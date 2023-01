Seksuaalirikosten epäillään tapahtuneen pääosin sosiaalisessa mediassa vuosien 2016-2021 aikana.

Syyttäjä on nostanut pirkanmaalaismiestä vastaan syytteitä lukuisista rikoksista laajassa seksuaali­rikos­jutussa.

Uhreja rikos­kokonaisuudessa on kaikkiaan 118. Suurin osa uhreista on noin 10–17-vuotiaita lapsia ja nuoria, mutta asianomistajissa on myös joitain täysi-ikäisiä.

Seksuaalirikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2016–2021 pääosin sosiaalisessa mediassa. Muutamissa tapauksissa Pirkanmaalla asuva epäilty on tavannut uhrin henkilökohtaisesti.

Rikosepäilyjen kokonaisuudessa on lukuisia rikosnimikkeitä, joista vakavin on törkeä raiskaus. Miestä syytetään myös törkeästä ja perusmuotoisesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä, seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon sekä lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin.

Lisäksi miestä syytetään laittomasta uhkauksesta, huumausainerikoksesta ja salakatselusta.

Syyttäjän mukaan epäiltyjen rikosten kokonaismäärä on satamääräinen.

SISÄ-SUOMEN poliisi kertoi keväällä epäilevänsä, että noin 25-vuotias epäilty oli tutustunut nuoriin tyttöihin eri viestisovelluksissa ja pyrkinyt saamaan heiltä alastonkuvia tai kuvaamaan heitä seksuaalissävytteisissä kuvissa tai videoissa.

Poliisin mukaan epäilty oli tarjonnut osalle uhreista vastineeksi seksuaalisista teoista esimerkiksi rahaa, tupakkaa, alkoholia tai huumetta. Epäilyjen mukaan hän oli myös lähettänyt itsestään nuorille seksuaalista materiaalia ja levittänyt yksittäisten uhrien arkaluontoisia kuvia tai videoita.

Poliisin aiemmin kertoman mukaan useisiin tapauksiin liittyi lisäksi uhkailua uhrin kuvien levittämisestä eteenpäin, ellei uhri lähettäisi miehelle vaadittua materiaalia.

Joissain tapauksissa poliisi epäili miehen ja uhrin tavanneen ja tapaamiseen liittyvän myös fyysisiä seksuaalisia tekoja.

Epäilty mies on ollut vangittuna syksystä 2021 lähtien. Vuonna 2016 alkaneiksi epäiltyjen rikosten epäillään jatkuneen aina vangitsemissyksyyn saakka.

Mies on pääosin kiistänyt teot.