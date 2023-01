Leopard-taistelupanssarivaunut nousivat Ukrainaa tukevien maiden päättäväisyyden symboliksi, kirjoittaa turvallisuuspolitiikkaa seuraava toimittaja Jarmo Huhtanen.

Saksan hallitukselta kesti 328 päivää päättää, että Saksa lähettää Leopard-taistelupanssarivaunuja Ukrainaan.

Näin laski saksalainen Der Spiegel -lehti, jonka mukaan ensimmäinen ukrainalaisten pyyntö Leopardien saamiseksi tuli Saksaan Venäjän hyökkäyksen kahdeksantena päivänä.

Kahdeksantena sotapäivänä Helsingin Sanomat otsikoi muiden sotauutisten lomassa, että ”yhteinen vihollinen on yhdistänyt Euroopan unionin jäsenmaat”.

Leopardit ovat nousseet tänä talvena Ukrainan puolustussodan symboliksi. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään siitä, että ne olisivat Ukrainan kipeästi kaipaamia aseita.

Kyse on ennen kaikkea siitä, että Leopardit kasvoivat Ukrainaa tukevan läntisen rintaman yhtenäisyyden ja päättäväisyyden mittariksi.

Leopardeilla ei nimittäin sotaa voiteta. Niillä voitetaan taisteluja.

Manner-Euroopasta on puuttunut Ukrainan täysimittaiseen tukemiseen vaadittavaa johtajuutta. Se rooli olisi luontevasti sopinut mantereen rikkaimmalle valtiolle Saksalle, mutta se ei ole sitä roolia uskaltanut ottaa.

Vetureiksi on tarvittu pienempiä maita kuten Baltian maita ja erityisesti Puolaa, joka pani Saksan selkä seinää vasten Leopard-päätöksen tekemiseksi.

Vaikka Venäjän hyökkäys yhdisti lähes kaikki Länsi-Euroopan maat, aseavun portit ovat raottuneet tuskastuttavan hitaasti. Ukraina on kuitenkin käyttänyt taitavasti lännen yleistä mielipidettä hyväkseen.

Ensin rummutettiin Javelin-panssarintorjuntaohjuksia, sitten Bayraktar-lennokkeja, sitten Himars-raketinheittimiä ja nyt Leopardeja – ja niiden välissä monia muita.

Ukraina on saanut tehokkaita länsiaseita, joita sillä ei ole ennen ollut ja joita suuri yleisö ei olisi tunnistanut nimeltä vielä vuosi sitten. Ukraina haluaa ja tarvitsee kuitenkin lisää.

” Seuraavaksi paine kohdistuu Ranskaan ja sen Leclerc-taistelupanssarivaunuihin.

Edellä mainituille aseille on yhteistä se, että kun toimittamisen portti on aukaistu, se on jätetty levälleen. Näin käy varmasti myös Leopardien ja muiden panssarivaunujen suhteen. Tuskinpa luvatut määrät jäävät tällä viikolla kerrottuihin.

Britannia on jo luvannut Challenger-vaunujaan Ukrainaan. Seuraavaksi paine kohdistuu Ranskaan ja sen Leclerc-taistelupanssarivaunuihin.

Yhdysvallat avasi oman porttinsa keskiviikkona, kun se lupasi 31 Abrams-vaunua Ukrainalle. Kiinnostuksella odotetaan nyt tietoa siitä, mitä versiota Yhdysvallat lähettää.

Abramsin osalta on pohdittu sitä, onko vaunu liian monimutkainen Ukrainan armeijalle. Tällaiset puheet voidaan lopettaa.

Ukrainalaiset ovat osoittaneet kykynsä ottaa nopeasti käyttöönsä uusia monimutkaisia asejärjestelmiä ja vieläpä keskellä sotaa. Maassa on myös pitkät oman panssarivaunuteollisuuden perinteet. Isänmaan puolustaminen raakaa hyökkääjää vastaan on kovin mahdollinen oppimismotiivi.

Sitä paitsi Ukrainassa on poikkeuksellisen paljon sotaa kokeneita panssarivaunu­miehistöjä, joiden sormet suorastaan syyhyävät päästä tutustumaan länsipanssareihin.

Suurempi ongelma Abramsien suhteen on toimivan huolto- ja logistiikkaketjun luominen Eurooppaan.

