa hakeneiden venäläisten päätöksistä jäihin, kertoo viraston turvapaikka­yksikön aluevastaava Juha Similä.

”Emme ole vielä pystyneet tekemään päätöksiä hakija­ryhmistä, joihin liike­kannalle­pano ja sen seuraukset voisivat vaikuttaa”, Similä sanoo.

Syynä on maa­tiedon päivitys­tarve.

Maatieto tarkoittaa tietoa valtion oloista kuten tietoa poliittisista tai yhteis­kunnallisista olosuhteista, ihmisoikeus- ja turvallisuus­tilanteesta, lain­säädännöstä, maan­tiedosta sekä arki­elämään liittyvistä asioista kuten terveyden­huollon saatavuudesta.

Venäjän aloittama Ukrainan sota sen myötä aloitettu liike­kannalle­pano muuttivat oleellisesti Venäjän maa­tietoa.

”Kun puhutaan mistä tahansa maasta ja sodan syttymisestä, on se sitten Venäjä, Afganistan tai Irak, pitää päätöksen tueksi saada mahdollisimman ajantasaista maatietoa. Pitää selvittää, ketä liike­kannalle­pano koskee, mitä rintamalle joutuminen tarkoittaa ja mitä seuraa siitä, jos kieltäytyy ase­palveluksesta. Seuraako siitä rangaistuksia, vankeutta vai mitä.”

päivityksen tekeminen aloitettiin jo syksyllä. Tiedon kasaaminen ei kuitenkaan ole ollut yksin­kertaista.

”Ei ole välttämättä helppoa saada tietoa siitä, mitä seuraa jos vaikkapa venäläinen mies kieltäytyy liike­kannalle­panosta. Sellaista ei voi googlettaa”, Similä sanoo.

Lisäksi loppu­tulemassa voi olla eroa sen mukaan missä, päin Venäjää on asunut ja mikä asema on ollut.

Päätökset ovat tauolla myös sen vuoksi, että Maahan­muutto­virastossa halutaan lain mukaisesti varmistua, ettei ketään Suomesta palauteta ketään alueelle, jossa häntä uhkaa kuoleman­rangaistus, kidutus, vaino tai muu epä­inhimillinen tai ihmis­arvoa loukkaava kohtelu.

Venäjä ilmoitti osittaisesta liike­kannalle­panosta viime vuoden syyskuussa.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi syyskuussa HS:lle, että Suomessa on syytä miettiä, miten reagoida ase­velvollisuus­ikäisiin venäläisiin, joita voi pyrkiä enenevissä määrin Suomeen.

”Joudutaan kysymään, onko se peruste turva­paikalle, että välttää ase­velvollisuuden maassa, joka toimii tuomittavasti”, Niinistö sanoi.

Ukrainan sota on vaikuttanut venäläisten jättämien turvapaikka­hakemusten määrään mutta myös haku­perusteisiin, Similä kertoo.

Hakemusten määrä kasvoi etenkin syys- ja lokakuussa. Hakemuksista tavallista suuremmassa osassa oli perusteena liike­kannalle­pano.

”Osalla Suomeen tulijoista oli perusteena se, että he olivat lähteneet liike­kannalle­panoa pakoon. He eivät halunneet rintamalle, tekemään sota­rikoksia.”

Virallisesti liike­kannalle­pano päättyi viime vuoden lokakuussa. Toisaalta marraskuussa HS kertoi, että kutsunta­kirjeiden lähettämiseen oli yhä lupa. Viime viikolla HS kertoi, että uudesta liike­kannalle­panosta on jo merkkejä.

Toiveena, on että maatieto­päivitys valmistuu parin viikon sisällä. Sen jälkeen myös päätösten laajaa tekemistä voidaan jatkaa.

Maatietoa kerätään muun muassa YK:n pakolais­järjestöltä, tutkimus­laitoksilta ja ihmis­oikeus­järjestöiltä. Tietoja vaihdetaan säännöllisesti Euroopan maiden kesken.

Venäjän osalta Migri odottaa vielä etenkin Euroopan turvapaikka-asioiden tuki­viraston (EUAA) asepalvelusta turvapaikka­perusteena koskevaa yleistä ohjeistusta.

Päätöksen jäihin laittaminen ei tarkoita sitä, ettei hakemuksia käsiteltäisi ollenkaan.

"Venäjä on iso ja laaja maa, ja sieltä tulleilla on paljon eri hakemus­perusteita. On myös sellaisia hakuperusteita, joissa päätösten tekemisiä on voitu jatkaa.”

Myös liikekannallepanoon vedonneiden turvapaikka­puhutuksia on voitu jatkaa.