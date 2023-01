Maanpuolustuskoulutusyhdistys vaihtaa joitakin vuosia sitten ostetut Kalašnikov-tyyppiset aseet AR-15-mallin kivääreihin.

MPK eli Maanpuolustuskoulutusyhdistys saa uudet korvaavat kiväärit viime vuonna rikkoutuneiden ja käyttökieltoon joutuneiden aseidensa tilalle.

Uusi kivääri on eri mallia kuin nyt takuuna korvattava ase. Valmistaja on kuitenkin sama eli eteläkorealainen Dasan Machineries.

Uudet aseet ovat AR-15-tyyppisiä kivääreitä mallinimeltään DSAR-15. Kaliiperiltaan ne ovat 5.56 Nato. Korvattavien aseiden kaliiperi oli 7.62 x 39.

MPK:sta kerrotaan, että uudet aseet tulevat koulutuskäyttöön ensi kesän aikana. Aseiden tarkkaa määrää ei haluta julkistaa mutta suuruusluokka on satoja kiväärejä.

MPK osti joitakin vuosia sitten vajaalla puolella miljoonalla eurolla Dasan Machineriesin puoliautomaattisia eli itselataavia kertatuliaseita.

Aseiden hankinnan taustalla oli ajatus siitä, että niiden avulla reserviläiset voisivat ylläpitää ampumataitoaan sotilasasetta muistuttavilla aseilla eikä heidän tarvitsisi ostaa omia aseita.

Käytännössä aseen tarjoaa siis MPK, ja ampuja itse maksaa vain patruunat ja kurssimaksun. Uusi ase saikin ampujien keskuudessa positiivisen vastaanoton.

Rikkoutuneet aseet olivat Kalašnikov-tyyppisiä kivääreitä. Ampumiskokemukseltaan ja ulkonäöltään ne muistuttivat suuresti Puolustusvoimien käyttämiä rynnäkkökivääreitä, mikä oli ostettaessa tarkoituskin.

MPK-kivääreiksi nimitetyissä aseissa havaittiin kuitenkin pian ongelmia, sillä kiväärit alkoivat hajota käsiin. Lyhyen ajan sisällä neljästä aseesta hajosi runko.

MPK ei voi kertoa hajoamisen syistä muuta kuin sen, että kyseessä oli materiaalin väsyminen, mikä käytännössä tarkoittaa suunnitteluvirhettä.

MPK:n muutamia vuosia sitten hankkima MPK-kivääri purettuna. Aseet hajosivat käytössä ja niiden tilalle on nyt tulossa uudet AR-15-tyyppiset kiväärit.

MPK on parhaillaan hankkimassa lisää AR-15-tyyppisiä kivääreitä, joiden kaliiperiksi on valittu myös 5.56 Nato. Rahaa ostoon on tällä kertaa varattu 1,5–2 miljoonaa euroa. Hankinnat tehdään vuosina 2024–2025.

Suomessa on käyty jonkin verran keskustelua Puolustusvoimien nykyisen 7.62 kaliiperin rynnäkkökiväärin uusimisesta ja mahdollisesta kaliiperimuutoksesta. Varastoissa on kuitenkin niin paljon vanhoja rynnäkkökiväärejä, että kovin kevyin perustein muutosta ei tehdä.

MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo kertoi viime toukokuussa HS:lle, että kaliiperin vaihto 7.62:sta 5.56 Natoon on MPK:n oman harkinnan tulosta. Puolustusvoimilta ei ollut hänen mukaansa tullut ohjetta kaliiperin vaihtamiseen.

Ukrainan sota on nostanut MPK:n kurssien suosiota ennennäkemättömälle tasolle.

”Eri aseilla tapahtuviin koulutuksiin on kovasti tulijoita. Tietysti maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa”, sanoo Lehtisalo.

MPK on vastikään hankkinut myös pistooleita. MPK:n asehankinnat tehdään säätiörahoituksella. Keskeinen rahoittaja on Maanpuolustuksen kannatussäätiö.