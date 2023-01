Säkylän kunta kertoi joulukuussa joutuneensa kyberhyökkäyksen kohteeksi. Satakunnan hyvinvointialueen mukaan Säkylän hammashoitolassa on edelleen ruuhkaa hyökkäyksen takia.

Suun terveydenhuolto on vaikeuksissa Säkylässä joulukuisen kyberhyökkäyksen takia. Satakunnan hyvinvointialue kertoo tiedotteessaan, että Säkylän hammashoitolan hoito­ajoissa on ruuhkaa, jonka syynä on joulukuussa 2022 tehty kyberhyökkäys.

Tiedotteen mukaan röntgenkuvia ei ole ollut mahdollista saada esille tietojärjestelmistä hyökkäyksen takia. Myöskään määräaikaiskutsuja ei pystytä toistaiseksi tekemään.

Asiakkaita toivotaan ottamaan yhteyttä etukäteen ajanvarausten nopeuttamisen ja hoidon sujumisen varmistamiseksi. Sellaisia asiakkaita, joilla on aika varattuna Säkylän hammashoitolaan, pyydetään soittamaan hoitolaan mahdollisimman pian.

Säkylän kunta kertoi joulukuun 19. päivä Facebook-sivuillaan kunnan joutuneen kyberhyökkäyksen kohteeksi. Joulukuun 30. päivä kunnan Facebook-sivuilla kerrottiin, että hyökkäyksen aiheuttama haitta on monilta osin päättynyt ja sen torjunta, tutkinta ja haittojen korjaus on saatu pääosin valmiiksi.

”Tiedossamme ei ole, että tietoja olisi vuotanut ulkopuolisille”, kunnan sivulla kerrottiin.

Kunta ei kertonut tarkemmin, mihin järjestelmiin kyberhyökkäys vaikutti eikä ottanut kantaa iskun mahdolliseen tekijään. Kunnan Facebook-sivuilla kerrotaan, että hyökkäyksestä on tehty rikosilmoitus.

Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää arvioi Satakunnan Kansalle viime viikolla, että Säkylän tietojärjestelmiin kohdistunut kyberhyökkäys on aiheuttanut kunnalle satojen­tuhansien eurojen menetykset.