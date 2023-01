Savonlinnan Laukansaaren asukkaat ja mökkiläiset keskustelevat nyt saarelaisten liikkumisen turvallisuudesta. Osa ajaa autoillaan jäätä pitkin, osa toivoo lautan liikennöivän pidemmälle talveen.

Onko jäätie turvallinen?

Tätä ovat miettineet monet Savonlinnan Laukansaaren asukkaat tänä leutona talvena. Ja erityisesti viime päivinä, sillä viikonlopun tapahtumat säikäyttivät osan asukkaista.

Laukansaari on Pihlajavedellä Savonlinnan eteläpuolella sijaitseva suuri saari, jossa on parisenkymmentä vakituista asukasta. Saaressa on myös kymmeniä mökkejä, joista osassa vapaa-ajan asukkaat käyvät myös talvisin.

Sulan veden ja heikkojen jäiden aikaan Laukansaaren tiekunta ylläpitää lauttayhteyttä saaren ja mantereen välillä. Talvisin, kun jäät kantavat, käytössä on jäätie. Tiekunta saa kustannuksiin tukea ely-keskukselta ja Savonlinnan kaupungilta.

Lauantaina Laukansaaressa asuva Ari Kuutti oli linkoamassa jäätietä vanhalla kopillisella Massey Ferguson -traktorillaan. Sää oli kylmenemässä lauhan jakson jälkeen.

Tiekunnan puheenjohtajana toimiva Kuutti on lingonnut jäätietä samalla kalustolla vuosikymmeniä, sillä hän on asunut Laukansaaressa lähes koko elämänsä. Tänä talvenakin hän on lingonnut tien jo viisi kertaa.

Lauantaiaamuna Kuutti kuitenkin havaitsi jäässä pieniä halkeamia. Niitä tulee usein ilman kylmetessä ja jään kutistuessa.

Hän koki, ettei jäällä traktorilla liikkuminen ollut turvallista, ja päätti kääntyä takaisin.

Mies ei kuitenkaan päässyt rantaan, sillä matkalla sinne jää murtui traktorin alta. Traktori alkoi vajota jäihin.

Kuutti avasi traktorin oven, hyppäsi kopista ensin jäälautalle ja siitä kiinteälle jäälle. Sinne päästyään hän kääntyi katsomaan taakseen.

Traktorista näkyi enää pieni osa koppia ennen kuin se linkoineen painui veden alle.

”Se meni hyvin nopeasti”, Kuutti kertoo.

Merikartan mukaan uppoamispaikalla on noin 30 metriä vettä.

Traktorin uppoaminen harmittaa Kuuttia kovasti, mutta silti hän ei säikähtänyt tapahtunutta. Kuutti on asunut Laukansaaressa ison osan elämästään ja saarelaisten tapaan tottunut myös jään epävarmuuteen.

Lauantain jälkeen Kuutti on ajanut autollaan jäätiellä taas useaan kertaan. Niin on tehnyt moni muukin saarelainen. Traktorin uppoamiskohta on merkitty, ja jäätie kiertää kohdan.

Ari Kuutin mukaan laukansaarelaiset ovat perinteisesti ottaneet jäätien käyttöön jään ollessa noin 20 sentin paksuista.

”Se on vuosikymmenten kokemusten perusteella kohtuullisen kokoisten autojen turvallisesti liikennöitävä jää. Silloin on siirrytty jäätielle”, Kuutti sanoo.

”Jokainen voi vetää oman rajan. Jollekin voi riittää vähempi ja joku vaatii, että pitää olla 50 senttiä ja sittenkin vielä pelottaa. Siellä liikutaan aina omalla vastuulla. Se on jäätien periaate.”

Traktorin uppoaminen sai kuitenkin osan saarelaisista miettimään omia turvallisuusrajojaan. Osa pohtii, pitäisikö saareen liikennöinti järjestää toisin.

”Kyllä se säikäytti”, sanoo Laukansaaressa asuva Pia Haikarainen traktorin uppoamisesta.

Pia ja Kari Haikaraisella on meneillään toinen talvi Laukansaaren vakituisina asukkaina. Sitä ennen he ovat olleet saaren vapaa-ajan asukkaita.

Tällä hetkellä Haikaraiset ovat kuitenkin kolmatta viikkoa evakossa kakkoskodissaan Juvalla, vajaan 90 kilometrin päässä kotisaarestaan.

