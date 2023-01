Suomi lähettää pioneerijoukkueen Kosovoon tukemaan KFOR-operaatiota, jotka johtaa Nato.

Suomi lähettää Kosovoon 50 rauhanturvaajaa lisää, kertoo maavoimat tiedotteessaan.

Kyseessä on Naton johtaman KFOR-operaation vahvistamisesta. Tällä hetkellä operaatiossa toimii 20 suomalaista rauhanturvaajaa. He muodostavat suomalaisen osaston Kosovossa ja toimivat esikunta- ja yhteysupseereina KFOR:n esikunnassa Pristinassa sekä Drenasin alueella. Osastoa vahvistetaan pioneerijoukkueella ja kansallisella tukiosalla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö teki kriisinhallinta­joukon vahventamisesta päätöksen 25. marraskuuta. Kansallinen osallistumispäätös on tehty kahden vuoden ajaksi.

Pioneerijoukkue muodostetaan pääosin Porin prikaatin kansainvälisissä valmiusjoukoissa varusmies­palveluksensa suorittaneista. He ovat saapumiserää 2/22.

Rauhanturvaajat suuntaavat kohti Kosovoa helmikuun alussa.

Heidän tehtävänsä sisältää muun muassa teiden ylläpitoa, esteiden raivaamista sekä ojien ja kaivantojen ylitysten varmentamistehtäviä. Lisäksi tehtävät sisältävät suojarakenteiden rakentamis- ja parannustöitä sekä miinojen ja räjähtämättömien ampumatarvikkeiden raivaamista, tiedustelu- ja neuvonanto­tehtäviä sekä suojaus-, vartiointi- ja etsintätehtäviä.

Vuonna 1999 perustettu KFOR-operaatio on Naton pitkäkestoisin rauhanturva­operaatio. Sen tehtävänä on sotilaallisella läsnäolollaan estää vihamielisyydet ja taata rauha Kosovossa. Suomi on osallistunut operaatioon sen perustamisesta lähtien, ja operaatiossa on palvellut yhteensä noin 7 300 suomalaista.