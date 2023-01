Tampereen yliopiston johtoa on viime aikoina kritisoitu rankasti heikosta johtamisesta. Opiskelijat haluavat uuden rehtorin.

Tampereen yliopiston uudeksi rehtoriksi on hakenut 21 henkilöä, tiedottaa yliopisto.

Hakijoiden joukossa on nykyinen rehtori Mari Walls. Muut hakijat ovat Peetu Ahopelto, Erkki J. Anttila, Marko Hakovirta, Mika Hannula, Raine Hermans, Jari Hämäläinen, Keijo Hämäläinen, Risto Kunelius, Jari Kuusisto, Antti Lönnqvist, Eeva Moilanen, Jari Multisilta, Kimmo Nuotio, Kim Sjöström, Kalle-Antti Suominen, Heikki Toivanen, Tapio Visakorpi, Jyrki Vuorinen ja Willfor Sebastian.

Yksi hakija ei halua nimeään julkaistavan. Korkeakoulusäätiön hallitus päättää seuraavassa vaiheessa haastateltavista 31. tammikuuta ja kärkiehdokkaista 14. helmikuuta.

Keijo Hämäläinen on tällä hetkellä Jyväskylän yliopiston rehtori. Professori Kalle-Antti Suominen on Turun yliopiston vararehtori, ja Mika Hannula toimii Turun yliopiston päätoimisena vararehtorina.

Jari Multisilta on Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori ja Jyrki Vuorinen Vaasan yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori. Jari Kuusisto on Vaasan yliopiston rehtori. Raine Hermans Vaasan yliopiston dekaani.

Tapio Visakorpi on Tampereen yliopiston vararehtori. Jyrki Vuorinen on dekaani Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Eeva Moilanen on professori Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa. Risto Kunelius on viestinnän professori. Antti Lönnqvist on dekaani Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa.

Kimmo Nuotio on Helsingin Yliopiston professori. Hänen tieteenalansa on rikosoikeus. Marko Hakovirta on professori North Carolina State Universityssä, ja hänen tieteenalansa on fysiikka ja materiaalitiede.

Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus valitsee rehtorin johtamaan säätiöyliopiston toimintaa. Rehtorin toimikausi on viisi vuotta, ja tehtävä alkaa 1. tammikuuta 2024.

Rehtori toimii samalla säätiölain tarkoittamana toimitusjohtajana ja vastaa yliopiston kehittämisestä ja tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta.

Tampereen yliopiston johtoa on viime aikoina kritisoitu rankasti heikosta johtamisesta. Yliopistoa johdetaan diktaattorin ottein, sanoi HS:lle yksi pääluottamismiehistä tammikuussa.

Professorit ja tutkijat joutuvat tekemään heille kuulumattomia töitä. Yliopistoa johdetaan kuin pörssiyhtiötä. Johtoa tai yliopiston toimintatapoja ei saa kritisoida ja työntekijöitä johdetaan pelolla, kertoivat työntekijät.

Viime viikon torstaina joukko opiskelijoita jopa osoitti mieltä uuden rehtorin saamiseksi.

Myös Helsingin yliopisto hakee rehtoria. Rehtoriksi haki 19 ihmistä, ja joukossa on Tampereen hakijoista Mari Walls, Kimmo Nuotio ja Kalle-Antti Suominen.

Rehtorin valinta pyritään tekemään maaliskuun 2023 loppuun mennessä.