He lähtivät saaresta tammikuun alkupuolella, jolloin heille kerrottiin, että jäätie otetaan käyttöön ja lautta lopettaa liikennöinnin. Haikaraiset kokivat, ettei jäätie ollut vielä riittävän kestävä heidän autoilleen. Pariskunnan on päästävä lähes päivittäin mantereelle töihin.

”Aika monessa paikassa avataan yksityisiä jääteitä vasta siinä vaiheessa, kun jään paksuus on 28–30 senttiä. Laukansaaren jäätiellä on ollut erilainen käytäntö”, Pia Haikarainen sanoo.

”Ihmisillä on ollut käytössä pieniä ja kevyitä autoja. He ovat olleet tottuneita jäällä kulkijoita jo vuosikymmenet ja uskaltaneet ajaa ohuemmallakin jäällä. Me olemme varovaista ja uudempaa asukaskuntaa.”

Laukansaaresta on jäätietä pitkin matkaa mantereelle reilu seitsemän kilometriä. Kuva on otettu tuoreeltaan sen jälkeen, kun traktori putosi jään läpi järveen.

Pariskunta toivoo, että saarelaisten liikkumista mietittäisiin nyt uudestaan turvallisuuden näkökulmasta. Siten, että huomioitaisiin yhä enemmän vaihtelevat talvet, nykyinen raskaampi autokanta ja ihmisten työssäkäynti.

”Tämä on varmasti jonkinlainen opetus, että jatkossa harkitaan vähän tarkemmin, milloin lautta lopettaa liikennöinnin. Pitää olla varma siitä, että jäätie kestää. Nykytalvet ovat nyt tällaisia, ettei näistä enää ota selvää. Jotenkin toisin pitää ehkä toimia seuraavina talvina ja kiinnittää huomiota näihin asioihin", Pia Haikarainen sanoo.

”Lautta liikkeelle ja heti”, sanoo puolestaan Tom Lindholm.

Hän on asunut Laukansaaressa vakituisesti 25 vuoden ajan ja sitä ennen vapaa-ajan asukkaana vuodesta 1953.

Lindholm on eläkkeellä, mutta hänen vaimonsa on työelämässä. Vaimo on kuitenkin tällä hetkellä Haikaraisten tapaan kaupunkikodissa evakossa, koska jäällä ajelu ei tunnu nyt turvalliselta. Lindholm pysyy saaressa.

”Emmehän me voi elää tilanteessa, että henkensä kaupalla tuolla mennään ja ajellaan sen takia, että asenteet ovat vanhentuneita”, Lindholm sanoo.

”Tilannehan huononee joka vuosi, koska ilmasto lämpenee.”

Lindholmin mielestä Laukansaareen pitäisi saada nykyistä jämerämpi lautta ja myös talvisin toimiva lauttayhteys. Hän huomauttaa, että sellainen on joihinkin muihin Pihlajaveden saariin, vaikka vesimatka mantereelle on Laukansaarta lyhyempi.

Tiekunnan puheenjohtajan Ari Kuutin mukaan jään kestävyyttä ja lautan tarvetta arvioidaan aina tilanteen mukaan. Hänen mukaansa jonain pakkastalvena jäätie on ollut käytössä ja lautta pois käytöstä jopa viisi kuukautta. Toisena poikkeuksellisen leutona talvena lautta kulki läpi talven, koska riittävän kestävää jäätä ei muodostunut.

Kuutti on tietoinen, että tiekunnan osakkaiden keskuudessa on erilaisia mielipiteitä saarelaisten liikkumisesta.

”Minä olen kaikille vaihtoehdoille avoin. Mitä sitten aikanaan porukka päättää, sen mukaan mennään”, hän sanoo.

”Virallinen toimintatapahan on sellainen, että [tiekunnan] hoitokunta hoitaa käytännön asiat ja vuosikokous tekee suuntaviivat.”

Haikaraisen pariskunta tarkkailee toistaiseksi sään ja jään kehittymistä. Tiistaina Kari Haikarainen kävi toisen saarelaisen kanssa mittaamassa jään paksuutta: sitä oli 26–31 senttiä.

”Aika lähellä ollaan jo oikeita lukemia”, hän sanoo.

”Mutta me emme ole vielä lähdössä sinne”, Pia Haikarainen lisää.

"Tässä on vielä plussapäiviäkin tulossa. Suuret lämpötilan vaihtelut tekevät jäähän halkeamia. Kyllä me vähän vielä odottelemme pidempää tasaista pakkasjaksoa, että jää vielä vahvistuisi. Ja sittenkin harkiten lähdemme.”