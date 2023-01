Viime talvena syntynyt kuutti jäi kiinni ankkuroimattomaan, kaksois­pauloitettuun verkkoon.

Nuori saimaannorppa hukkui kalaverkkoon Puumalassa, tiedottaa Metsähallitus.

Metsähallitus sai tiedon kuolleesta norpasta kalastajalta perjantaina.

”Verkkoon hukkunut norppa oli noin metrin mittainen, eli kyseessä on viime talvena syntynyt kuutti”, se kertoo tiedotteessaan.

Norppa jäi kiinni ankkuroimattomaan, kaksoispauloitettuun verkkoon, jonka solmuväli oli 60 millimetriä ja langan paksuus 0,20 millimetriä. Verkko oli noin 19 metrin syvyydessä, ja sen korkeus oli kolme metriä ja pituus 30 metriä.

Kuolleista ja vahingoittuneista saimaannorpista pyydetään ilmoittamaan viipymättä Metsähallitukselle puhelimitse numeroon 020 639 5000. Jos kuollut norppa löytyy vedestä, on varmistettava, etteivät aallot vie sitä mennessään.

Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä ja erittäin uhanalainen. Kannan koko on nykyisin noin 430–440 yksilöä, Metsähallitus kertoo. Viime vuosina on syntynyt vuosittain noin 90 poikasta.

Saimaannorppia uhkaavat kalastuksen lisäksi muun muassa ilmastonmuutos ja muu ihmisestä aiheutuva toiminta, kuten rakentaminen.

Norppakanta on vahvistunut sen nykyisen levinneisyysalueen reunoilla, erityisesti Puruvedellä sekä lisäksi Pyhäselällä ja Suur-Saimaalla, jonne norppia on siirtynyt läheisiltä tiheämmän kannan alueilta.

Tänä vuonna on kuollut Metsähallituksen tietojen mukaan kaksi norppaa. Se tiedotti tammikuun alussa, että viime talvena syntynyt saimaannorppa oli kuollut kalaverkkoon Pihlajavedellä Savonlinnassa.

Todellinen kuolleisuus on lähes kolme kertaa suurempaa kuin havaittu, Metsähallitus toteaa kuitenkin.