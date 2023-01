Kello nimeltä CTRL-Z on Leo Winterin uskalias hanke, joka voi viedä häneltä rahat tai sitten tuoda hyvän potin ukrainalaisten hyväksi.

Idea tuli keväällä, kun helsinkiläisen Leo Winterin piti kehittää kelloseppäkoulun mikromekaniikkalinjan kellonkuoriharjoituksen aihe. Venäjä oli juuri hyökännyt Ukrainaan.

Olisi hienoa, jos saisi työstettyä esimerkiksi pudotetun venäläiskopterin metallista kellon kuoret, Winter ajatteli. Sellaisella kellolla olisi tarina. Nyt sodan alkamisen yksivuotispäiväkin lähenee.

Winter otti yhteyttä Ulkoministeriöön, mutta sieltä ei apuja löytynyt.

Leo Winter pitelee käsissään teräslevyä, joka oli ennen osa venäläistä sotakalustoa. Nyt siitä tulee rannekelloja.

”Sitten sain yhteyden suomalaiseen taistelijaan Ukrainassa. Hän soitti syksyllä ja kysyi, millaista materiaalia tarvitsisin. Viikko sitten materiaali tuli laivalla Suomeen”, Winter sanoo.

Suomalainen ukrainalaisia avustava mies toi mukanaan kaksi painavaa, vääntynyttä teräslevyä. Niitä ei ole polttoleikattu, ne ovat murtuneet räjähdyksessä.

”Tankin alapanssarin levyä, 2,5-senttistä. Ilmeisesti Donetskista”, Winter sanoo.

Niistä riittää oikein hyvin raaka-ainetta Winterin suunnitelmaan. Hän aikoo rakentaa 55 kappaletta arvokelloja, joiden myynnistä saaduista tuloista on tarkoitus antaa vähintään puolet humanitaariseen apuun Ukrainaan.

Hankkeen nimi on Rebuild Watch Company. Se viittaa sotaraudan muuttamiseen kelloksi mutta ennen kaikkea venäläisten tuhoaman Ukrainan uudelleen­rakentamiseen.

Kellon nimi on CTRL-Z, joka tietokoneissa viittaa toiminnon kumoamiseen. Z on tuttu venäläisten joukkojen tunnuksena.

Halpaa kellosta ei tule: se maksaa 7 500 euroa. Hinnalla saisi jo halvemman luokan Rolexin. Winterin idea onkin antaa summasta puolet humanitaariseen apuun, siis 3 750 euroa kappaleelta.

”Eihän tuollaista kelloa muuten kukaan ostaisi, mutta on tämä toinen aspekti. On makea juttu, että se on tehty tuhotusta venäläistankista ja raha menee johonkin hyvään. Pahasta tulee hyvä”, hän sanoo.

”En ikinä halua minkäänlaisen sotatoimen harjoittamista tukea. Varmasti aseellista tukeakin tarvitaan, mutta uskon, että siihen on olemassa muut tahot.”

Listan Ukrainaan apua toimittavista järjestöistä hän sai Euroopan pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun pääosasto Echolta.

Winterin hankkeella on kotisivut, joista kellon voi tilata. Prototyyppikin on tehty.

Meneillään ovat neuvottelut konepajojen kanssa. Konepajassa kellon kuoret tehdään CNC-jyrsimellä. Siihen taas Winterillä on prototyypin pohjalta tehdyt radoitukset eli jyrsintä ohjaava ohjelma valmiina.

”Tietysti haluan saada tällä myös leipää pöytään. Minulla on kolme lasta. Mutta en tee tätä rahan vuoksi.”

Hän kertoo rahoittavansa hankkeen omilla rahoillaan ja myöhemmin ehkä lainarahalla. Tukea hän on hakenut myös Business Finlandilta.

Suunnitelma on, että myöhemmin valmistuisi halvempia, noin tuhannen euron malleja, joihin useammalla olisi varaa.

Panssarin teräksestä tehdään kuoret, perinteikäs sveitsiläinen ETA-koneisto tulee valmiina, samoin ranneke. Prototyyppi näyttää jykevältä, mutta klassiselta rannekellolta.

”Vaikeata tässä on löytää jyrsimeen oikeat pyörimisnopeudet, radat ja raaka-aineen kiinnitystapa. Mutta kun ne ovat valmiit, painetaan nappia ja kone jurnuttaa sitä muutaman tunnin.”

Hän vei saamansa vaunun palaset myös alkuaineanalyysiin entiselle työpaikalleen. Selvisi, että se on matalaseosteista työkaluterästä, jossa on 0,3 prosenttia hiiltä ja 97 prosenttia rautaa, vähän kromia ja molybdeeniä.