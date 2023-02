Henkilötunnuksen eli hetun vaihtaminen aiheutti Ainolle väsyttävän byrokratiarumban. Nyt hän jakaa kokemuksensa ”huojentaakseen” ihmisten huolia tulevan translain väärinkäytöstä. Eduskunta äänestää translaista tänään keskiviikkona.

Kuukausia kestävä byrokratiarumba, tuntikausia puhelimessa roikkumista ja lukuisia kertoja raahautumista pankin pääkonttoriin.

Kun vaihtaa henkilötunnuksensa eli hetun, kaikenlaiseen on varauduttava. Harva kuitenkaan pystyy edes etukäteen arvaamaan sitä, kuinka huonosti suomalaisessa järjestelmässä tieto hetun muuttamisesta siirtyy oikeastaan yhtään minnekään.

”Käytin asian korjaamiseen puolen vuoden aikana kymmeniä ja kymmeniä tunteja. Lisäksi yllätyksiä tuli senkin jälkeen, kun luulin kaiken olevan ratkaistu”, sanoo helsinkiläinen Aino, 28.

”Se oli todella ärsyttävää, enkä suosittelisi sitä kenellekään. Mutta jos haluaa kokeilla, onnea yritykseen.”

Hän vaihtoi hetunsa osana transprosessia alkuvuonna 2022.

Aino ei esiinny jutussa koko nimellään asian henkilökohtaisuuden vuoksi. Hän haluaa kuitenkin jakaa kokemuksensa, sillä hän toivoo ”huojentavansa” ihmisten huolia tulevan translain väärinkäytöstä.

”Sukupuolenkorjaus­prosessi ei ole helppoa nähnytkään, se on pelkästään byrokraattisestikin raskas prosessi”, Aino sanoo.

Translaki eli laki sukupuolen juridisesta vahvistamisesta eteni 19. tammikuuta eduskunnan äänestykseen. Eduskunta äänestää lakiuudistuksesta tänään keskiviikkona.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, lakiin lisättiin kokoomusjäsenten vaatimuksesta pykälä, jonka mukaan juridista sukupuolta ei voi muuttaa useammin kuin kerran vuodessa ilman erityistä syytä.

” ”En ole poistumassa reservistä minnekään.”

Tämä on vain yksi esimerkki keskustelua sävyttäneistä ennakkoluuloista. Aiemmin valiokunnan kokoomusedustajat kertoivat Ylelle olevansa huolissaan siitä, että miehet välttelisivät armeijaa sukupuolta korjaamalla.

Aino toteaa ykskantaan, että hän on käynyt armeijan eikä ole poistumassa reservistä minnekään.

”Olen käynyt RUK:n, olen reservin vänrikki. Hetun vaihtuminen ei vaikuta asiaan mitenkään.”

Hän huomauttaa, että reservistä pääsee helposti pois sukupuoleen katsomatta omalla ilmoituksella. Jos huolissa on taasen kyse kutsuntojen välttelemisestä, juridista sukupuolta pitäisi vaihtaa vuosien ajan. Silloin edessä olisi väsyttävä byrokratiarumba.

Sellaisesta Ainolla on kokemusta.

Ongelmat alkoivat hyvin nopeasti sen jälkeen, kun Digi- ja väestötietovirasto (DVV) maaliskuussa vuonna 2022 vahvisti Ainon sukupuolen.

”Parin viikon sisällä meidän kaikkien käyttämä Suomi.fi-verkkopalvelu lakkasi toimimasta eli en pystynyt tunnistautumaan sähköisesti minnekään. Se on hyvin iso asia, joka vaikeuttaa elämää paljon.”

” ”Kuskasin kaikki laskuni vanhempieni maksettavaksi.”

Aino ei päässyt esimerkiksi kirjautumaan pankkiinsa eikä maksamaan laskujaan.

”Kuskasin kaikki laskuni vanhempieni maksettavaksi. Onneksi laskuni olisivat paperisina ja onneksi vanhempani auttoivat.”