Kaukana ei tosin ole ajatus siitä, että Yhdysvallat kokeilee nyt 31 Abramsin avulla logistiikan luomista. Kun logistiikka on saatu toimivaksi ja ukrainalaisia miehistöjä koulutetuksi, on helppo laajentaa ja lähettää lisää vaunuja. Niitä Yhdysvalloilla riittää.

Yksi yllätys Saksan Leopard-päätöksessä oli.

Toisin kuin odotettiin, Saksa ei lahjoitakaan vanhoja Leopard-mallejaan Ukrainaan. Niiden sijaan se antaa asevoimiensa eli Bundeswehrin 2A6-vaunuja. Ne eivät ole Saksassa uusinta uutta mutta parasta mitä Leopard-mailla on useimmiten tarjota.

Kyseessä voi olla viite jostain laajemmasta yhteisestä Leopard-maiden kulissien takaisesta päätöksestä tai pyrkimyksestä.

Tuntuisi järkevältä, ettei Ukrainaan lähetettäisi kirjavaa joukkoa eri-ikäisiä ja -mallisia vaunuja vaan pyrittäisiin mahdollisimman samanlaisiin kokonaisuuksiin.

Leopard-keskustelun varjoon on jäänyt toinen ikiaikainen väittely, jonka Ukrainan sota on nostanut jälleen pintaan. Kyse on panssarivaunujen merkityksestä nykyaikaisella taistelukentällä ylipäätään.

Keskustelu leimahti sen jälkeen kun nähtiin, millaista tuhoa panssarin­torjuntaohjukset tekivät venäläispanssareille.

Ukrainan sota näyttäsi viittaavan siihen, että vielä ei olla valmiita sanomaan taistelupanssari­vaunuille hyvästejä. Ei ainakaan Ukrainassa, jonka silmän­kantamattomilla aukeilla panssareita ja panssaroituja mekanisoituja joukkoja yhä tarvitaan.

Venäläistappioissa on kyse ollut siitä, että Venäjän joukot eivät ole osanneet käyttää panssariasetta oikein.

Taistelupanssarit vaativat tuekseen muita asejärjestelmiä kuten tykistöä, ilmatorjuntaa, rynnäkkövaunuja, panssaroituja kuljetusvaunuja ja ennen kaikkea koulutettuja sotilaita, panssarijääkäreitä. Muutoin taistelupanssarivaunut jäävät suojattomiksi ja niille käy sinkojen ja torjuntaohjusten edessä huonosti.

Kuinka sitten käy kun venäläiset taistelupanssarivaunut kohtaavat läntiset panssarivaunut?

Lännessä on vallalla käsitys, että länsimaiset taistelupanssarivaunut ovat venäläisiä teknisesti parempia. Paremmassa vaunussa voitetaan nopeatempoisessa kohtaustaistelussa ratkaisevia sekunteja ja sekunnin osia.

Näin on varsinkin nyt, kun ukrainalaiset ovat tuhonneet valtavan määrän Venäjän parhaita vaunuja. Venäjä joutuu turvautumaan yhä enemmän yhä vanhempaan kalustoon.

Sodassa on kuitenkin kyse muustakin kuin aseiden teknisestä paremmuudesta. Sen ovat ukrainalaiset jo osoittaneet.

Lukuisissa esikunnissa tutkitaan varmasti vielä vuosia, mitä Ukrainan sodasta voidaan oppia panssariaseen osalta. Lopullisten päätelmien aika ei ole vielä.

Onko sadalla, kahdellasadalla tai kolmellasadalla taistelupanssarivaunulla mitään merkitystä silloin, kun rintamalinja on satoja kilometrejä pitkä?

Vastaus on, että kyllä on.

Parhaita aseita ei ole tarkoitus jakaa tasaisesti kaikkialle. Vanha sotaoppi on, että tasajako ei ole taktiikkaa.

Taistelupanssarivaunut sijoitetaan hyökkäyksen tai puolustuksen painopisteeseen, aina tarpeen mukaan. Silloin niillä voi olla aivan ratkaiseva merkitys.

Vaikka Leopardeilla ei sotaa voiteta, niillä voidaan voittaa taisteluja ja erityisesti ratkaisutaisteluja. Se on voittoisan sodan edellytys.