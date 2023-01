Yksi ihminen on kuollut liikenne­onnettomuudessa Kotkassa

Pelastuslaitoksen tietojen mukaan todennäköisesti kyse on kolarista, jossa henkilöauto on törmännyt ihmiseen.

Tapauksessa on pelastuslaitoksen STT:lle kertomien tietojen mukaan todennäköisesti kyse kolarista, jossa henkilöauto on törmännyt ihmiseen. Tapauksen tutkinta on vielä kesken.