Kesti kaksi kuukautta, että hän sai uudet pankkitunnukset. Se vaati ainakin viisi erillistä käyntiä pankin pääkonttorissa.

Lisäksi Aino uusi henkilökortin ja passin. Passi tarvittiin, jotta sähköinen tunnistus alkaa taas toimia.

”Se prosessi oli helpoin. Tosin jouduin jonottamaan poliisiasemalla, sillä en voinut varata aikaa ilman sähköistä tunnistusta.”

Lisäksi Aino uusi erilaisia kanta-asiakkuuksia kuten K-plussa-kortin ja yhdistysten jäsenyyksiä sekä netti- ja puhelinlaskut.

”Olen laittanut uusiksi käytännössä kaikki sopimukset, joihin olen ilmoittanut hetuni.”

Jokaiselle taholle on pitänyt soittaa. Yhdessäkään paikassa asia ei ensimmäisellä soitolla ratkennut.

”Minua pompoteltiin puhelimessa. Sanottiin, että tiedot tulevat automaattisesti DVV:ltä, mutta eivät ne kuitenkaan koskaan tulleet. Lopulta väännön jälkeen monessa paikassa selvisi, että muutos piti tehdä manuaalisesti.”

Osa asiakaspalvelijoista on ollut ystävällisiä. Osalla ääni on muuttunut tylyksi ja asioiden ratkaiseminen vaikeaksi, kun Aino on kertonut hetun muuttamisen syyn.

Ainolle ei selvinnyt, miksi monessa paikassa luultiin tiedon siirtyvän automaattisesti.

Kaikki järjestelmät eivät kuitenkaan suinkaan lakanneet toimimasta samanaikaisesti eikä niistä ole tullut Ainolle ilmoituksia. Yllätyksiä on tullut eteen sitä mukaa, kun Aino on niitä itse hoksannut selvittää.

Eniten huolta herättivät vakuutusasiat. Ainolla on vakuutus samassa konsernissa kuin pankkipalvelut, joten hän oletti pankkiasioiden hoitamisen jälkeen tietojen siirtyneen myös vakuutuspuolelle.

”Noin seitsemän kuukautta hetun muuttamisen jälkeen olin selvittämässä vakuutusasioitani, kun huomasin ettei minulla ole mitään vakuutuksia. Vakuutuspuolella aloitettiin kauhea selvitystyö siitä, mihin vakuutukseni olivat kadonneet. Toki minä tiesin, että ne ovat jääneet vanhalle hetulle, mutta asia piti selvittää.”

Lopulta vakuutuksen siirtäminen onnistui. Aino jäi kuitenkin miettimään, olisiko vakuutus korvannut, jos jotain olisi tuona aikana käynyt.

” Yhtenä päivänä HSL:n matkakortti lakkasi toimimasta.

Osa järjestelmistä on yksinkertaisesti lakannut toimimasta. Näin kävi HSL:n matkakortin kanssa.

Yhtenä päivänä Ainon HSL:n matkakortti ja siihen ladattu kuukausilippu lakkasivat toimimasta. Hetua ei voinut muuttaa järjestelmiin, joten Aino hankki uuden kortin ja katkaisi edeltävälle kortille ostetun jatkuvan säästötilauksen. Tästä tuli ensin ylimääräinen veloitus, mutta asia onneksi järjestettiin HSL:ssä.

”Uusimpana yllätyksenä tulee mieleen Posti. Kun koetin kirjautua palveluun joulukuussa, järjestelmä herjasi ettei rekisteröityminen onnistu.”

Kun Ainolle tällä kertaa yritettiin jälleen kerran sanoa, että hänen kannattaa odotella hetki tiedon siirtymistä, hän osasi jo pistää vastaan.

”Sanoin, että olen vaihtanut hetun yli 1,5 vuotta sitten eli ei näytä tieto siirtyvän.”