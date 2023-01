Suomen poliisin tutkima osuus kansainvälisessä paritusepäilyjen vyyhdissä koskee kolmea epäiltyä ja noin 30 uhria. Todellinen uhrien lukumäärä on poliisin mukaan kuitenkin todennäköisesti suurempi.

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan epäillystä törkeästä paritusrikoksesta, joka jatkui useiden vuosien ajan. Esitutkinnassa selvitetyt rikokset ajoittuvat vuosien 2017–2022 välille. Esitutkinta oli käynnistynyt Helsingin poliisissa keväällä 2021.

Vyyhdin pääepäillyt ovat poliisin mukaan Tsekin kansalaisia. Osa heistä on ollut esitutkinnan aikana vangittuna Suomessa. Myös suurin osa parituksen uhreista on tsekkiläisiä. Uhrien joukossa on kuitenkin myös Slovakian, Unkarin, Valko-Venäjän, Kazakstanin, Puolan ja Saksan kansalaisia.

Helsingin poliisi kertoo tiedotteessa, että kansainvälisessä tutkinnassa tunnistettiin yli 100 seksityöläistä, jotka kytkeytyvät paritusorganisaatioihin.

Suomen poliisin esitutkintaosiossa epäiltynä oli sekä Tsekeissä että Suomessa operoiva parittaja ja hänen Suomessa toimivat rikoskumppaninsa.

”Suomen osuudessa käsitellään kolmen epäillyn ja noin 30 seksityöläisen kokonaisuutta. Oikea uhrien lukumäärä on todennäköisesti paljon suurempi, koska toiminta jatkui useita vuosia”, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Hannu Kortelainen kertoo tiedotteessa.

Kortelaisen mukaan nyt tutkinnassa ollut paritusvyyhti on todennäköisesti laajin koskaan Suomessa paljastunut tapaus rikoslajissaan.

Suomen poliisilla esitutkinnassa olleen toiminnan liikevaihdoksi on arvioitu 1,3 miljoonaa euroa. Tästä rikoshyödyn osuuden arvioidaan olevan lähes 300 000 euroa.

Epäillyt harjoittivat paritusta poliisin mukaan kaikissa suurissa kaupungeissa eri puolilla Suomea.

Parittamista tehtiin ohjaamalla uhreja ja hallinnoimalla asiakasliikennettä pääosin ulkomailta käsin puhelin- ja nettiyhteyksin. Poliisin mukaan lähtökohtaisesti vain itse seksityö tapahtui Suomessa.

Poliisin saamien tietojen perusteella uhrien, eli paritettujen seksityöläisten työjaksot Suomessa olivat tyypillisesti noin kaksi tai kolme viikkoa. Tietoon tuli kuitenkin myös pidempiä jaksoja Suomessa.

Uhrit vaihtoivat asuntoa ja kaupunkia yleensä muutaman päivän välein.

Helsingin poliisin valtakunnallinen ihmiskaupparikosryhmä tutki tapausta yhteistyössä tsekkiläisviranomaisten kanssa.

Helsingin poliisi alkoi tutki tapausta keväällä 2021. Tsekeissä viranomaiset olivat jo ennen tätä saaneet vihiä epäillystä kansainvälisestä paritusvyyhdistä, jota pyöritettiin Tsekeistä käsin.

Suomen poliisin tutkiman esitutkintaosion lisäksi kahden parittajan epäiltiin järjestelevän naisia seksityöhön Suomeen Tsekeistä käsin. Näiden Tsekeissä toimineiden epäiltyjen osalta vyyhtiä tutkittiin Tsekeissä.