Länsi-Lapin Kolarissa sijaitsevan Aalistunturin hakkuukiista haastaa erilaiset metsäsuhteet. Vastakkain ovat perinteinen puuntuotanto ja huoli luonnon köyhtymisestä. Symbolisen kiistan taustalla on kuitenkin laajempi näkemys Suomen metsien käytöstä.

”Pysähtyykö luontokato metsää hakkaamalla?” kysyvät Metsäliikkeen mielenosoittajat kylteissään Aalistunturilla Länsi-Lapin Kolarissa.

Kysymys nostaa esiin yhtä hakkuukiistaa laajemman pohdinnan Suomen metsien käytöstä. Aihe nousee varmasti keskusteluun kevään aikana hallitusneuvotteluissa sekä muun muassa luontokatostrategiaa ja metsäluonnon ennallistamisen keinoja punnittaessa.

Aalistunturin ympäristössä kiistellään Metsähallituksen aloittamista hakkuista alueella, jonne on ehdotettu kansallispuistoa. Vastakkain ovat perinteinen puuntuotanto ja huoli luonnon köyhtymisestä.

Metsähallituksen metsätalousyhtiö on aloittanut Aalistunturin eteläpuolella hakkuut, jotka käsittävät kaikkiaan noin 400 hehtaaria. Arvokkaat luontokohteet yhtiö on luvannut jättää rauhaan.

Metsäliikkeen aktivistit ovat olleet leiriytyneenä alueelle jo kolmatta viikkoa. He vaativat Metsähallitusta luopumaan hakkuista ja Aalistunturin suojelua.

Metsäliikkeen aktivistit vaativat Aalistunturin suojelua sekä herättää laajempaa keskustelua valtion metsiä hallinnoivan Metsähallituksen metsätalousyhtiön toiminnasta.

Hakkuita valtion omistamassa metsässä toteuttaa Metsähallitus Metsätalous oy. Se on Metsähallituksen tytäryhtiö, joka hallinnoi valtion talousmetsiä ja toteuttaa niiden hakkuita.

Metsäliike koostuu Luonto-Liiton metsäryhmän ja Greenpeacen sekä Elokapinan Metsäkapinan aktiiveista sekä yksityishenkilöistä. Mielenosoituksessa Aalistunturilla on mukana myös ruotsalaisia metsäaktivisteja.

Suoraa keskusteluyhteyttä osapuolten välillä ei ole.

Metsähallitus pitää kiinni laillisista hakkuista, jotka perustuvat vuonna 2021, ennen virallista kansallispuistoesitystä, tehtyyn hakkuusuunnitelmaan.

Aktivistit puolustavat luontoa ja uhmaavat kymmenien tuhansien eurojen korvausvaatimuksia, vaikka mielenosoittajia on pariin otteeseen kuljetettu putkaan.

Metsähallituksen mukaan Aalistunturin eteläpuolella suoritetaan metsänhoidollista ja harvennuspainotteista metsänkäsittelyä alueella, jolla on vahva metsätaloushistoria.

”Aluetta on aurattu, ojitettu ja viljelty 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. Nyt siellä on hyvin kasvava puusto, joka on harvennuksen tarpeessa”, kertoo Metsähallitus Metsätalous oy:n aluejohtaja Samuli Myllymäki.

Myllymäki vakuuttaa, että luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon:

”Itse Aalistunturi on suojeltu, eikä siellä hakata. Olemme saaneet palautetta hakkuusuunnitelmasta ja reagoineet siihen tarpeellisin osin. Hakkuualuetta on pienennetty alkuperäisestä ja päätehakkuut on poistettu kokonaan.”

Kiistassa ei kuitenkaan ole kyse siitä, mitä on aina tehty vaan mitä voidaan tehdä toisin. Suurimmassa osassa Suomen kansallispuistoja on alueita, jotka koostuvat entisistä talousmetsistä. Niitä on ennallistettu monin paikoin.

