Syyttäjä vaatii Katri Kulmunin ex-avustajalle vankeustuomiota – ”On tulkinnut, että valtiolla on piikki auki”

Entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen kiistää syytteet. ”Mikä ihmeen motiivi Jääskeläisellä olisi ollut hankkia oikeudetonta hyötyä Kulmunille”, Jääskeläisen asianajaja Riitta Leppiniemi ihmetteli.

Entiselle valtiovarainministerin Katri Kulmunin (kesk) entiselle erityisavustajalle Kari Jääskeläiselle luettiin torstaiaamuna Helsingin käräjäoikeudessa syytteet petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hänelle vaaditaan kolmen kuukauden ehdollista vankeustuomiota.

Erikoissyyttäjä Anja-Riitta Rinkisen mukaan Jääskeläinen sai erehdyttämällä tai erehdystä hyväksikäyttämällä valtiovarainministeriön maksamaan Kulmunin viestintävalmennuksesta perusteettomasti 13 702 euroa. Syytteen mukaan Kulmuni sai näin oikeudetonta etua.

Jääskeläinen kiisti oikeudessa molemmat syytteet.

Syytteet liittyvät Kulmunille hankittuun viestintäkoulutukseen, jota hän sai viestintätoimisto Tekiriltä ollessaan ministeri. Tapauksen seurauksena keskustan tuolloinen puheenjohtaja Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästä kesällä 2020.

Kulmunin toimintaa ei ole arvioitu tapauksen esitutkinnassa hänen tuolloisen ministeriasemansa vuoksi. Häntä ei kuulla myöskään oikeudenkäynnissä.

Kulmunin menettelystä viestintäkoulutusasiassa on kanneltu oikeuskanslerille. Se antanee asiassa ratkaisun myöhemmin tänä vuonna.

Ministereitä koskee korotettu syytekynnys. Mahdollinen esitutkinta ministerinä tehdystä epäillystä rikoksesta tapahtuu perustuslakivaliokunnan pyynnöstä.

Syyttäjän mukaan viestintätoimisto Tekir antoi Kulmunille osittain sellaista viestintävalmennusta, joka koski hänen asemaansa keskustan puoluejohtajana eikä ministerinä.

Valmennuksesta sopi Kulmunin puolesta erityisavustaja Jääskeläinen.

Työ-ja elinkeinoministeriö ja Tekir sopivat elokuussa 2019, että Tekir antaa elinkeinoministerinä aloittaneelle Kulmunille viestintävalmennusta liittyen elinkeinoministerin tehtävien haltuunottoon.

”Sopimuksen mukaan Kulmunille annetaan 13600 euron hintaan kolme kolmen tunnin valmennusta tavoitteena kehittää hänen valmiuksiaan television keskustelutilanteissa, kaksintaistelumaisissa keskusteluissa ja puheen pitämisessä, minkä lisäksi on sovittu mahdollisuudesta sopia erikseen lisätyöstä tuntihinnoin tai projektihinnoin”, erikoissyyttäjä Rinkinen sanoi.

Myöhemmin valtiovarainministeriö teki Tekirin kanssa uuden sopimuksen, joka koski Kulmunin tehtäviä valtiovarainministerinä.

Syyttäjän mukaan valtion maksamien koulutusten olisi pitänyt koskea vain Kulmunin tehtäviä elinkeinoministerinä ja valtiovarainministerinä.

”Jääskeläinen on tulkinnut, että valtiolla on piikki auki valmennuksen suhteen riippumatta siitä, mitä on sovittu varojen käytöstä. Valtion varoja ei voi käyttää puoluepoliittisiin tarkoituksiin”, syyttäjä Rinkinen sanoi.

Kulmuni sai syyttäjän mukaan valmennusta puoluepoliittisiin tehtäviin kolmessa eri tilanteessa.

Yhdessä tilanteessa Tekir valmensi Kulmunia Ylen A-studion lähetystä varten joulukuussa 2019. Lähetyksessä käsiteltiin edellisen hallituksen eroa ja uuden hallituksen aloittamista. Ohjelmaan osallistui puolueiden puheenjohtajia tai varapuheenjohtajia.

Toisessa tilanteessa Kulmuni sai valmennusta valtiovarainministerin työlistan viestien kommentointiin ennen kuin hän oli aloittanut tehtävässä. Tässä vaiheessa sopimusta valtiovarainministeriön kanssa ei ollut vielä tehty.

Kolmas valmennus koski Kulmunin Instagram-tilillä julkaisemaa kyselyä, jossa hän tiedusteli sosiaalisen median seuraajiltaan, millä tavalla lapset pitäisi palauttaa al-Holin leiriltä. Kulmunin Instagram-kysely aiheutti tuolloin kohun.

Kun Kulmunin saama viestintävalmennus nousi julkisuuteen Suomen Kuvalehden jutun myötä kesällä 2020, Tekir ohjeisti syyttäjän mukaan, että Kulmunin pitäisi sanoa kaiken valmennuksen koskeneen ministerin tehtäviä.

”Kulmuni oli vastannut, että näin ei menetellä”, syyttäjä Rinkinen sanoi.

Syyttäjän mukaan Kulmuni oli itsekin epäillyt, etteivät kaikki valmennukset liittyneet hänen tehtäviinsä ministerinä. Kulmuni ilmoitti maksavansa takaisin saamansa esiintymiskoulutukset.

Entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen sanoi oikeudessa uskovansa, että Kulmuni tiesi täysin, millaisiin valmennustilaisuuksiin hän osallistui.

”Tavattoman ikävää ettei häntä itseään ole voitu kuulla tässä [oikeus]prosessissa”, Jääskeläinen sanoi.

Hän kiisti oikeussalissa antaneensa kenellekään virheellistä, puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa valmennuksen sisällöstä. Puolustuksen mukaan hän on pyytänyt ministerin toivomaa valmennusta ja sopinut sen aikataulusta.

Valmennukset koskivat hänen mukaansa Kulmunin toimintaa ministerin tehtävissä, ei puoluejohtajana.

”Mikä ihmeen motiivi Jääskeläisellä olisi ollut hankkia oikeudetonta hyötyä Kulmunille”, hänen asianajajansa Riitta Leppiniemi ihmetteli oikeudessa.

Jääskeläisen itsensä ei ole epäilty saaneen asiassa taloudellista hyötyä.

Hän työskentelee nykyisin Kymen Yrittäjien aluejohtajana.

