HS kokosi yhteen tärkeimmät tiedot ja avoinna olevat kysymykset Leopard-taistelupanssarivaunuista.

Ukraina on viimein saamassa himoitsemiaan Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja, kun Saksa vahvisti, että se lähettää vaunuja Ukrainalle ja sallii myös muiden maiden tekevän niin. Kauppaehtojen mukaan muut maat tarvitsevat vaunujen lähettämiseen luvan Saksalta.

HS kokosi yhteen tärkeimmät tiedot ja avoinna olevat kysymykset Leopard-taistelupanssarivaunuista.

Kuinka paljon taistelupanssarivaunuja Ukraina tarvitsee?

Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zalužnyi sanoi joulun alla antamassaan haastattelussa, että Ukraina tarvitsee 300 taistelupanssarivaunua, 600–700 jalkaväen taisteluajoneuvoa ja 500 haupitsia, jotta se voi lyödä vihollisen ennen sotaa vallinneille rajoille.

Ukraina on toistuvasti pyytänyt länsimailta raskaampaa sotakalustoa, erityisesti saksalaisvalmisteisia Leopard-taistelupanssarivaunuja, puolustustaistelunsa tueksi. Ukrainalta on puuttunut raskaita taistelupanssarivaunuja, mikä on haitannut sen kykyä hyökätä venäläismiehittäjän kimppuun.

Panssarijoukkojen everstiluutnantti evp Olli Dahl arvioi aiemmin HS:lle, että pienin järkevä lähetettävä yksikkö olisi yksi panssarivaunupataljoona. Yhdessä pataljoonassa on organisaatiosta riippuen 30–50 vaunua.

Saksan hallituksen tiedottajan mukaan tavoitteena on koota Ukrainalle nopeasti kaksi panssarivaunupataljoonaa – viitaten ilmeisesti Saksalta ja muilta mailta yhteensä Ukrainalle luovutettavien vaunujen määrään. Dahlin mukaan kaksi pataljoonaa olisi jo merkittävä apu.

Lue lisää: Asiantuntija: Kaksi pataljoonaa Leopardeja on merkittävä apu

Millaisia saksalaiset Leopard 2-taistelupanssarivaunut ovat?

Leopard 2:ta pidetään yhtenä maailman parhaista taistelupanssarivaunuista. Läntisistä malleista kilpailijoita ovat lähinnä amerikkalainen Abrams ja brittien Challenger.

Yli 60 tonnia painava vaunu pystyy kulkemaan myös vaikeassa maastossa ja talvikeleissä 1 500 hevosvoimallaan. Sen huippunopeus tiellä on noin 70 kilometriä tunnissa. Vaunussa on neljän hengen miehistö: ajaja, ampuja, johtaja ja lataaja.

Leopardin pääaseena on 120 millimetrin sileäputkinen Rheinmetall L55-kanuuna. Sen pituus on 6,6 metriä. Mitä pidempi putki, sitä suurempi lähtönopeus. Se taas vaikuttaa suoraan siihen, miten hyvin ammus murtaa vastustajan vaunun panssaroinnin. L55:ssä lähtönopeus on 1 700 metriä sekunnissa, mitä pidetään korkeana.

Panssariprikaatin kapteeni Antti Heiskanen luonnehti HS:lle asetta äärimmäisen tarkaksi.

”Sillä pystyy ampumaan niin kauas kuin näkee eli käytännössä 3–4 kilometriin.”

Mitä hyötyä taistelupanssarivaunuista olisi?

Tähän asti Ukrainalla on ollut käytössään pääasiassa neuvostovalmisteisia panssari­vaunuja. Leopardit tarjoaisivat kyvykkyydessä askeleen eteenpäin.

Panssarijoukkojen everstiluutnantti evp Dahl arvioi, että Leopardien merkitys Ukrainassa käytävässä sodassa tulisi sekä vaunujen pelotevaikutuksen että tarvittavan suorituskyvyn myötä.