Hakkuut pirstovat aluetta ja murentavat kansallispuisto­esityksen pohjaa, vaikka ne eivät kohdistukaan luonnontilaisen kaltaisiin metsiin eivätkä jo suojeltuihin alueisiin.

”Vaikka alue on merkitty kartoissa tavalliseksi talousmetsäksi, se on ollut pitkään hakkaamatta ja kehittynyt kohden luonnontilaista”, kertoo kansallispuistoesityksen tekijä, Suomen luonnonsuojeluliiton Muonion ja Kolarin luonto -yhdistyksen hallituksen jäsen Markus Asikainen.

”Hakkuualueisiin sisältyy selviä kylvömetsiä. Mutta nyt räävitään myös sellaisia kohteita, jotka ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta, muun muassa saniaiskorpia”, Asikainen sanoo.

Hakkuiden alle on Asikaisen mukaan joutumassa myös alue, jossa on paljon vanhojen metsien lajeja, sekä hakkaamattomia korpikohteita.

Aiemmin hakattu Kolmiloppinen Pellossa sisältyy ehdotukseen Aalistunturin kansallispuistosta alueella. Hakkuuaukiolle säästöpuuksi jätetty kilpikaarnainen mänty on kaatunut myrskyssä. Alueetta on käsitelty tavallisena talousmetsänä.

Aloite Aalistunturin kansallispuistosta tehtiin huhtikuussa 2021. Vaikka se tehtiin virallisesti Metsähallituksen hakkuusuunnitelman jälkeen, esitys perustuu pitkään suunnitteluprosessiin sekä kenttätyöhön, jota on tehty yli kymmenen vuoden ajan.

Tavoitteena on synnyttää Länsi-Lappiin ekologinen turvasatama, joka pitäisi sisällään tunturin sekä Laukkujoen laaksomaisen valuma-alueen latvapuroineen ja järvialtaineen

Tunturin päällä on noin tuhannen hehtaarin luonnonsuojelualue, joka muodostaisi ehdotetun kansallispuiston ytimen. Suojelualueen laajentaminen helpottaisi lajien siirtymistä pohjoisemmaksi ilmaston lämmetessä ja vähentäisi siten luontokatoa sekä säästäisi samalla metsien tärkeitä hiilinieluja.

Esityksen rajaus käsittäisi luonnonsuojelualueen laajentamisen kaikkiaan noin 10 000 hehtaarin alueelle Kolarin ja Pellon kuntien alueilla. Alue on valtion omistuksessa.

”Kansallispuisto toisi alueelle käytävän kohti pohjoisia erämaita ja suojelualueiden ketjun, jota pitkin lajit pääsisivät kulkemaan”, Asikainen sanoo.

Maisemaa ehdotetun kansallispuiston alueelta sijaitsevalta Roukoselältä Porovaarojen suuntaan.

Pellossa sijaitsevan Selkälakien puuton alue Aalistunturin alueella on metsätalouskäytön ulkopuolella, mutta ympäröivä metsä luokitellaan tavalliseksi talousmetsäksi.

Pellon Laukkujoki sisältyy esitykseen Aalistunturin kansallispuistosta.

Hakkuukiista on ennen kaikkea symbolinen.

Akuutin kriisin lopputulos on ennalta-arvattava: Hakkuut jatkuvat, ja mielenosoittajat häädetään hakkuualueelta vaikka kantamalla, kuten on jo tapahtunut. Seurauksia puidaan myöhemmin oikeudessa.

Symbolimerkitys on kauaskantoisempi. Se nostaa esiin syvän huolen Suomen luonnon tulevaisuudesta ja siitä, miten metsiä ylipäätään käsitellään.

Näkyväksi huolen tekevät mielenosoittajat, jotka leiriytyvät Lapin talvessa.

Yhtä lailla kiista nostaa esiin valtavat hakkuupaineet, jotka eivät Pohjois-Suomen metsiin juuri katvealueita jätä.

