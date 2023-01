Viiden miljoonan pandarahan pois vetäminen on Ähtärissä pettymys. Lopullista päätöstä Lumin ja Pyryn lähettämisestä Kiinaan ei ole vielä tehty.

Ähtärin eläintarha kertoi perjantaina aloittavansa valmistelut isopandojen Lumin ja Pyryn palauttamiseksi Kiinaan. Syynä on viiden miljoonan euron avustuspaketin pois vetäminen.

”Haikeaa”, kuvailee Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja Arja Väliaho tunnelmiaan.

”Kävin eilen Pyryn ja Lumin luona kertomassa asioita. Onhan se haikeaa, jos siihen tilanteeseen joudutaan, että he lähtevät. Mutta omassa roolissani ajattelen näitä asioita yhtiön näkökulmasta ja pitäähän realiteetit tunnistaa.”

Päätöstä pandojen palauttamisesta ei ole vielä tehty. Pandojen mahdollisesta palauttamisesta päätetään lopullisesti vasta 28. helmikuuta.

Palautuspäätös ei ole kuitenkaan mikään läpihuutojuttu, Väliaho sanoo.

”Neuvottelemme asiasta sopimuskumppanin eli kiinalaisen CWCA:n kanssa. Myös virkatyö­ryhmä on keskeisessä roolissa, katsomme löytyykö siellä asiaan ratkaisua. Toivomme, että töitä ratkaisun etsimiseksi tehdään. Asia pitää viedä huolellisesti loppuun asti ja selvittää, mikä on mahdollista ja mikä ei”, Väliaho sanoo.

Arja Väliaho

Maa- ja metsätalous­ministeri Antti Kurvinen (kesk) ilmoitti keskiviikkona, että ehdotus pandoille varatusta viidestä miljoonasta eurosta vedetään pois. Pandojen jatkoa alkaa selvittää virkatyöryhmä.

Eläinpuiston hallituksen puheenjohtajan Risto Sivosen mukaan avustuspaketin pois vetäminen oli yllätys ja pettymys.

”Nyt tulemme kartoittamaan, esittääkö uusi ryhmä jotain ratkaisua tähän ja millä aikataululla. Neuvotteluissa valvomme sitä, että osakeyhtiö pysyy terveenä ja toimintakykyisenä. Mikäli on uhkana, että yhtiön tila heikkenee, silloin tehdään ratkaisu eli pandat siirretään Kiinaan”, Sivonen sanoo.

Pandoille rakennettiin Ähtäriin uudet tilat. Jos pandat lähtisivät, tilat muunneltaisiin jollekulle toiselle lajille sopivaksi. Sen pohtiminen on kuitenkin vielä tässä kohtaa liian aikaista. Väliahon mukaan liian aikaista on myöskään miettiä mahdollisen siirtämisen aikataulua tai muita kuljetuksen yksityiskohtia.

Selvitettävien asioiden listalla on myös se, voisiko Kiina ottaa pandat vastaan ja milloin, Silvonen huomauttaa.

Sekä Väliaho että Sivonen painottavat, että tärkeintä on huomioida pandojen hyvinvointi ja terveys. Eläinpuistossa ollaan kovasti toivottu, että Lumi saisi poikasen. Pandan kiima-aika alkaa maaliskuussa. Kiimassa tai tiineenä pandaa ei siirrettäisi.

” ”Se on pettymys. Tappio.”

Ähtärin kaupungille pandojen lähteminen olisi huono asia, sanoo kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki.

”Se on pettymys. Tappio”, Pienimäki sanoo.

Jarmo Pienimäki

”En voi sanoa, että olisin viime päivinä virkani puolesta kokenut eläväni loistokautta. En ole tästä millään muotoa iloinen.”

Pienimäki on toiminut kaupunginjohtajana yli kymmenen vuotta. Ähtäri on Suomessa tunnettu kaupunkina, jossa on eläinpuisto. Pienimäki kertoo, että hänen liikkuessaan maakunnan ulkopuolella se on seikka, jonka lähes jokainen tietää.

”Lisäksi ihmiset kyselevät, mitä Lumille ja Pyrylle kuuluu.”

Kaupungin imago muuttuisi, jos pandat lähtisivät. Toisaalta eläinpuisto ei ole katoamassa minnekään, Pienimäki huomauttaa.

"Pandat ovat olleet eläinpuiston profiilin kärjessä. Nyt täytyy miettiä, millä kärjellä mennään eteenpäin ja miten eläinpuistoa ja Ähtärin matkailua kehitetään.”

Myös Väliaho painottaa, ettei eläinpuisto ole missään nimessä lopettamassa.

”Konkurssisanaa en toivo tähän juttuun. Veloista on puhuttu nyt julkisuudessa, mutta kaikesta olemme sopineet ja tehneet maksusuunnitelmat. Hoitamattomia maksuja ei meillä missään nimessä ole mihinkään suuntaan.”

” ”Jos pandat lähtevät, käyn ehdottomasti heittämässä hyvästit niille.”

Pienimäen mielestä on lyhytnäköistä, että pandat eivät saaneet viiden miljoonan tukea. Hänen mukaansa panostus olisi maksanut itsensä moninkertaisesti takaisin.

Kävi miten kävi, Pienimäen mielestä pandojen tuominen Suomeen ei ollut turhaan.

”Eläinpuisto on tehnyt 50 vuotta eläinsuojelutyötä. Pandojen kohdalla sitä on tehty täällä erinomaisen laadukkaasti viisi vuotta. Se tarkoittaa, että pandoja on suojeltu viisi vuotta.”

Kaupunginjohtaja vieraili edeltävän kerran eläinpuistossa joulukuun alussa.

”Jos pandat lähtevät, käyn ehdottomasti heittämässä hyvästit niille.”

Ähtärin pandojen kohtalo nousi tällä viikolla keskusteluun esitetyn lisärahoituksen vuoksi. Tiistaina valtiovarainministeriö esitti isätalousarvioon viiden miljoonan euron tukea Ähtärin eläinpuistolle, jotta tämä ei joutuisi luopumaan kalliista pandoistaan.

Tukea kritisoitiin, sillä tuki on muun muassa suurempi kuin raha, jota valtio käyttää saimaannorpan ja naalin pelastamiseen.

Keskiviikkona maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) ilmoitti, että ehdotus viidestä miljoonasta eurosta vedetään pois, ja pandojen jatkoa alkaa selvittää virkatyöryhmä.

Torstaina osa kansanedustajista jo vaati pandojen palauttamista Kiinaan. Tämän puolesta puhui muun muassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo, kansanedustaja Mai Kivelä (vas), Mikko Kärnä (kesk) ja Veikko Vallin (ps).