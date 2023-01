40 milligramman nestemäisen Buranan saatavuusongelmien arvioidaan kestävän helmikuulle. 20 milligramman valmisteen saatavuusongelmat voivat jatkua jopa maaliskuun loppuun.

Apteekkien käsikauppalääkkeisiin kuuluva lasten nestemäinen Burana on loppu monista apteekeista eri puolilta maata. Reseptillä saatavaa valmistetta on paremmin saatavilla.

Lasten nestemäinen Burana-tulehduskipulääke on jälleen loppunut monista Suomen apteekeista.

Viime syksynä HS kertoi, että nestemäinen Burana oli loppunut monista apteekeista. Syynä oli kipu- ja flunssalääkkeiden kysynnän nopea kasvu koronarajoitus­vuosien jälkeen. Tuolloin Orionista kerrottiin, ettei yllättävää puutetta pystytä nopeasti korjaamaan lääkkeiden pitkien tuotantosyklien takia.

Lasten Burana-tulehduskipulääke on nestemäinen ibuprofeenivalmiste, jota käytetään lapsilla, sillä parasetamoli ei aina yksinään riitä korkean kuumeen laskemiseen.

Suomen Apteekkariliiton Apteekki-fi-sivuston Lääkehakupalvelun mukaan reseptivapaan nestemäisen Buranan 200 millilitran pakkauskokoa ei ole tällä hetkellä saatavilla esimerkiksi Helsingin Malmin, Runebergin ja Arabianrannan apteekeista. Sen sijaan Itäkeskuksen, Kalasataman ja Töölön apteekeista sitä pitäisi toistaiseksi löytyä.

Lääkehakupalvelun mukaan Vantaalta lääke on loppu muun muassa Myyrmannnin ja Jumbon apteekeista, mutta Koivuhaan ja Hakunilan apteekeissa sitä yhä on.

Espoossa taas esimeriksi Espoon Keskustan ja Jorvin apteekeista kyseistä lääkettä ei tällä hetkellä saa, mutta sitä pitäisi löytyä esimerkiksi Kivenlahden ja Olarin apteekeista.

Lasten nestemäiset Buranat ovat loppuneet myös esimerkiksi Helsingissä kauppakeskus Triplan Pasilan apteekista.

”Reseptipuolen pakkauksia on, mutta niihin tarvitsee sen reseptin. Panadolia on ihan hyvin, mutta sehän ei ole ihan kaikkeen se ratkaisu”, kertoo apteekkari Sari Kallioinen.

”Jos on näin, ettei parasetamoli riitä ja kuume ei laske sillä, silloin neuvomme kääntymään lääkärin puoleen, koska reseptipakkausta on vielä saatavilla. Ainakin meillä sitä on vielä varastossa.”

Lääkehakupalvelun mukaan reseptivapaa nestemäinen Burana on loppu monista apteekeista myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Yliopiston Apteekin viestintäpäällikkö Laura Terhon mukaan 20 milligramman nestemäistä Buranaa saa tällä hetkellä vain yrityksen verkkokaupasta. Buranan 40 milligramman itsehoitovalmistetta on saatavilla verkkokaupasta sekä Vantaan, Turun, Salon ja Jyväskylän toimipisteistä.

Nestemäistä Buranaa valmistaa lääkeyhtiö Orion. 20 milligramman Buranan saatavuusongelman on arvioitu kestävän viikolle eli 13 eli maaliskuun loppuun.

Tämän hetken tiedon mukaan 40 milligrammaista lääkettä olisi tulossa lisää viikolla kuusi eli helmikuun toisella viikolla.