Teollisuus tarvitsee puuta, ja Metsähallitus Metsätalous oy:n tehtävä on tuottaa ja myydä sitä. Metsähallituksen puun osuus teollisuuden puunkäytöstä on koko Suomessa 8–10 prosenttia, Pohjois-Suomessa peräti 30–40 prosenttia.

Lisäksi Metsähallituksen liiketoiminnalla on taloudellinen tavoite, joka sen pitää tulouttaa valtiolle. Maa- ja metsätalousministeriön vuosittain määrittämät tuottotavoitteet asettavat puitteet toiminnalle.

Tuottotavoitetta on viime vuosina pienennetty. Kun vuonna 2019 Metsähallitus tuloutti valtiolle 138,9 miljoonaa euroa, vuonna 2020 summa oli 120 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 tuloutustavoite oli 99,2 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen mukaan vaikeuksia sen täyttämisessä ei ollut: ”Liiketoimintojen kannattavuus on pysynyt hyvänä, ja omistajalle tuotettava tuloutus on ylittänyt tavoitteen vuonna 2021.”

Valtion maiden hakkuutaso on pysynyt viime vuodet kutakuinkin ennallaan, noin kuudessa miljoonassa kuutiossa. Metsähallituksen Myllymäen mukaan hakkuut ovat säilyneet kestävällä tasolla, sillä yhtiön luonnonvarasuunnitelmat mahdollistaisivat laajemmat hakkuut.

”Luonnonvarasuunnitelmien mahdollistama hakkuutaso Metsähallituksen monikäyttömetsissä on 6,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Puuston kasvu on yli 13 miljoonaa kuutiota vuodessa, mutta hakkaamme vuosittain alle puolet tästä puustomäärästä”, Myllymäki sanoo.

Puuntuotannon lisäksi Metsähallitukselle on asetettu luonnon monimuotoisuutta ja lajien suojelua sekä metsien hiilinielujen ja -varastojen kasvattamista koskevia tavoitteita.

Leimikoita Aalistunturin eteläpuolisella alueella, jossa hakkuut ovat nyt meneillään.

Luonnon kannalta tilanne ei ole hääppöinen. Suomen kasvi- ja eläinlajeista joka yhdeksäs ja luontotyypeistä lähes puolet luokitellaan uhanalaisiksi.

Monimuotoisuuden kannalta hallitseva elinympäristö ovat metsät, sillä niissä lajimäärä on suurin. Enemmistö uhanalaisista lajeista, yli 30 prosenttia, elää ensisijaisesti metsissä.

Vastikään valmistui luonnos kansallisesta monimuotoisuusstrategiasta. Siinä esitetään metsien suojelun merkittävää lisäämistä.

Lue lisää: Uusi luonto­kato­strategia lähes puoli­toista­kertaistaisi metsien suojelun

Suomi on myös sitoutunut luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä sekä YK:n tavoitteeseen suojella 30 prosenttia maa- ja merialueiden pinta-alasta.

Aalistunturilla Metsäliikkeen mielenosoittajat haluavat muistuttaa, että Suomenkin on osallistuttava luontokadon torjuntaan.

”Jos Suomessa oikeasti halutaan pysäyttää luontokato, suojeluun tarvitaan isoja kokonaisuuksia. Sirpaleinen suojelu ei enää riitä”, metsäaktivisti Ida Korhonen sanoo.

Rakkaus luontoon saa hänet hiihtämään ja kävelemään kilometritolkulla tunturiin ja leiriytymään Lappiin keskellä talvea.

”Meidän pitää olla ylpeitä Suomen luonnosta, puolustaa sitä ja pitää huolta monimuotoisuudesta. On epämukavaa herätä ja huomata, että luontokato tapahtuu täällä eikä vain jossain muualla”, Korhonen sanoo.

Lopulta kyse on metsäsuhteesta ja sen muutoksesta. Metsiin liittyy yhä monimuotoisempia piirteitä. Metsät ovat muutakin kuin puuta.