Venäläiset käyttävät Ukrainassa modernisoitua T–72B3-taistelupanssarivaunua, jonka tykissä on Leopardia isompi kaliiberi. Dahlin mukaan Leopardilla on kuitenkin parempi suorituskyky, tulivoima ja liikkuvuus.

”Se on sekä asejärjestelmältään että suojaltaan huippuluokkaa. Ammunnan hallinta, vastustajan havainnointi, pimeänäkö, ampumatarvikkeiden laatu ja tulenkäytön nopeus ovat keskeisiä.”

Mitä ongelmia Leopard-taistelupanssarivaunuihin liittyy?

Merkittävimpiä haasteita ovat taistelupanssarivaunujen huollon järjestäminen ja niiden käyttäjien kouluttaminen.

Lukuisissa Euroopan maissa käytössä olevat Leopard-vaunut edustavat montaa mallia, versiota ja aikakautta. Suomessakin niitä on kahta mallia, vanhaa 2A4- ja uudempaa 2A6-mallia.

”Ei voi sanoa, että esimerkiksi 2A4-mallia olisi vain yhdenlaista. Heti ensimmäinen ongelma on, että annettavien vaunujen pitäisi olla mahdollisimman yhdenmukaisia, jotta koulutuksessa ei tule haastetta, kun järjestelmät ovat erilaisia”, Dahl sanoi HS:lle.

Hän arvioi, että ukrainalainen vaunumiehistö, jolla on taistelukokemusta, voidaan kouluttaa Leopardien saloihin 2–3 kuukaudessa. Kokemattoman miehistön koulutus voi viedä jopa puoli vuotta.

Vielä mutkikkaampi asia on vaunujen huolto. Se vaatii erikoiskalustoa, ajoneuvoja ja eri alojen ammattitaistoista henkilöstöä, koska vaunuissa on niin asejärjestelmiä, optiikkaa, elektroniikkaa kuin normaalia ajoneuvo­mekaniikkaakin.

Leopardien lisäksi Ukraina on saamassa Britannialta Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja ja Yhdysvaltain Abramseja. Yhdysvallat kertoi 31:n Abramsin lähettämisestä keskiviikkoiltana Suomen aikaa.

Se tarkoittaa kolmea länsivaunua, joilla jokaisella on omanlaisensa huolto- ja koulutustarpeet. Lisäksi ukrainalaisten käytössä ovat heidän omansa ja sotasaaliiksi saadut venäläisvaunut. Niistä tulee huollon kannalta melkoinen tilkkutäkki.

Mitkä maat voisivat lähettää Ukrainaan taistelupanssarivaunuja?

Mediatietojen mukaan 12 maata olisi luvannut Ukrainalle yhteensä sata Leopardia Ukrainan avustuskokouksessa Saksan Ramsteinissa viime viikolla, ja Saksa lähettäisi niitä ainakin 14.

Suomi osallistuu Leopard-panssarivaunujen lähettämiseen Ukrainaan, mutta vielä ei ole varmaa, lähettääkö Suomi itse vaunuja ja jos, kuinka monta. Suomi ei ole kertonut puolustustarvikkeiden apupakettien sisältöä tarkasti aiemminkaan. Tätä on perusteltu turvallisuussyillä.

Puolustusministeri Mikko Savolan (kesk) mukaan Suomi tarkastelee vaihtoehtoina myös huollon, kunnossapidon, kapasiteetin ja koulutuksen järjestämiseen osallistumista. Savolan mukaan valmisteluja tehdään yhdessä Puolustusvoimien kanssa ja lopulliset päätökset asiasta tekee valtion johto.

Puola oli jo aiemmin pyytänyt Saksalta lupaa lähettää Leopardeja Ukrainaan. Myös Espanja on valmis toimittamaan ​​Leopard 2 -panssarivaunuja Ukrainalle, sanoi puolustusministeri Margarita Robles keskiviikkona uutistoimisto Reutersin mukaan.

Britannia on aiemmin kertonut toimittavansa Ukrainalle 14 Challenger 2 -taistelupanssarivaunua.

Lue lisää: Britannia lähettää ensimmäisenä länsimaisia taistelu­panssari­­vaunuja Ukrainaan